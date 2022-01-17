بعد القبول الجماهيري المبهر في مدينة جدة،

الرياض، المملكة العربية السعودية: احتفلت شركة الجميح للسيارات الوكيل الرسمي لعلامة كاديلاك في المملكة العربية السعودية بمشاركتها الناجحة في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات Autoville الذي أقيم بحلبة ديراب. استضاف الجناح في قسم السيارات الفاخرة عدد من أخر إصدارات الشركة، واحتفلت شركة الجميح للسيارات بتدشين إضافتين جديدتين، تعد كلاً منهما تحفة فنية تستوقف ناظريها للتحدث عن مزاياها المتعددة، والتي تمثل أعلى مستويات أداء كاديلاك التي يتَرقب السوق وصولهم بتشوق حاد، لإتاحة زوار العرض مشاهدة أقوى وأسرع سيارات كاديلاك من فئة السيدان على الإطلاق، كاديلاك CT5-V Blackwing وكاديلاك CT4-V Blackwing.. وتضمنت المنصة أيضاً أخر إصدارات أيقونة كاديلاك المتعددة الاستخدامات الفاخرة إسكاليد، وسيارات السيدان CT4 و CT5 وذلك لإتاحة الفرصة لزوار المعرض على التعرف على مختلف سيارات كاديلاك المتوفرة في السوق السعودي.

وخلال كلمته الترحيبية للإعلاميين وبمناسبة مشاركة سيارات الجميح كاديلاك في المعرض، علق السيد مشاري الجميح، المدير الإقليمي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، بقوله "اليوم، نستقبل في مدينة الرياض سيارات CT4 و CT5 Blackwing التي تمثل أعلى مستويات هندسة وأداء سيارات كاديلاك. هذه السيارات تمثل عراقة أكثر من 100 عام من الهندسة والحرفية والتكنولوجيا المتطورة نطمح لأن نكون من شركاء النجاح مع شركة كاديلاك على الدوام، والذي نفخر برؤية هذا النجاح اليوم من إقبال المجتمع السعودي على سيارات كاديلاك Blackwing الأيقونة التي تمنح راكبيها شعور الفخامة والرفاهية لمحبي التميز. واليوم، ونحن نحتفل بإنجازات جديدة، أود أن أؤكد لكم أننا سنسعى جاهدين دوماً، على الاستثمار في تطوير خدماتنا عبر شبكة فروعنا المنتشرة في أنحاء المملكة، لنفي بوعدنا لجميع عملاء كاديلاك، بتقديم مستوى يليق بتطلعاتهم".

تتمتّع سيارة CT5-V Blackwingبسرعة قياسية تبلغ 320 كلم/س. ويأتي الطراز مزوَّداً قياسياً بعجلات حجم 19 بوصة من الألومنيوم المسبوك باللون الرمادي المصقول أو البرونز التقني. وتضم السيارة محرّكاً من ثمان أسطوانات فائق الشحن سعة 6.2 ليتر ينتج قوّة قدرها 668 حصاناً مع 893 نيوتن متر من العزم.

أما في CT4-V Blackwing، فيتم توليد قوّة سفلية ضاغطة صافية نادرة من نوعها بشكل كبير، وهذا يعني انضغاط السيارة نحو الأسفل باتجاه الطريق عند السير بسرعات عالية، مما يمنح المزيد من التماسك والثبات ويتيح إطلاق العنان لكامل قدرات السيارة. وتستطيع هذه السيدان عالية الأداء الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 304 كلم/س بفضل محرّكها سعة 3.6 ليتر بالشاحن التوربيني التوأمي والقادر على توليد قوّة قدرها 472 حصاناً. كما يتم توفير العزم البالغ 603 نيوتن-متر بكفاءة إلى كل العجلات الأربع بواسطة نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، وهو ما يجعلها ناعمة وسلسة بأعلى قدر ممكن.

وتنعكس القدرات على الطريق من خلال عجلات الألومنيوم المسبوك وإطارات من نوع MICHELIN® Pilot Sport 4S تم تطويرها حصرياً لهذه السيارات، وهي تساهم في تحقيق التوازن بين القدرات العالية على الحلبات والراحة الكبيرة فوق الطرقات العادية. كما يتميّز الطرازان عبر أنظمة فرامل متطوّرة عالية الأداء جرى اختبارها بشكل مكثَّف على الحلبات والطرقات العادية، مع تألّق CT5-V Blackwing بالفرامل الأضخم التي يتم تثبيتها مباشرة بالمصنع ضمن تاريخ ’كاديلاك‘ الطويل.

ولا تتألّق هذه السيارات السيدان الرائعة بتصاميم خارجية ملفتة فقط، بل بمقصورات داخلية أخّاذة أيضاً. وضمن هذا السياق، تتوفر كل من CT4-V Blackwing وCT5-V Blackwing مع خيارات جمع من خمسة وستة ألوان على التوالي. كما إنها مصمَّمة لإبقاء السائق والركّاب مستمتعين بأعلى مستويات الراحة. ويأتي الطرازان مع خيارات جلوس متطوّرة، حيث هناك المقاعد الأمامية مع خاصّية التعديل وفق 18 اتجاهاً، كما يوجد الجلد الفاخر باللون الأسود الداكن الخاص من ’كاديلاك‘ والذي لا يقل تأثيره المبهر مع مرور الوقت، وكذلك عجلة القيادة المغلَّفة بالجلد.

كان عرض سيارتَي CT4-V Blackwing و CT5-V Blackwingحدث مترقب لكل محبي سيارات كاديلاك وخاصة الرياضية منها. وذلك لما تقدمه السيارتين من قمّة الأداء والحِرَفية الراقية لدى ’كاديلاك‘، هذا إلى جانب توفر السيارتين بكمية إنتاج محدودة في الشرق الأوسط، والتي ستوفرها شركة الجميح للسيارات للسوق السعودي بشكل حصري، حيث يجري صنعها عند الطلب ويتم توقيع محركها من قبل صانعيها.

وبخصوص مشاركة سيارات الجميح كاديلاك في المعرض، علق السيد وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل، بقوله "مازالت شركة الجميح للسيارات تثبت نجاحاتها كوكيل رسمي وحيد لواحدة من أبرز العلامات التجارية في عالم السيارات الفاخرة: كاديلاك، وذلك عبر حرصنا الدائم على تقديم أفضل الخدمات المميزة لعملاء كاديلاك، والتي ترتقي إلى مستوى العلامة التجارية المميزة. حيث تم افتتاح صالات عرض جديدة مؤخراً، هذا إلى جانب فروع الصيانة المجهزة بأفضل التقنيات بفريق مميز من المهندسين والفنيين المؤهلين بأعلى مستوى، وما هذه إلا فقط البدايات لخطط مستقبلية واعدة لهذه الشراكة الممتدة على مر الأعوام"

#بياناتشركات

- انتهى -

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