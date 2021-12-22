المنامة، البحرين: قامت شركة stc البحرين، الرائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، بالتعاون مع شركة سداد بتقديم 1000 شجرة للمحافظة الشمالية كجزء من دعم حملة "أشجار من أجل الحياة" في البحرين. وتم الكشف عن هذا التعاون من خلال احتفال أقيم في مقر المحافظة بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وسعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والمهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين.

ومن خلال حملة "أشجار من أجل الحياة" التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع المجلس الاعلى للبيئة، تسعى stc البحرين الى تعزيز الوعي البيئي وتنقية الهواء بالإضافة إلى الحد من التصحر وارتفاع درجة الحرارة. ومن خلال هذا التعاون سيتم زراعة الأشجار في مناطق مختلفة المحافظة الشمالية والتي تشمل المدارس والمجمعات التجارية والمراكز الاجتماعية، حيث تعتبر المرحلة الأولى من العديد من المراحل التي سيتم فيها زراعة 5000 شجرة في كافة أنحاء المحافظة.

وأكد سعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن هذه الشراكة الوطنية تعزز جهود مملكة البحرين في زيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، مشيدا بالدور الذي تضطلع به شركة stc البحرين في سبيل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المجلس الأعلى للبيئة بهذه المبادرات التي تعكس المسؤولية المجتمعية تجاه الانسان والبيئة.

وبهذه المناسبة قال المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين: " نسعى دائماً في stc البحرين الى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في البحرين للعمل على زيادة الرقعة الخضراء بهدف المحافظة على البيئة واستدامتها في البحرين. كما يسعدنا التعاون مع المحافظة الشمالية والتي نأمل من خلاله على زيادة الوعي حول أهمية البيئة بين فئة الشباب وما تمثله الشراكة الوطنية كأساس في عملية المحافظة على البيئة لمستقبل البحرين".

وقد أكد محافظ الشمالية ان مشاركة المحافظة في هذه الحملة يأتي في إطار سعي المحافظة لتحقيق اهداف هذه المبادرة والدفع نحو خلق وعي وثقافة بيئية لزيادة الرقعة والمسطحات الخضراء في كافة مناطق المحافظة الشمالية بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بمملكة البحرين في إطار المبادرة الوطنية للتشجير، وذلك من خلال الاهتمام بالزراعة كأرث تاريخي واستنبات الاشجار المثمرة البحرينية المعروفة، وقدم العصفور الشكر الى شركتي stc البحرين وسداد والمجلس الأعلى للبيئة وبلدية المنطقة الشمالية على دعمهم لهذه المبادرة والتي تتماشى مع اهداف الحملة الوطنية للتشجير (دمتي خضراء) من خلال زراعة الأشجار في مناطق ومواقع مختلفة في المملكة والتي تشمل الحدائق العامة، والمدارس والمجمعات التجارية والمراكز الاجتماعية.

يشار الى أنه تم إطلاق حملة "أشجار من أجل الحياة" من قبل stc البحرين بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في شهر رمضان المبارك.

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نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً وابتكاراً في مملكة البحرين. فمنذ انطلاقها في 2010، أحدثت stc البحرين ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة؛ وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق البحرين، كما حافظت على هذا المنصب حتى يومنا هذا من خلال الاستثمار في تقنيات الجيل القادم وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

وحققت stc البحرين العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتحصد على إثر ذلك - وخلال فترة إحدى عشر عاماً فقط - على أكثر من 30 جائزة لكونها الشبكة الأوسع والأسرع في البحرين، والتي توفر لمشتركيها تجربة اتصالات لا مثيل لها مع مجموعة واسعة من الخدمات التي تثري حياة العملاء.

ونظراً لتفاني stc البحرين المستمر بدعم الابتكار، أصبحت الشركة قوة دافعة نحو التقدم والتطوير في مجال الاتصالات والتواصل الرقمي والخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل حياة عملائها ومنحهم الأمن والرفاهية. وتقدم stc البحرين مجموعة واسعة من المزايا التي توفر أقصى قدر من التحكم والمرونة في عالم رقمي دائم التطور، وبهذا أصبحت stc البحرين أكثر من مجرد الشبكة المفضلة في المملكة، بل أيضاً الشبكة الأكثر تطلعاً للتطور ومواكبة مستقبل عالم الاتصالات الرقمية.

شركة stc البحرين مملوكة بالكامل لمجموعة stc

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.stc.com.bh

نبذة عن سداد:

سداد هي شركة تكنولوجيا مالية رائدة في مملكة البحرين، توفر منصة دفع رقمية شاملة، كما تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة لتسهيل عملية الدفع. وتم تأسيس نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية ش.م.ب. في عام 2010 ، حيث قام مصرف البحرين المركزي بترخيصه وتنظيمه كمقدم لخدمات دفع إضافية. وعُرِفَت سداد بكونها قناة الدفع الفوري، حيث تقدم للعملاء واجهة سهلة الاستخدام ومتكاملة بشكل تام مع أفضل المؤسسات في جميع أنحاء مملكة البحرين، مما يوفر للعملاء طرق دفع مناسبة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على شهادة معايير أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI-DSS) وذلك تقديراً لالتزامها الصارم بالمبادئ التوجيهية التي تحمي معاملات الدفع الخاصة بالمستهلكين عبر إتخاذ إجراءات إضافية تتميز بالثقة والأمان.

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