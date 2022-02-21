Ooredoo تختار حلول البنية التحتية وخدمات التخزين وعمليات التعافي الإلكترونية من «دِل تكنولوجيز»

تدعم التطبيقات الجديدة عروض الجيل الخامس من Ooredoo، وتساهم في تعزيز الابتكار الرقمي وفتح مصادر جديدة للإيرادات

الدوحة، قطر: أعلنت اليوم «دِل تكنولوجيز»، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: DELL) عن توسيع شراكتها مع Ooredoo لدعم تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية لشركة الاتصالات الرائدة. وتسعى Ooredoo لتبسيط العمليات وتسريع الابتكار عبر مختلف وظائفها وتقديم خدمات جديدة إلى السوق من خلال إنشاء بنية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وباعتبارها مزود خدمات الاتصالات الرائد في قطر، تتولى Ooredoo مسؤولية تقديم خدمات الهاتف الجوال والثابت والمحتوى في البلاد، مع الحرص على تنفيذ رؤية التحول الرقمي الأشمل فيها. كما أنها أول مشغل اتصالات يطلق خدمات الجيل الخامس 5G التجارية في قطر. وتعزيزًا لهذه الجهود، تساهم ترقية البنية التحتية الشاملة من «دِل تكنولوجيز» في تحديث مركز بيانات شركة الاتصالات لضمان أداء أفضل وتحسين الكفاءة وقابلية التوسع.

وباختيارها لحلول «دِل تكنولوجيز»، تمكنت Ooredoo من إنشاء بنية متكاملة مخصصة للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من الشركات. كما سمحت هذه الخطوة لشركة الاتصالات بالتوسع وفتح مصادر جديدة للإيرادات وتقديم حلول مبتكرة إلى السوق.

وتشمل حلول البنية التحتية التي جرى تقديمها منتجات ScalelO و Unity XT Unified Storage من «دِل إي ام سي» ونظام «دِل إي إم سي» المتكامل Stack HCI من مايكروسوفتAzure ، الذي يبسط العمليات لعملاء البنية التحتية كخدمة. ويعد ScaleIO حل تخزين معرف بالبرمجيات (SDS) على مستوى مركز البيانات يلبي احتياجات تخزين مجموعات البيانات. ويستند هذا الحل إلى الجيل التالي من خوادم PowerEdge المحسّنة والرائدة في الصناعة وهو مجهز لتلبية متطلبات مهام العمل الحساسة في الشركة لتوفير مستويات عالية من الأداء والسعة والكفاءة من حيث التكلفة.

وتكتمل هذه الباقة مع حل التخزين من «دِل تكنولوجيز»، القادر على التعامل مع ما يقارب من ضعف (1.8) طلبات قواعد البيانات في الدقيقة، والمصمم لإدارة الأعمال بنسبة 87% أسرع وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع الشبكة التقليدية.

وعلى مستوى أمن البيانات، اختارت Ooredoo حلول مجال البيانات DD9300 و DD6300 من «دِل إي ام سي» لحماية أصولها المهمة وتمكين عملائها من الشركات من الوصول إلى النسخ الاحتياطية عن بُعد. وتساهم هذه الحلول في تحسين الكفاءة لجميع وظائف النسخ الاحتياطي والأرشفة والتعافي بعد الكوارث.

كما استفادت Ooredoo أيضًا من خدمة Cyber Recovery Services لتقديمها لعملائها من الشركات. وتمكّن مجموعة الحلول المتقدمة من «دِل تكنولوجيز» شركة Ooredoo من توسيع مجموعة خدماتها وصياغة استراتيجيات دخول السوق بشكل أسرع وتقديم منتجات فريدة للعملاء. كما ستساعد هذه الحلول المؤسسات الإقليمية على تحسين مرونتها الإلكترونية من خلال توفير برنامج تعافي إلكتروني شامل، يتسق بشكل كلّي مع أولويات أعمالهم.

وكانت Ooredoo قد أعلنت مؤخرًا بأنها حصلت على تصنيف "مزود الخدمات السحابية البلاتيني" من «دِل تكنولوجيز» في خطوة تعزز التعاون المشترك بين المؤسستين الرائدتين.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد/ ثاني علي المالكي، المدير التنفيذي لخدمات الشركات في Ooredoo قطر: "حددت رؤية قطر الوطنية 2030 التكنولوجيا كركيزة أساسية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، ونحن حريصون على تحديث البنية التحتية في الشركة لتعزيز جهود الابتكار. ولتحقيق ذلك، سعينا لتطوير أساس رقمي متكامل لتسريع قدرتنا على تقديم خدمات جديدة إلى السوق وتحسين الطريقة التي تعمل بها تكنولوجيا المعلومات عبر أعمالنا. ومع استمرار تفشي الجائحة العالمية، كنا بحاجة لضمان حصول عملائنا على الخدمات الرقمية واتصال الشبكات والمحتوى الذي يحتاجون إليه دون أي انقطاع. وجاء هذا التعاون مع «دِل تكنولوجيز» لمساعدتنا على تسريع الابتكار وإنجاح التغيير في الأعمال لا سيما في العصر الرقمي الذي نشهده اليوم".

من جانبه قال ترافرس نيكولاس، مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» في قطر: "تتمثل رؤيتنا في تمكين مزودي خدمات الاتصالات كشركة Ooredoo من بناء منصة حديثة ومفتوحة لتسريع الابتكار في مجال الاتصالات وتحسين الإيرادات. ونساعدهم على تحقيق ذلك بثلاثة طرق هي تغيير عمليات الشبكة وتحديث تقنيات الشبكة وتحسين مجموعة الخدمات. إن Ooredoo متقدمة في رحلة تحولها الرقمي، حيث تعتمد اليوم بنية تحتية أكثر مرونة وقابلية للتوسع على شبكتها. ويعتبر نقل الحوسبة إلى أطراف الشبكة خطوة مهمة على مستوى تقنيات الجيل الخامس، حيث تتيح للشركة تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة إلى السوق بصورة أسرع. ونحن سعداء بترسيخ شراكتنا مع Ooredoo ونتطلع للعمل معًا عن كثب لتقديم تقنيات مبتكرة من شأنها تعزيز قدرتهم على تقديم خدمات متميزة لعملائهم ".

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نبذة عن «دِل تكنولوجيز»

تُعدّ «دل تكنولوجيز» (رمزها في بورصة نيويورك: DELL) مجموعة فريدة من الشركات التي تساعد الشركات والمؤسسات والأفراد على بناء المستقبل الرقمي وإحداث التحوّل في طرق المعيشة والعمل والتسلية. وتتيح الشركة للعملاء مجموعة واسعة من أكثر الخدمات والتقنيات ابتكاراً في القطاع، والتي تغطي أطراف النظم التقنية ومراكزها الجوهرية وصولاً إلى البيئات السحابية.

معلومات عن Ooredoo

تعد Ooredooشركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

للتعرف على المعلومات الكاملة عن الباقات الخاصة بالشركات، والأسعار والعروض، يمكنكم الاتصال بفريق الأعمال في Ooredoo على الرقم 800 8000، أو زيارة الموقع Ooredoo.qa/business.

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