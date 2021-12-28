المدرسة أصبحت رائدة في خلق ثقافة شاملة للطلاب من أصحاب الهمم

برنامج الأولمبياد الخاص الإماراتي يهدف إلى تحقيق الدمج الشامل على مستوى المدرسة

الأكاديمية تحصل على مرتبة التميز في تقديم الرياضة الموحدة والقيادة الشبابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون بلقب "مدرسة البطل الموحدة" كأول مدرسة في دولة الإمارات تحصل على هذا التصنيف من قبل الأولمبياد الخاص الإماراتي نظرا لجهودها وتميزها في تطبيق برنامج الرياضات الموحدة لدعم الطلاب من ذوي الهمم.

وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي قد أطلق "برنامج مدارس الأبطال الموحدة" عام 2019، في خطوة تهدف إلى جعل الرياضة والقيادة الشبابية في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة أكثر شمولاً واستيعاباً لجميع الطلاب. كما يسعى البرنامج إلى دمج الطلاب الذين يعانون من صعوبات ذهنية وتعليمية مع أقرانهم والطلاب الآخرين في بيئة مدرسية شاملة وداعمة تمكنهم من تحقيق مستوى عال من التعلم والازدهار.

وحظيت أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون بتقدير خاص بفضل برنامجها الشامل والمميز للرياضات الموحدة والذي شارك في أنشطته جميع الطلاب من ذوي القدرات الخاصة جنباً إلى جنب مع الطلاب الأخرين في بيئة داعمة ومشجعة.

وشاركت 280 مدرسة من دولة الإمارات بالبرنامج حتى اليوم، حيث يمكن أن تصبح "مدرسة موحدة" في حال تمكنت من تم تقديم برنامج لرياضة موحدة واحدة على الأقل خلال فصل دراسي واحد. وعلى المدارس التي تتقدم بطلب لتصبح مدرسة بطل موحدة من خلال إبراز قيادة شاملة للشباب وإظهار قدرتها على تحقيق مشاركة شاملة للمدرسة بأكملها، إضافة إلى تزويد الطلاب والمعلمين بالأدوات والموارد اللازمة لخلق مناخ يساعد على تحقيق الدمج في الفصول الدراسية والملاعب الرياضية.

من جانبها، قالت سارة أوريجان، مديرة أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون: "يسرنا الاعتراف بأكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون كأول مدرسة في الإمارات العربية المتحدة تحصل على لقب "مدرسة البطل الموحدة"، الذي يتزامن مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لتأسيس مدرستنا، ونفخر بكوننا مدرسة شاملة تضمن لجميع الطلاب الفرصة لأن يصنعوا قصصهم الخاصة".

ويعمل فريق الدمج في أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون عن كثب مع قسم التربية البدنية للتأكد من أن كل طالب ذا احتياجات تعليمية يتمتع بأجواء معززة تساعده على تحقيق نتائج تحصيلية من خلال بيئة تعليمية آمنة وممتعة تدعمه لتحقيق التقدم.

وبدأت رحلة أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون المميزة للحصول على لقب "مدرسة البطل الموحدة" بالعمل الدؤوب الذي بدأ بإنشاء فرق لكرة السلة حيث يتمكن الطلاب أصحاب الهمم والرياضيون في المدرسة من اللعب جنباً إلى جنب كشركاء دون تمييز. ونتج عن ذلك تكوين صداقات قوية وفرق رياضية داعمة. كما نظمت المدرسة بطولة متعددة الرياضات حيث عمل الطلاب في برنامج القيادة الرياضية مع الطلاب من أصحاب الهمم. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت المدرسة باستضافة البطولة الرياضية السنوية للكأس الموحدة كل عام.

وقال ماثيو توماس، رئيس قسم التربية البدنية في أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون، الذي يقود البرنامج الرياضي الشامل بالمدرسة: " نجح البرنامج الرياضي الموحد في الأكاديمية في تغيير طريقة تفكير الطلاب وجعل المدرسة بأكملها أكثر تقارباً. أرى طلاباً ينخرطون في الرياضة الآن، رغم أنهم لم يشاركوا أبداً من قبل. أنا فخور للغاية بتبني المدرسة لهذا البرنامج ومتحمس لرؤيتها تنمو كمجتمع شامل يحتضن جميع الطلاب ".

من جهتها، قالت خولة بارلي، رئيسة المبادرات في الأولمبياد الخاص الإماراتي: "تم تصميم برنامج مدارس الأبطال الموحدة لإحداث تغيير هادف من خلال المدارس. ومنذ اللحظة التي انضمت فيها أكاديمية جيمس ويلينجتون واحة السيليكون إلى البرنامج، شهدنا التزاماً كاملاً مما أثر إيجاباً على جهود المدرسة الشاملة للتأثير الفعلي على حياة الطلاب وتقدمهم الأكاديمي. ويهدف البرنامج لتطوير أجواء الدمج والقبول من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الرياضة الموحدة، والقيادة الشبابية الشاملة، والمشاركة المدرسية بأكملها. ونجحت الأكاديمية في تحقيق ذلك، لا سيما من خلال برامجها الرياضية الموحدة، ونحن على ثقة بأنه يمكننا العمل معاً لمشاركة قيم هذا البرنامج مع المدارس على مستوى الدولة".

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

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