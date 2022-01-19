"طلبات الإمارات" تدعو شركات لوجستيات الطرف الثالث لاعتماد حلول متكاملة للرواتب الشهرية من إيدنرد لبطاقات رواتب سائقي التوصيل ممن لا يملكون حسابات بنكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت إيدنرد، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة عالمياً وأكبر مزود لبطاقات الرواتب في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق بطاقات رواتب C3Pay لأكثر من 15,000 سائق توصيل من خلال شركات لوجستيات الطرف الثالث بدعمٍ من شركة "طلبات" في الإمارات.

تُعتبر بطاقات رواتب C3Pay من إيدنرد بطاقات ماستركارد مسبقة الدفع وهي مقبولة عالمياً في كافة المتاجر الالكترونية وأجهزة الصراف الآلي. وأطلقت إيدنرد تطبيق C3Pay للهواتف المحمولة ليتوافق مع بطاقات الرواتب والذي سيمكّن سائقي التوصيل من الاطلاع على أرصدتهم مباشرة وتتبع معاملاتهم وتحويل الأموال إلى بلدانهم أو إعادة شحن هواتفهم المحمولة خلال ثوانٍ وفي بضع نقرات فقط.

تأتي هذه الخطوة لتعزز من جهود إيدنرد و"طلبات" وحكومة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الشركاء وسائقي التوصيل على الانتقال إلى طرق الدفع الغير النقدية والتمتع بالسهولة والمرونة والشفافية والسرعة التي توفرها المعاملات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، إيدنرد، قائلاً: "تنسجم هذه المبادرة الرائدة، والتي حظيت بالدعم من "طلبات"، مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في التحول إلى المدفوعات غير النقدية. يمكّن تطبيق C3Pay مستخدميه من معرفة رصيدهم دون الحاجة للانتظار في طابور عند ماكينة الصراف الآلي أو دفع رسوم باهظة أو الاعتماد فقط على الأوراق النقدية، ويمنحهم الثقة والحرية للتصرف برواتبهم على الفور وبشكل مناسب وبأسعار معقولة."

وأضاف، "نؤمن في إيدنرد أن وضع المستهلكين واحتياجاتهم في المقدمة أمر ضروري لدفع الشمول المالي، ونفتخر بقدرتنا على توفير وتقديم هذا الحل المرن لجميع الأفراد بغض النظر عن دخلهم . تسعى إيدنرد إلى دعم المستخدمين رقمياً في رحلتهم الجديدة، لهذا سنقوم إجراء دورات تدريبية وتعليمية لتمكينهم بالمعارف والمهارات الصحيحة."

ومن جهتها، علقت تاتيانا رحال، المدير العام لشركة "طلبات" في الإمارات، قائلة: "لمواكبة التوسع الذي تشهده شركة "طلبات"، وضعنا ضمن أولوياتنا تشجيع شركات الطرف الثالث التي نعمل معها للعمل على تحسين طرق الدفع التي تعتمدها مع أسطول سائقي التوصيل المتزايد والتحول إلى المعاملات الرقمية. نحن واثقون أن المدفوعات غير النقدية ستصبح طريقة أساسية للمعاملات المالية قريباً. و حالياً، تشمل المدفوعات غير النقدية غالبية معاملاتنا مع شركائنا، فمن الطبيعي إذن أن نعمل على توسيعها لتشمل المعاملات والمتطلبات الأخرى في منظومة أعمالنا."

وأضافت، "ومن خلال دعمنا لمبادرة شركة إيدنرد سنتمكن من تحسين تجربة سائقي التوصيل وتسهيل تحولهم إلى المنصات المالية الرقمية في الوقت الذي يتجه به العالم ككل نحو مستقبل غير نقدي. كما سيمكّن هذا الحل المتكامل والشامل للرواتب الشهرية سائقي التوصيل من التحكم بمواردهم المالية بشفافية وسهولة. تنسجم هذه المبادرة مع جهود "طلبات" الأوسع لتعزيز المعرفة المالية لسائقي التوصيل ومساعدتهم على الاقتراب من تحقيق أهدافهم، سواء كانت إطلاق أعمالهم الخاصة أو شراء منزل في بلدانهم."

تقود حكومة الإمارات العربية المتحدة التوجه نحو التحول الرقمي وانتقال الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. وفقاً لتقرير "البلدان غير النقدية" الإلكتروني الصادر في المملكة المتحدة لعام 2021، تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة كأكثر مجتمع غير نقدي على مستوى العالم، ومن المرجح أن تصبح الإمارات أول دولة غير نقدية في الشرق الأوسط، حيث يمتلك حوالي 83? من سكان الإمارات بطاقات بنكية.

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عن إيدنرد

إيدنرد الإمارات هي أكبر مزود لحلول الرواتب في الإمارات العربية المتحدة، حيث تخدم أكثر من 6,000 شركة، 2 مليون موظف، عشرة بنوك، و 35 مؤسسة مالية. تعمل إيدنرد في دبي منذ عام 2008، ولا تزال ملتزمة بتمكين الاقتصاد وذلك بتبسيط كشوف رواتب الشركات وتحسين نوعية الحياة للموظفين عبر منتجين بديهيين. تتيح بوابة الرواتب الإلكترونية من إيدنرد للشركات إدارة رواتب موظفيها بكفاءة في مكان واحد وبما يتوافق مع نظام حماية الأجور الذي وضعه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. أما المنتج الآخر، C3Pay، وهو بطاقة ماستركارد مرتبطة بتطبيق على الهواتف المحمولة، فيمكّن الموظفين غير المتعاملين مع البنوك من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لتعزيز معارفهم المالية بميزات محددة متعلقة باحتياجاتهم (مثل تحويل الأموال وتعبئة رصيد الهاتف المحمول). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://edenred.ae/

تتواجد إيدنرد في 46 دولة وهو شركة رائدة عالمياً في خدمات الدفع المقدم للشركات. تصمم إيدنرد وتدير حلول الشركات والمؤسسات العامة التي تسعى إلى تحسين قوتها الشرائية وتحسين نفقاتها وتحفيز فرقها، وهي مُدرجة في بورصة يورونكست باريس.

عن طلبات

عندما تفكر بخدمات توصيل الأطعمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أول ما يخطر على بالك هو: "طلبات". على مدى 17 عاماً ومنذ توصيل أول طلبية لنا في الكويت عام 2004، نجحنا في تحقيق نمو كبير شهد توصيل مئات الملايين من طلبات الأطعمة ومواد البقالة وغيرها من المنتجات سنوياً لعملائنا في تسعة بلدان في جميع أنحاء المنطقة. تتعامل "طلبات" مع أكثر من 25,000 علامة تجارية وما يقرب من 50,000 فرع، بينما تعمل خدمة التجارة الإلكترونية السريعة "طلبات مارت" لتوصيل مواد البقالة الأساسية في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في 30 دقيقة أو أقل.

يشكل عملاؤنا وشركاؤنا وموظفونا وسائقونا والمجتمعات التي نعمل فيها صميم ما نقوم به. في عام 2020 وحده، قمنا بتسهيل التبرع بأكثر من 340,000 وجبة، و 44,000 دواء، بالإضافة إلى التبرع بأكثر من 1.3 مليون يورو للأعمال الخيرية بمساعدة شركائنا وعملائنا. "طلبات" جزء من Delivery Hero ، الشركة الرائدة عالمياً في توصيل الأطعمة أونلاين وخدمة التجارة الإلكترونية السريعة لتوصيل مواد البقالة الأساسية (q-commerce).

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