الشركة تطبق نظامي "إدارة الزوار" و"التعرف التلقائي على لوحة الأرقام" في إطار خططها الواسعة نحو الرقمنة الشاملة

ستساعد التقنيات الجديدة على تبسيط العمليات وتطوير الخدمات المقدمة للسكان في مختلف مشاريع الشركة

تبني التقنيات الجديدة يوفر أنظمة أمنية أكثر تطوراً للأبراج والمجمّعات السكنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار رؤية داماك وخططها الهادفة نحو تطبيق الرقمنة الشاملة، إلى جانب التزامها التام بتطوير الخدمات المقدمة إلى عملائها، أعلنت إدارة التكنولوجيا في الشركة عن تطبيق مجموعة متنوعة من الأنظمة التقنية الجديدة، لتبسيط العمليات للسكان في مختلف مشاريعها.

وبفضل ذلك، سيكون الدخول إلى أبراج ومجتمعات داماك بالنسبة إلى المقيمين فيها أسهل وأكثر كفاءة، بعد أن تم إدخال نظام "إدارة الزوار" (VMS) الذي لا يتطلب حمل بطاقة الدخول، وعوضاً عن ذلك، يمكن ربط الوثائق الشخصية مثل بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر مع بوابة الدخول، الأمر الذي يتيح للمقيمين والزوار الدخول تلقائياً إلى المباني والمجتمعات. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمقيمين إرسال رمز الاستجابة السريعة (QR) إلى الزوار لمنحهم الإذن بالدخول.

وكانت داماك قد بدأت بتطبيق نظام إدارة الزوار في برج "أبر كريست" في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021. وبعد أن حقق هذا النظام نجاحاً لافتاً في تسهيل دخول السكان، تعتزم الشركة تطبيقه في ثلاثة مشاريع أخرى، وهي على وجه التحديد "سوبيربيا" و"أوشن هايتس" و "باراماونت تاورز".

علاوةً على ذلك، أعلنت داماك عن توظيف تقنية "التعرف التلقائي على لوحة الأرقام" (ANPR)، وربطها بشكل تلقائي بلوحات أرقام سيارات السكان، لتتيح لهم الدخول إلى المواقف بكل سهولة.

في هذا الصدد، يمكن للمقيمين تسجيل سياراتهم من خلال تطبيق "داماك ليفينغ" عن طريق اتباع بضع خطوات سريعة، للتخلص تماماً من الحاجة إلى حمل بطاقات الدخول، فضلاً عن توفير تكاليف إصدار بطاقات الدخول الجديدة أو بدل فاقد في حال فقدانها.

وبالاعتماد على هذا النظام، الذي يضمن "الدخول والخروج بمنتهى السهولة"، تستطيع الكاميرات الذكية المثبتة في مداخل المواقف التعرف على أرقام لوحات سيارات السكان، وإرسالها إلى مركز التحكم والسيطرة، للتحقق من مستوى الدخول الممنوح للمقيم أو المالك، وبناءً على تلك المعلومات، إما أن يحصل الشخص على الإذن بالدخول أو يُطلب منه المغادرة.

في المرحلة الأولى، نجح 48 مبنى في تجاوز الاختبارات التي أجريت، لتصبح الآن مؤهلة لتبني نظام "التعرف التلقائي على لوحة الأرقام"، كما تم تطبيق هذا النظام، فعلياً، بنجاح في خمسة مبانٍ، وهي: "بارك تاورز" و"أوشن هايتس" و"داماك هايتس" و"داماك تاورز من باراماونت" و"أبر كريست تاور".

يتميز تطبيق "داماك ليفينغ" بتوفير العديد من الخدمات الرئيسية للمقيمين والمستأجرين في المجتمعات السكنية بطرق سهلة وسلسة، بما في ذلك، على سبيل المثال، تسوية المدفوعات وتحميل المستندات لتسليم العقارات وإجراء حجوزات المرافق والحصول على خصومات خاصة على الخدمات، فضلاً عن خدمات أخرى. في ضوء ذلك، أصبح التطبيق بمثابة منصة واحدة شاملة، تتيح للمستفيدين الحصول على مختلف الخدمات التي يحتاجونها.

في هذه المناسبة، قال علي سجواني، مدير عام العمليات في داماك: "إن الهدف من تطبيق نظامي ’إدارة الزوار‘ و ’التعرف التلقائي على لوحة الأرقام‘ هو تسهيل حياة المقيمين في مشاريعنا وجعلها خالية من المتاعب، والتخلص من الحاجة إلى الاحتفاظ بالعديد من البطاقات المخصصة لدخول أبراج ومجتمعات داماك. في الواقع، نجحنا من خلال تطبيق هذين النظامين في إضافة نظام أمني أكثر تطوراً لهذه الفئات المستفيدة".

وتمكنت داماك تحت إشراف سجواني من ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تبني أحدث أدوات التكنولوجيا على مستوى القطاع العقاري، وهو ما منحها شرف الحصول على العديد من الجوائز المرموقة، تقديراً لنجاح منصتها الرقمية"داماك ليفينغ" التي ترتبط تماماً بالأهداف الأساسية لإدارة علاقات العملاء وإدارة المجتمعات، وعلى وجه التحديد، سعادة العملاء وكسب ثقتهم ورضاهم.

واختتم سجواني كلامه بالقول: "من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أتمتة العمليات الروبوتية والواقع الافتراضي ومنصات البيانات السحابية وإنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة، فإننا نواصل العمل لتحسين وتبسيط تجربة العملاء عبر نقاط الاتصال الرقمية وقنوات الاتصال مع إداراتنا، الأمر الذي يسهم في تحفيز موظفينا لتقديم المزيد من الأعمال الذكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن التقنيات الجديدة التي اعتمدناها، استقطاب المزيد من الموظفين الجدد من أصحاب المواهب والكفاءات، الذين يتطلعون قدماً للعمل في شركة تعمل وفق رؤى مستقبلية مبتكرة وطموحة".

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-انتهى-

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