حدث سيتردد صداه في جميع أنحاء الدولة

الكويت، مدينة الكويت: أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن رعايتها لأكبر تجمع للسيارات الفاخرة والفريدة التي سيتم عرضها للمرة الأولى في الدولة من خلال مشاركة العديد من نوادي السيارات، وذلك يوم السبت الموافق 22 يناير 2022 ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

وسيضم الحدث المنظم بالتعاون مع Street 965، وهو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت، والمؤثر والناشط في التواصل الاجتماعي الكويتي والمُهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر، مجموعة واسعة من السيارات من صناعات عالمية، بما فيها السيارات البريطانية واليابانية والأمريكية والأوروبية، ما يمنح الحدث طابعاً مميزاً من الحماس والإثارة الذين من شأنهما إمتاع الزائرين المحبين للسيارات من مختلف الفئات العمرية.

وسيتضمن حدث “Street 965” أكثر من 150 سيارة و 18 نادي سيارات حيث سينبهر الحضور بصوت المحركات الممتع. ومن ضمن النوادي المشاركة؛ نادي M-B ونادي بورشه الكويت ونادي كامارو الكويت وفريق وانيتات الكويت الكلاسيكية ونادي Super Run. بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بقطاع السيارات.

وقال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: "نفتخر كوننا رعاة لمثل هذا الحدث الرائد الذي يحدث لأول مرة في الكويت، والذي يحمل بين طياته رسالتين ملهمتين تتمثلان بتعزيز القيادة المسؤولة والآمنة، بالإضافة إلى إنخراط Ooredoo في المجتمع المحلي وتسليط الضوء على فئة الشباب التي تتمع بطاقات ملهمة. إنه حدث مليء بمجموعة مدهشة من الفعاليات الترفيهية والمفاجآت والسحوبات والجوائز والمزيد، ما سيجعل منه حدثاً يتردد صداه في جميع أنحاء دولة الكويت".

كما سيشهد الحدث مشاركة العديد من الشركات الكبرى في البلاد مثل بنك الكويت الوطني وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين - معرض نيسان للسيارات، وكيدزانيا وتطبيق موتورجي لبيع وشراء السيارات المستعملة في الكويت. فضلاً عن المطاعم والكافيهات المحلية والعالمية مما سيضفي المزيد من أجواء الحماس حيث سيتلذذ الزوار بنكهات ومأكولات شهية.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت Ooredoo دعوة عامة لجميع المصورين في دولة الكويت للمشاركة بالمسابقة التي أعلنت عنها الشركة من خلال مواقعها الرسمية للتواصل الاجتماعي، حيث يجب عليهم تصوير فيديو ذات جودة عالية للحدث المقام يوم السبت القادم، الموافق 22 يناير 2022، وسيتم اختيار أفضل فيديو ما يتيح للرابح فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة من Ooredoo.

ومن جهته، قال المؤثر والناشط في التواصل الاجتماعي الكويتي والمُهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر: "يشرفني أن أعمل بشكل وثيق مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في الكويت، Ooredoo، إلى جانب “Street 965” وهو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت لما يقارب الـ10 أعوام مع قاعدة عملاء ضخمة من محبي السيارات. أنا على ثقة أن رؤيتنا المشتركة وشغفنا لدعم الشباب الكويتي ومواهبه وتسليط الضوء على مثل هذه الأنشطة، سيولد أفكاراً إبداعية أكثر ونجاح واسع في البلاد. وأدعو الجميع للإنضمام إلينا والاستمتاع بالأجواء الحماسية".

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عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

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حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم الغبرا، مدير أول- قطاع الإتصال المؤسسي Ooredoo- الكويت

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw

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