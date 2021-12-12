NearPay هي أول شركة في المنطقة مطورة لبرامج نقاط البيع أو ما يعرف بالـ softPOS. توفّر الشركة حلاً شاملاً للتجّار ومقدّمي الدفع وشركات تمكين المدفوعات، وقد حصلت مؤخراً على شهادة أمان تعرف بـ( PCI DSS).

تدل شهادة الأمان (PCI DSS) أن NearPay تتمسك بالمعايير العالمية في تعاملها مع البيانات المالية للمستخدمين، وذلك بعد فحص جميع الممارسات الأمنية للشركة لضمان اتخاذ أفضل الجهود لحماية البيانات من سوء استخدام أو انتهاكات. وNearPay هي الشركة الثامنة فقط في السعودية التي تحصل على هذه الشهادة.

تسمح التكنولوجيا المالية الخاصة بشركة NearPay، والتي تزوّد البنوك ومقدمي خدمات الدفع (PSP)، بالقدرة على إطلاق أنظمة softPOS مع علامتهم التجارية. وتسمح التكنولوجيا أيضاً لشركات الخدمات اللوجستية والصراف بتضمين النظام ضمن مجموعة الحلول الخاصة بهم.

جمعت الشركة تمويل بقيمة 2.8 مليون دولار من مستثمرين ملائكيين منذ تأسيسها في أواخر عام 2020. وقد دخلت مؤخراً في شراكة مع DigitalPay، وهي شركة سعودية رائدة في تقديم خدمات الدفع، لتوسيع مجموعة حلول الدفع الخاصة بها من خلال عروض softPOS ذات العلامة البيضاء لشركة NearPay.

علّق عبد الوهاب الأحمري، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Pay، قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع فريق NearPay، وتضمين التكنولوجيا الخاصة بهم ضمن مجموعة حلول الدفع لدينا سيساعدنا على تحسين عروضنا للعملاء الحاليين، والاستفادة من أسواق جديدة التي تتطلب حلول دفع مرنة والتي يكثر الطلب عليها في جميع أنحاء المملكة".

قال محمد العيبان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NearPay، "وفقاً للبيانات التي تمت مشاركتها من قبل (مدى) و(فيزا) في وقت سابق من هذا العام، وصلت المدفوعات غير التلامسية إلى 94? من جميع مدفوعات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل جداً من مطوري التكنولوجيا في السوق." وتابع: "في Nearpay نهدف إلى ترجمة هذا النمو في المدفوعات الرقمية من منافذ البيع بالتجزئة إلى كل عملية دفع في مختلف الاقتصادات، من مقدمي الخدمات اللوجستية إلى أماكن الترفيه. نحن نبني تكنولوجيا محلية وخاصة في المملكة كجزء من التزامنا بتمكين المواهب المحلية والابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ".

حصلت NearPay على شهادتي Visa Pure Kernel الخاصة بـsoftPOS و Visa Ready Tap to Phone Kernel Specification (VRTPKS).

حول الشركة: NearPay هي أول شركة مطورة لبرامج نقاط البيع softPOS في المنطقة. توفر حل شامل للتجار ومقدّمي الدفع وشركات تمكين المدفوعات. يتيح حل NearPay للتجّار بإعداد softPOS لأعمالهم في أقل من 3 دقائق ودون الحاجة إلى أجهزة متخصصة. تسمح هذه التقنية أيضاً للبنوك ومقدمي خدمات الدفع (PSP) بإطلاق أنظمة softPOS مع علامتهم التجارية وتسمح لشركات الخدمات اللوجستية وشركات الصرافة بتضمين نظام softPOS ضمن مجموعة الحلول الخاصة بهم. حصلت NearPay على شهادة أمان PCI DSS.

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