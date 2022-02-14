دبي- تشير التوقعات إلى أن سوق العقارات في دبي سوف يستفيد بشكل كبير من انتقال إكسبو 2020 إلى 2020" District"، والذي من المقرر أن يكون بمثابة مجتمعاً مستداماً ومتعدد الاستخدامات حيث يتميز بمساحات سكنية وتجارية لاستخدام وإعادة استخدام ما لا يقل عن 80 في المائة من البنية التحتية التي يشغلها أكبر معرض إكسبو في العالم.

وفقًا لـ Zoom Property Insights ، ستحصل 2020 District على قدر أكبر من الاهتمام من المشترين والمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، ما يجعل الوقت مناسباً للاستثمار في الرؤية المستقبلية لمعرض إكسبو 2020. كما ستتأثر المناطق المجاورة لإكسبو 2020 بهذا المجتمع المستدام بشكل إيجابي ولاشك أن ذلك سوف ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع أسعار العقارات في إمارة دبي.

وقد اتضح هذا التأثير جلياً حيث تم تسجيل نشاط متزايد في هذه المناطق مع استمرار تدفق الزائرين لرؤية مايحمله إكسبو 2020 من رؤى عظيمة. وبالفعل تزايد الطلب خاصة على الإيجارات قصيرة الأجل، على المناطق الواقعة بالقرب من مكان إكسبو 2020.

وعلاوة على تعزيز السوق السكنية، سوف تسهم 2020 District أيضاً في تطوير السوق التجاري في دبي. ويعتقد الخبراء في المجال أنها سوف تصبح المركز التجاري الجديد للإمارة، إذ أنه من المرجح أن تتحول أنشطة مركز دبي التجاري العالمي إلى مركز المؤتمرات والمعارض، ماسيؤدي إلى جذب المزيد من الشركات والأشخاص الذين يبحثون عن فرص في مجال ريادة الأعمال والتوظيف، وسوف يدعم ذلك في نهاية الأمر الاقتصاد القائم على الابتكار.

في حديثه عن انتقال إكسبو 2020 إلى District 2020 ، قال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي في Zoom Property ، إن المدينة التي تركز على العنصر البشري سوف تحقق قدراً كبيراً من التوازن والرفاهية من خلال توافر مساحات مرنة للعيش والعمل والاستكشاف.

وأضاف شبيري أنه من خلال الاستفادة من 80 في المائة من البنية التحتية لمعرض إكسبو في 2020 District سيجعل من دبي مثالاً غير مسبوق للمعارض العالمية المستقبلية ولن تؤثر هذه الخطوة على صناعة العقارات فحسب، بل ستترك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الكلي، لأنها ستعطي دفعة كبيرة للأنشطة التجارية في المناطق القريبة من موقع إكسبو.

ومن خلال مشاركته رؤيته حول كيفية تغيير إكسبو 2020 للأمور في دبي، قال شبيري إن الحدث الضخم قد غير قواعد اللعبة بالنسبة لاقتصاد دبي بشكل عام وقطاع العقارات بشكل خاص.

"إن الأسلوب الذي تعاملت به دبي مع جائحة كورونا أمراً يستحق الثناء فقد أتاحت الإمارة للعديد من الأشخاص فرصاً لاستكشاف الإمارة وتجربة أسلوب حياتها ورؤية الإمكانات التي توفرها لهم، وبانتقالها إلى District 2020 ، سوف يقبل المزيد من الأشخاص الذين يبحثون عن سكن هنا، مما سوف يعزز في نهاية المطاف قطاع العقارات" أضاف شبيري.

ومن المقرر أن تفتح District 2020 ، التي يطلق عليها مستقبل إكسبو 2020، أبوابها للمقيمين والمستأجرين والعاملين اعتباراً من أكتوبر 2022، أي بعد ستة أشهر من انتهاء المعرض العالمي، وسوف تشمل نظاماً بيئياً مناسباً للأعمال مدفوعاً بالابتكار وداعماً للابتكار الرقمي والرفاهية العامة جنباً إلى جنب مع تعزيز أسلوب حياة يتمتع بقدر أكبر من التوازن، بحسب شبيري.

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