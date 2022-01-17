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الشركة الرائدة في تجزئة الثقة المعدومة من طرف إلى طرف وتجزئة الشبكة الداخلية
الكويت، مدينة الكويت: أعلنت Ooredoo Business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول أعمالك، شراكتها مع إيلوميو illumio، الشركة الرائدة في أمن الشبكات، والتي ساهمت في الحد من التهديدات السيبرانية والحفاظ على أمان الشبكات وهو الأمر الأهم لدى العديد من عملاء Ooredoo من الشركات والأعمال.
وجاء اختيار شركة Ooredoo لشركة إيلوميو (illumio) نظراً إلى خبرتها الواسعة في مجال أمن المعلومات وحلول التجزئة للشبكة الداخلية و التي تساعد العملاء في مواجهة الهجمات التي قد تعرض بيانات الشركة للاختراق. كما وتساعد حلول ومنتجات شركة إيلوميو في منع المهاجمين السيبرانيين من التحرك داخل الشبكة، مما يعني أنه يمكن للعملاء حماية أصولهم الأكثر أهمية بشكل أفضل، حتى و لو تعرض جزء من الشبكة أو الخوادم للاختراق. فالنهج المتبع لدى شركة إيلوميو ما هو إلا انعكاس حقيقي للخبرات والمعرفة التي تكونت عبر الزمن في هذا المجال، الأمر الذي جعل منها الخيار الأفضل لشركة Ooredoo واستراتيجيتها المستقبلية المبنية على الابتكار وهدفها المتمثل في تبنّي التغييرات المطلوبة لرقمنة أعمال عملائها.
وتعليقاً على الشراكة، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى Ooredoo الكويت، عيسى الموسى: مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في عالم الأعمال، ازداد خطر الاختراقات السيبرانية التي باتت تهدد أهم أصول الشركات، وكان هذا الأمر طبيعياً في ظل تغيير ظروف العمل والإعتماد بشكل أكبر على الإنترنت والشبكات. فكان لا بد من إيجاد حلول جديدة تساعد في التغلب على هذه المشاكل، وتمخضت جهودنا عن شراكتنا مع إيلوميو بهدف تحسين المستوى الأمني لعملائنا من الشركات والأعمال."
#بياناتشركات
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عن Ooredoo الكويت:
تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.
تواصل معنا:
- خدمة العملاء 121 على مدار الساعة طوال ايام الإسبوع
- الموقع الإلكتروني ooredoo.com.kw
- تطبيق MyOoredoo متوفر على Android و Apple Store
- حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait
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