على هامش انعقاد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية:

المنامة، مملكة البحرين: عقدت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك في مقر الشركة الكائن بضاحية السيف.

وقد أعلنت المجموعة خلال الاجتماع عن صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 715,497 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بأرباح السنة المالية 2020 والتي بلغت 1,434,096. كما أعلنت عن زيادة كبيرة في معاملات الدفع عبر الإنترنت في عام 2021، حيث تم سداد أكثر من 159 مليون معاملة دفع من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) بزيادة نسبتها 164% وقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار دينار بحريني لعام 2021، مقابل 16 مليار دينار بحريني في عام 2020، أي بزيادة قدرها 26%.

هذا وقد انصب تركيز شركة بنفت خلال عام 2021 بشكل رئيسي على الإعلان عن خدمات جديدة، منها إطلاق خدمة الشيكات الإلكترونية، والحصول على ترخيص لتطبيق خدمات الثقة وخدمة التوقيع الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات، وخدمة التحويلات المالية الدولية لعملاء تطبيق ’بنفت بي‘.

إلى ذلك، فقد ناقش الاجتماع الموافقة على تقرير حوكمة الشركات والامتثال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع السنوي تعيين وانتخاب عشرة أعضاء من مجلس الإدارة ومراقب واحد من مصرف البحرين المركزي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من فبراير 2022 حتى مارس 2025.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد إبراهيم البستكي، رئيس مجلس إدارة شركة بنفت، بالقول: "يشرفني أن أرحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وأن أعرب عن تقديري للأعضاء السابقين لمساهماتهم الإيجابية والملموسة. لقد كان عام 2021 عامًا مميزًا لشركة بنفت، حيث أصبحنا أول مؤسسة تقوم بتشغيل أول نظام وطني للشيكات الكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلنا أيضًا على ترخيص لتطبيق خدمات الثقة والتوقيع الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات. ومن الإنجازات الكبيرة أيضًا خدمة التحويلات التي وفرت حلاً لقطاع مستهدف مهم جدًا في البحرين."

وأضاف البستكي قائلًا: "علاوة على ذلك، قمنا بالكشف خلال العام الماضي عن الهوية الجديدة للعلامة التجارية بعد 24 عامًا منذ تأسيس الشركة، لتكون بمثابة شهادة على دور بنفت النابض في جميع أنحاء المجتمع. وقد انعكس التزامنا تجاه المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حصدنا للعديد من الجوائز المحلية والدولية المرموقة خلال العام الماضي. أود مرة أخرى أن أشكر مصرف البحرين المركزي ومساهمينا وشركائنا الكرام، والمؤسسات المالية على دعمهم الكبير لنا طيلة رحلتنا لضمان نجاحنا في النظام البيئي الشامل. كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لفريق العمل على جهوده في الدفع برؤيتنا خطوة إلى الأمام في كل عام."

من جانبه، علق السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، قائلًا: "في عام 2021، قدمت شركة بنفت العديد من الحلول الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية، مما قادنا إلى حقبة جديدة من المدفوعات لخدمة المجتمعات والجاليات الرئيسية في المملكة. لقد ساهمت جهودنا في حصولنا على العديد من الجوائز المحلية والدولية البارزة، منها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021، وجائزة أفضل تطبيق ذكي 2021، وغيرها. سنواصل البناء على هذا النجاح من أجل الاستمرار في تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي تطلعات عملائنا في مختلف القطاعات، ويعود الفضل في نجاحنا توفيق الله عز وجل ثم إلى شركائنا وأصحاب المصلحة وفريق العمل لدينا، بهدف تعزيز مكانة البحرين كرائد رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

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-انتهى-

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