المنامة، البحرين: قامت stc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية بتقديم الرعاية لنادي البحرين للجولف من خلال شراكة تمتد لمدة ثلاثة سنوات (2022-2025). وتأتي هذه الرعاية تماشياً مع التزام الشركة المستمر نحو دعم المجال الرياضي وتحفيز نمط الحياة الصحية في المملكة.

وتعمل stc البحرين باستمرار على تقديم الدعم لمختلف الجهات والجمعيات والنوادي، لتؤكد على دورها الريادي في تنمية مختلف القطاعات وأهمها قطاع الرياضة في البحرين.

وعلق الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في stc البحرين قائلا: “يسعدنا رعاية نادي البحرين للجولف، وهو أحد أبرز أندية الجولف في المملكة، وذلك لدعم جهودهم المتواصلة في تطوير لعبة الجولف وتشجيع اللاعبين من جميع المستويات على الاستمرار في هذه الرياضة. كما أضاف قائلاً: تتيح لنا هذا الشراكة الفرصة للتواصل مع المزيد من محبي الرياضة، كما أنها تعد فرصة مميزة لدعم المبادرات المتنوعة لنادي البحرين للجولف، بما في ذلك البطولات الوطنية المختلفة ".

وأعرب سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي النائب الأول لرئيس نادي البحرين للجولف وبالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي عن خالص شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به النادي من قبل شركة stc البحرين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات سوف تساهم بشكل كبير في تطوير أنشطة النادي.

تعتبر هذه المبادرة جزء من عدة مبادرات تسعى stc البحرين لتنظيمها بهدف تشجيع الشباب البحريني وتنمية المواهب الرياضية المحلية.

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نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.



شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc

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