شركة المطبوعات للتوزيع والنشر موزع معتمد لـ Apple

خدمات تربوية وتكنولوجيّة للمدارس والكلّيات في الإمارات العربية المتحدة

دبي: انضمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر All Prints، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات التربوية وتوزيع الكتب في الشرق الأوسط، إلى شبكة موزعي Apple المعتمدين لتقديم خدمات تربوية للمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إضافة إلى كونها موزعًا معتمدًا لشركة Apple ، توفّر شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ليس فقط أجهزة Apple، بل تعتمد على خبرتها كمدمج رقمي متمرس في مجال البرامج التربوية لتقديم خبراتها في الحقل التربوي. تضع الشركة الطليعيّة في مجال الخدمات التربوية خبرتها التي تزيد على 50 عامًا في تصرّف المؤسسات التربوية لتوفير مقاربة عصرية شاملة للتدريس والتعلّم.

توفر شركة المطبوعات الحلول كخدمات وكذلك الخدمات القائمة على نظام الاشتراك التي تدعم استخدام منتجات Apple في المجال التربوي. توفّر شركة المطبوعات للتوزيع والنشرAll Prints الموارد الرقمية والكتب الإلكترونية الصادرة عنها، بالإضافة إلى نظام إدارة التعلم(LMS) ، والتطوير المهني وتطبيق البرامج المطوّرة، ما يجعلAll Prints منصّة شاملة تتوفّر فيها البرامج والأجهزة والتكنولوجيا والخدمات التربوية.

تقول ناديا خياط الشريك الإداري لشركة المطبوعات: " أصبحت التكنولوجيا حافزًا رئيسيًا للتغيير في مجالنا، خاصة مع ظهور الحاجة للتعلّم عن بعد ومع تطوّر الأساليب التربوية . لقد انضممنا إلى شبكة الموزعين المعتمدين لشركة Apple للاستفادة من كتبنا ومناهجنا وخدماتنا التربوية التي تتكامل ومنتجات شركة Apple وخدماتها، وبالتالي نحن نوفّر للمؤسسات الأكاديمية أحدث العروض في مجال التعليم".

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شركة المطبوعات للتوزيع والنشر All Prints

تأسست الشركة كمكتبة في إمارة أبو ظبي في العام 1968، وواصلت طريق التوسّع والتنوّع. تقدم الشركة حالياً الخدمات التربوية وتوزّعها على المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم العربي.

تُعتبر شركة المطبوعات المورّد الرئيسي للكتب المدرسية والمواد التربوية والحلول الرقمية للجامعات الكبرى والمدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان. إنها منصة شاملة تلبي احتياجات أي مدرسة أو كلّية ترغب في تخطّي عصر الكتب المدرسية التقليدية.

شركة المطبوعات للتوزيع والنشرAll Prints شركة عائلية إلى حدّ كبير وتثمّن القيم العائلية. يعمل فريق الشركة لتأمين خدمة مخصّصة ومصمّمة لتلائم احتياجات كل عميل. نحن نعمل يداً بيد مع المدارس والجامعات لتأمين أفضل المواد لتلبية احتياجاتهم. لذلك، نقوم بزيارات ميدانية وإجراءات تقييم شاملة تدعم خدماتنا وتضمن الكفاءة والتميّز.

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