الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات

الكويت، مدينة الكويت: انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاندماج الاجتماعي وإتاحة المنصة والفرصة لدعم الروح والمواهب الشبابية الشغوفة، رعت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، مهرجان نادي بورشه الكويت الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 4 فبراير 2022 في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وجاء مهرجان نادي بورشه الكويت بالتزامن مع الذكرى السبعين على تأسيس نوادي بورشه منذ عام 1952، كما سلط المهرجان الضوء على تاريخ العلامة التجارية الأسطورية، بورشه ومراحل تطورها من خلال روي القصص الناجحة من المؤسسين وملاك وعشاق سيارات بورشه، ما جعلها واحدة من العلامات التجارية المحببة لدى الكثير في الكويت. وتخلل المهرجان أيضاً عرضاً خاصاً لأكثر من 70 طراز من طرازات سيارات بورشه بالإضافة إلى فقرات تدريبية لتطوير مهارات المشاركين في القيادة من قبل مدربين محترفين وسائقي السباقات الذين أشعلوا حماس قلوب الحاضرين ضمن سباقات تنافسية على المضمار حيث كرمت شركة Ooredoo الفائزين الذين احتلوا أول ثلاث مراكز.

خليط من الفعاليات الرائعة والأنشطة الترفيهية الشيقة لمختلف الفئات العمرية ضمن أجواء عائلية ساحرة سلبت ألباب الحاضرين في المهرجان، مع العديد من التجمعات ومزيج من الروعة والمفاجآت والمذاقات الشهية.

وفي تعليق له، قال مدير أول قطاع الإتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا: "نسعى في كل مرة نتواصل فيها مع المجتمع إلى صنع نسيجاً جميلاً من التجارب التي تنقل القيم الثلاث الرئيسة لشركة Ooredoo والتي تتمثل في التواصل والاهتمام والتحدي. لم يأت مهرجان نادي بورشه الكويت للاحتفال بالعلامة التجارية الفاخرة ومحبيها فقط، بل عزز مفهوم القيادة المسؤولة والآمنة وخلق تجربة مشتركة تربطنا بأفراد المجتمع".

ومن جهته، قال المؤثر الكويتي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي والمُهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر: "لم يكن هذا التعاون الأول الذي يجمعنا مع Ooredoo، بل جاء هذا التعاون استكمالاً لدعم الشركة المتواصل للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على مختلف فئات واهتمامات المجتمع والتي تحفز بدورها روح الشباب".

وأقيم المهرجان بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ومدينة الكويت لرياضة المحركات بإشراف الديوان الأميري، بالإضافة إلى شركات رائدة في مجال السيارات ورياضة السيارات في الكويت، وذلك لضمان أفضل معايير التنظيم العالمية.

#بياناتشركات

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عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

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الموقع الإلكتروني ooredoo.com.kw

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