أعلنت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة عن مشاركتهما الناجحة مؤخرًا في منتدى خدمات HSBC للأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا الذي عقد عن بعد، وذلك في إطار الجولة الترويجية التي تعقدها المؤسستان، حيث تم تنظيم المؤتمر في الفترة من 7 إلى 10 فبراير 2022، وتأتي المشاركة ضمن جهود بورصة البحرين لتعزيز التواصل والمشاركة مع المستثمرين الدوليين.

هذا وقد استقبل المنتدى أمناء حفظ ومستثمرين وممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، فيما عقد ممثلون عن بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة عدد من المناقشات الفردية خلال المنتدى مع مستثمرين من مؤسسات مالية دولية رائدة ومديري الصناديق، وذلك لعرض أحدث التطورات التنظيمية الرئيسية قيد التنفيذ في سوق رأس المال والفرص التي توفرها الشركات المدرجة.

وبهذه المناسبة، علقت السيدة مروة المسقطي، مدير التسويق وتطوير الأعمال في بورصة البحرين، بالقول: "تشرفنا بالعمل عن كثب مع HSBC البحرين على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك بهدف العمل على إبراز أهمية ومرونة سوق رأس المال في البحرين للمؤسسات المالية الدولية ومديري الصناديق، خاصة وإن هذا القطاع مدعوم بقانون تنظيمي مالي قوي ومتطور مما ساهم في استجابة المملكة على تجاوز الظروف الاستثنائية التي أثرت على الاقتصادات على مستوى العالم بكل ثبات وجدارة."

وأضافت قائلة: "تركز الجولة الترويجية على تمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب الجدد الذين يبحثون عن بيئة تجارية مفتوحة، كما توفر حلول مالية شفافة وعادلة وشاملة، وهو ما يقدم صورة أوضح حول التزام بورصة البحرين بتسخير وتطوير قدرات الاستدامة وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى المشاركين في السوق."

من جانبها، صرحت السيدة مالتي جافيري، رئيس خدمات الأوراق المالية في HSBC البحرين، بالقول: "لقد حقق منتدى خدمات HSBC للأسواق والأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا نجاحًا لافتًا، ونحن ممتنون لبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة على المشاركة والمساهمة في نجاح هذا الحدث، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمجموعة من أجندة الإصلاح الاقتصادي الأكثر طموحًا في العالم، ويعد تعزيز أسواق رأس المال جانبًا مهمًا من الجهود المبذولة لربط وتسهيل وصول عدد كبير من المستثمرين المؤسسين العالميين المهتمين إلى المنطقة، مما يجعل مشاركة كل من بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة ذات قيمة أكبر."

يشار إلى أن المنتدى قام بتسليط الضوء أيضًا على عدد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالخدمات المالية للمنطقة، بما في ذلك التطور الأخضر المستدام، والاقتصاد الشمولي، وابتكار المنتجات، وديناميكيات التحول لعام 2022، إضافة إلى ظهور اقتصاد المعتمد على الترميز الرقمي للأصول.

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31? في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51? في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 68.9 مليار دولار أمريكي.

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