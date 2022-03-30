عبر الهواتف المتحركة باستخدام تقنيات Fiserv

تطبيق جديد يتيح للشركات من مختلف الأحجام استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام Android كمنصات دفع غير تلامسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم Magnati "ماغناتي"، شركة حلول المدفوعات الرائدة في المنطقة، للشركات من مختلف الأحجام إمكانية قبول المعاملات غير التلامسية، بغض النظر عن قيمتها، باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android كمنصة للدفع. وستكون الخدمة الجديدة متوفرة من خلال تطبيق يتم تحميله من متجر Google Play، يعتمد على تقنية نقاط البيع البرمجية (SoftPoS) التي طورتها Fiserv (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FISV)، المزود الرائد عالمياً لتقنيات الدفع وحلول الخدمات المالية.

ويتيح تطبيق نقاط البيع البرمجية الجديد من Magnati للشركات توفير خدمات الدفع غير التلامسي التي يزداد الطلب عليها بشكل متواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويساهم التطبيق في تحسين تجربة العميل من خلال تمكين المستهلكين من الدفع بطريقة تتسم بالسرعة والسلاسة والأمان. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة ماكنزي حول توجهات قطاع المدفوعات في الشرق الأوسط، توقع 53% من المشاركين أن البطاقات غير التلامسية ستكون الأسلوب الأكثر انتشاراً للدفع خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويعتمد التطبيق الذي طورته Magnati على تقنية نقاط البيع البرمجية (SoftPoS) من Fiserv، الأمر الذي يتيح لحامي البطاقات إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) على الهاتف المحمول، وبتالي تمكين الشركات من قبول المدفوعات غير التلامسية لأي مبلغ عبر أجهزة Android، بدلاً من التقيد بالأسلوب التقليدي للدفع غير التلامسي، أو استخدام قارئ منفصل للبطاقات.

وفي هذا السياق، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: "أصبحت حلول المدفوعات الرقمية أسلوب السداد الأكثر انتشاراً، مما يسلط الضوء على أهمية تطبيق المدفوعات غير التلامسية الذي قمنا بتطويره لتوفير هذه الحلول على نطاق أوسع، مما يتيح للشركات قبول المدفوعات غير التلامسية، وبالتالي الاستفادة من فرص تنموية جديدة. ونتطلع من خلال هذه الخدمة إلى تحقيق قيمة أكبر لعملائنا، ليتكمنوا من تحسين منظومة أعمالهم وتوفير تجربة جديدة ومبتكرة للعملاء".

ويساهم تطبيق Magnati لنقاط البيع البرمجية في إزالة تكاليف تثبيت وصيانة أجهزة نقاط البيع الخاصة. ويعتبر التطبيق خياراً مثالياً للشركات التي تقدم خدمات توصيل المواد الغذائية والسلع إلى المنازل، حيث يمكن للسائقين قبول المدفوعات من أجهزتهم الخاصة، دون الحاجة إلى شراء أو صيانة أجهزة إضافية.

ويمكن للشركات تحميل التطبيق من متجر Google Play والبدء بقبول المدفوعات غير التلامسية بسهولة، سواء من البطاقات غير التلامسية، أو الهواتف المتحركة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، أو غيرها من الأجهزة المزودة بتقنية NFC مثل الأجهزة القابلة للارتداء أو مفاتيح الأمان. كما يمكن للشركات أيضاً إدارة عمليات الاسترداد والإلغاء وإنشاء الإيصالات وعرض تفاصيل المعاملات.

من جانبه، قال عمر فاروق، العضو المنتدب ورئيس منصة المدفوعات لدى Magnati: "تسعى Magnati باستمرار إلى تزويد التجار بحلول رقمية جديدة ومتطورة، ترسي معايير جديدة في القطاع. ويسرنا إطلاق تطبيق نقاط البيع البرمجية، تحت مظلة مبادرة Payments as a Platform، المنصة الرقمية الحديثة التي تقدم مجموعة واسعة من الحلول التي تساهم في تحقيق قيمة أكبر للعملاء. كما يسعدنا أن نتعاون مع Fiserv لتقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة للتجار، لا سيما خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع المدفوعات متغيرات متسارعة، الأمر الذي يحفزنا على مواصلة تطوير جيل جديد من الحلول التقنية الداعمة لنمو أعمال الشركات".

وبدوره، قال جوسان معلوف، رئيس Fiserv في الشرق الأوسط وأفريقيا: ""تتطلع الشركات إلى بناء طرق أفضل للتواصل مع عملائها. ونعيش اليوم في عصر الدفع باستخدام الهواتف المتحركة، مما يلقي الضوء على أهمية تمكين جميع الشركات من الاستفادة من فرص تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة المبيعات، من خلال قبول المدفوعات من أي مكان. وتعمل تقنيات Magnati على توسعة نطاق هذا التوجه مع إطلاق التطبيق الجديد لنقاط البيع البرمجية".

وتعتبر نقاط البيع البرمجية من عناصر منظومة الاستحواذ الشاملة التي طورتها شركة Fiserv. وفي ضوء ما يشهده العالم من تغيرات سريعة، تساعد Fiserv عملاءها في تقديم حلول تواكب أسلوب حياة وعمل الناس، من خلال خدمات مالية سريعة وآمنة. للمزيد، يرجى زيارة: me-fiserv.com/en.

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نبذة عن Magnati

Magnati هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية Magnati على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ Magnati من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com

للاستفسارات الإعلامية: media@magnati.com

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