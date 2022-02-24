مجموعة ستار جيمس تزيح الستار عن ماسة "ضوء أفريقيا" الخالية من الشوائب والعديمة اللون والتي يبلغ

وزنها 103.49 قيراطًا في مؤتمر دبي الماسي 2022

دبي، الامارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة ستار جيمس الرائدة في مجال الماس عن ماسة مصقولة فريدة من نوعها يبلغ وزنها 103.49 قيراطًا في مؤتمر دبي الماسي المرموق الذي عقد في أتلانتس النخلة، جميرا هذا الشهر. ويأتي هذا الحجر الكريم الفريد من نوعه عديم اللون ومن النوع الثاني أ وبقصّة الزمرد. وقد تم اقتطاع هذه الماسة من حجر خام يبلغ وزنه 299.3 قيراط، استحوذت عليه مجموعة ستار جيمس من مصدره في منجم كولينان في جنوب أفريقيا العام الماضي من شركة بيترا للماس.

وبمجرّد النظر إلى الحجر الكريم هذا، يشعر المرء بالذهول والروعة إذ أنه يلتقط الضوء ويعكسه فيولّد في النفوس تأثيرًا ساحرًا. ويعتبر الماس من النوع الثاني أ من أكثر الماسات ندرة والأعلى قيمة في العالم، لا سيّما أنه يشكّل 1-2% فقط من إجمالي الماس الذي يتم استخراجه في العالم نظرًا لنقاوته وندرته. وينفرد منجم كولينان بتاريخ غني في إنتاج أكبر الأحجار وأكثرها جودة في العالم، بما في ذلك أحجار النوع الثاني. ومع اجتماع هذا الإرث مع الخبرة الحرفية التي يتمتع بها فنيّو تقطيع الماس في ستار جيمس، برز إلى الضوء هذا الحجر الكريم المميّز الذي من المتوقّع أن يلفت الأنظار على مستوى القطاع.

وفي هذا السياق، اعتُبر مؤتمر دبي الماسي الذي ضمّ أبرز قادة القطاع في العالم فرصة مثالية لعرض هذا الحجر الرائع. فقد عقد هذا المؤتمر الدولي تحت عنوان "مستقبل الماس" وتناول مواضيع بارزة في قطاع الماس مثل اتجاهات السوق والمرئيات وقدرة الماس على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مثل جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد شهد المؤتمر حضور أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي افتتح الفعالية التي ضمّت جمهورًا مؤلفًا من 800 شخص.

من جهته، علّق رئيس مجلس إدارة مجموعة ستار جيمس ، شاليش جافيري، قائلًا: “لقد كانت عملية الاستحواذ على الحجر الخام من شركة Petra Diamonds العام الماضي إنجازًا مهمًا بالنسبة إلينا ويشرّفنا كشف النقاب عن هذه الماسة المصقولة في مؤتمر دبي الماسي. نحن نفتخر أنه تم اقتطاع هذه الماسة وصقلها في مصدرها الأساسي جنوب أفريقيا. فشركة ستار جيمس PTY التي تحمل ترخيص استخراج الماس تستثمر بكثرة في تطوير مهارات موظفيها. وكونها تمتلك أدوات عالية الجودة ومعدات حديثة وتوفّر تدريبات عملية، تضمن ستار جيمس PTY كفاءتها في كافة جوانب عملية استخراج الماس لتقديم منتج نهائي مميّز. أما شعارنا في مجموعة ستار جيمس ، فهو "أن ننمو معًا في إطار من الشفافية"، ولا شكّ في أن إزاحة الستار عن هذه الماسة يجسّد التزامنا بهذا المبدأ، مع العلم أننا نواصل وضع معايير جديدة في هذا الإطار مع الحفاظ على القيم الأساسية التي نعتمدها في قطاع الماس الديناميكية".

#بياناتحكومية

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