تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي في مارس المقبل

ينعقد المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من أسواق أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي ومجلس التعاون الخليجي

تُقام فعاليات المنتدى الذي تنظمه غرفة دبي بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي خلال الفترة بين 23-24 مارس المقبل

مناقشات خلال المنتدى حول منظومات الشركات الناشئة والإصلاحات المالية وتطوير البنى التحتية والتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة دبي أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية بنسخته الرابعة سيناقش مواضيع اقتصادية هامة تركز على تعزيز التعاون بين أسواق الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي خصوصاً التحول الرقمي الذي أفرزته الجائحة، مع التركيز على منظومات الشركات الناشئة، والإدماج الاقتصادي الدولي، والإصلاحات المالية، وتطوير البنى التحتية، والتنويع الاقتصادي والأمن الغذائي.

ويقام المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وينظم بالشراكة بين غرفة تجارة دبي وإكسبو 2020 دبي وذلك خلال الفترة بين 23 و24 مارس المقبل وسيسلط الضوء على فرص الأعمال الجديدة في المشهد التجاري العالمي التي أفرزتها الجائحة.

ويأتي المنتدى في مرحلة مهمة تتزامن مع بدء بلدان أمريكا اللاتينية حوض الكاريبي في الخروج من الجائحة، وتطلعها إلى بناء وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار، وستكون هذه الآفاق محط تركيز النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في دبي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: "على الرغم من التحديات التي تواجه بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة حوض الكاريبي في فترة ما بعد الجائحة، هناك أيضاً فرص نمو هائلة تستفيد منها الشركات من منظور التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. في الوقت نفسه، نشهد اهتمامًاً متزايداً من شركات أمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة لاستكشاف فرص النمو العالمية لأنها تتطلع إلى تعزيز شبكات سلسلة التوريد وبناء شراكات جديدة تدعم النمو المستدام".

وأوضح سعادته أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في إكسبو 2020 دبي سيكون منصة مثالية لاستكشاف مثل هذه الآفاق، مشيراً إلى ان المنتدى يُعد أكبر منصة من نوعها تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص للتواصل والتعاون واستكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي.

وينعقد المنتدى تحت شعار: "اقتصاد راسخ لغدٍ واعد"، وتستند جلسات المنتدى الذي يُقام على مدار يومين على ثلاث ركائز؛ هي: "تعزيز" و"تمكين" و"تطوير". حيث ستشهد كل جلسة نقاشات في كيفية إعداد الاقتصادات للدخول في حقبة انتعاش في فترة ما بعد الجائحة.

وستغطي الجلسات في اليوم الأول من المنتدى الحاجة إلى تنويع اقتصادات أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي، حيث تعتمد بلدان المنطقة بشكل كبير على السياحة وصادرات السلع، وكلاهما تأثر بشدة بالجائحة. وسيسلط المنتدى الضوء على التجربة الناجحة لجهود منطقة الخليج على مدى الثلاثين عاماً الماضية من أجل الإصلاح والتنويع لتحقيق نمو سريع.

كما سيشهد اليوم الأول استكشاف فوائد طفرة البناء في عدد من اقتصادات أمريكا اللاتينية؛ حيث يتجلى ذلك في تخطيط البرازيل لبناء طرق سريعة وخطوط سكك حديدية ومطارات على خلفية استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022، والإعلان الصادر عن برنامج البنية التحتية الوطني في المكسيك بخصوص مرحلتين من المشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 26 مليار دولار أمريكي، مع توقعات لمرحلتين إضافيتين بحلول عام 2024.

كما سيبحث المنتدى موضوعات مثل نمو وآفاق الاقتصادات الرقمية في أمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة، ومجالات التعاون الثنائي في التكنولوجيا والأمن الغذائي ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قيادة المرحلة المقبلة من النمو والتنمية في أمريكا اللاتينية.

ويناقش اليوم الثاني من المنتدى الطريقة التي عززت فيها الجائحة نمو التمويل الرقمي، مع ظهور جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية التي عملت على نشر الخدمات المصرفية في أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي، والحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وفجوات السوق في قطاع الخدمات اللوجستية في أمريكا اللاتينية ومنطقة حوض الكاريبي، والمزايا التي يقدمها جواز السفر اللوجيستي العالمي لدبي لتجار أمريكا اللاتينية،

وظهور مراكز مثل جامايكا للخدمات اللوجستية، وبربادوس للتمويل، وترينيداد وتوباغو كمركز للطاقة، وكذلك كيف يمكن لدبي أن تساعد في دعم شركات أمريكا اللاتينية كبوابة عالمية لإفريقيا وآسيا.

يشكل المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي، التي أطلقتها في عام 2013 لتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية مع الأسواق العالمية الواعدة.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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