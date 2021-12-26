خليفة بن دراي: التقنية أثبتت فعاليتها الكبيرة ومعتمدة من إدارة الدواء الأميركية وعلامة المطابقة الاوربية.

دبي : اعتمدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تقنية تعقيم عالمية، لتطهير مركباتها ومسعفيها العاملين بمعرض (إكسبو 2020 دبي) للوقاية من الفيروسات والميكروبات المختلفة .

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي إن المؤسسة تطبق خطة تطهير متكاملة لمركباتها تضمن القضاء على الفيروسات داخلها وتضمن سلامة المرضى والمسعفين من خطر العدوى والأمراض المعدية.

وذكر أن المؤسسة اعتمدت تقنية (مايكروسيف) الأميركية التي أثبتت كفاءتها في القضاء على الفيروسات والميكروبات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن التقنية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية وعلامة المطابقة الأوربية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا.

وأكد بن دراي أن المؤسسة حريصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا على استخدام معدات للتعقيم تضمن سلامة المسعفين والمرضى من خطر الجائحة من بينها أدوات تعقيم سريعة تطهر المركبات الإسعافية خلال ثوان معدودة .

ولفت إلى أن المؤسسة خصصت أكثر من 25 مركبة إسعافية من مختلف الأحجام والتخصصات لتقديم الخدمات السريعة لزوار معرض إكسبو دبي، واعتمدت تقنية التعقيم الأمريكية (مايكروسيف) لتطهير المركبات ومحطات الإسعاف والمسعفين بالمعرض كونها تقنية ثبتت كفاءتها في القضاء على أي فيروسات داخل المركبة.

وذكر بن دراي "إن التقنية المستخدمة، هي الأحدث والأقوى عالميا، وتتميز بأن معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9%، كما أنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، ما يجعلها الخيار الأمثل لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين دون التسبب بأي أضرار للحالات المنقولة بالإسعاف. كما أنها تحافظ على سلامة المعدات الطبية المختلفة من خطورة تلفها.

من جانبها، قالت صفا القدومي مدير عام "مايكروسيف جروب" إن المجموعة تتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف منذ عدة سنوات، للإسهام في حماية المسعفين والمرضى من خطر الفيروسات المختلفة

وذكرت أنه يتم تعقيم أدوات الإسعاف ومركبات الإسعاف والمسعفين بتقنية (مايكروسيف) بمايحقق لها السلامة الكاملة من العدوى، مشيرة إلى أن المؤسسة تجري عدة اختبارات قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات والفيروسات الموجودة على الأسطح، ثم تجري اختبارات أخرى بعد التعقيم يظهر القضاء عليها.

وذكرت أن تقنية التعقيم صديقة للبيئة، إذ لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة ولا تحتوي على الكحول، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات خصوصا غرف العمليات، وغرف العناية المركزة بصورة فعالة.

الجدير بالذكر أن علاقة الشراكة بين مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف و مايكروسيف علاقة قديمة وفاعله تعكس قيمة المسؤولية المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص وأن هذا التعاون هو واحد ضمن مجموعة مبادرات مجتمعية مختلفة الهدف منها الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع والعاملين في خط الدفاع الأول .

#بياناتحكومية

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