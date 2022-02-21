تأتي هذه الشراكة لدعم وتنمية المواهب الشبابية

المنامة، البحرين: أعلنت شركة stc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، والاتحاد البحريني للكريكت عن عقد توقيع رعاية دوري خالد بن حمد للكريكت لمدة 3 سنوات من 2022 الى 2024.

وفي تعليق له، قال المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين: "نحن فخورون برعاية دوري خالد بن حمد للكريكت، كما نتطلع إلى دعم هذا الدوري بهدف تشجيع ورعاية اللاعبين الشباب وتنمية لعبة الكريكيت في جميع أنحاء المملكة".

وبهذه المناسبة أعرب السيد حاتم داداباي، رئيس الاتحاد البحريني للكريكت، "كل الشكر و التقدير لشركة stc لرعاية دوري خالد بن حمد للكريكت و من خلال هذه الشراكة سيتم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال."

وتأتي هذه الرعاية كجزء من التزام stc البحرين المستمر تجاه المجتمع في البحرين، ومن خلال هذه المبادرة تؤكد stc البحرين مسؤوليتها ودعمها للاعبين الموهوبين الشباب في البحرين، حيث سيتم تقديم الدعم اللازم من أجل تنمية مهاراتهم وتمكينهم من خوض هذه المنافسة بشكل احترافي وعلى مستوى عالمي.

تعتبر هذه المبادرة جزء من العديد من المبادرات التي تعمل stc البحرين على تنظيمها بهدف تمكين ودعم الشباب البحريني وتنمية المواهب الرياضية المحلية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع stc البحرين: https://www.stc.com.bh

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نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ إنطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.

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