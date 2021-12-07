عن الحملة الإعلانية "إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت"

الكويت، مدينة الكويت: فازت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بجائزتين من الجوائز التقديرية خلال حفل توزيع جوائز MENA Effie لعام 2021، عن الحملة الإعلانية الناجحة والتي كانت بعنوان "إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت" والتي سلطت من خلالها الضوء على قوة الألياف الضوئية وسرعاتها الفائقة مما يمنح العملاء إنترنت ثابت وسريع.

فقد حصدت الجائزة الفضية عن فئة "المنتجات والخدمات الجديدة"، بينما حازت على الجائزة البرونزية عن فئة "حلول التسوّق متعدد القنوات"، بمجموع جائزتين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي فوز Ooredoo الكويت بهذه الجوائز تقديراً لجهودها والتزامها بابتكار منتجات وخدمات أكثر تطوراً وقيمة للعملاء، إلى جانب منح العميل رحلة تسوق فعالة وسلسة ومتكاملة سواء عن طريق المتاجر أو عبر الإنترنت وبرامج الولاء وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمات التوصيل ووسائل التواصل الاجتماعي. وذلك حسب رؤية الشركة التي تهدف إلى إثراء القيمة المضافة للباقات والخدمات لتتناسب مع جميع احتياجات العملاء المتغيرة، تسعى Ooredoo باستمرار للارتقاء بتجارب عملائها من خلال باقاتها وعروضها المميزة.

ويُذكر بأن الحملة التي أطلقتها Ooredoo للإعلان عن خدمات ومنتجات شركة FASTtelco حملة "إنترنت مو ثابت، مزاج مو ثابت" اتّسمت بأسلوب إبداعي خارج عن المألوف، بشكل يعكس الأهداف الإبداعية لفرق العمل لدى الشركة والقيم التي تحرص عليها دائمًا، مما أدى إلى نجاحها بشكل كبير وجعلها واحدة من أفضل الحملات الإعلانية للعام 2021.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن Ooredoo، مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، حيث عبر عن فخره بهذا التتويج قائلاً: "لا شك أن حصولنا على هذه الجوائز المرموقة ما هو إلا تجسيد لالتزام Ooredoo بمواصلة الابتكار والتميز والإبداع في المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إلى جانب الحملات الاعلانية التسويقية التي تُنفذ بمهارة وإتقان وبراعة".

تكرم جوائز MENA Effie الشركات العالمية بمختلف قطاعاتها التي تميزت بتقديم أفكار ناجحة وفعالة في التسويق لمنتجاتها وخدماتها من خلال إتقان جميع جوانب الحملة التسويقية بدءاً من الهدف الرئيسي للحملة حتى طريقة التنفيذ وصولاً إلى تأثير الحملة على المجتمع والعملاء.

#بياناتشركات

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عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

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