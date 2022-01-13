الحل المبتكر يسمح لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة عمليات الدفع عن طريق الإنترنت ومعالجتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة GoDaddy LLC، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن تعاونها مع ماي فاتورة، مزود حلول الدفع الإماراتي المتخصص بتقديم خدمات دفع مبتكرة وسلسة وآمنة على مستوى منطقة الخليج، لإطلاق نظام دفع إلكتروني ذكي جديد لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويسمح الحل المبتكر لعملاء GoDaddy ومتجرها الإلكتروني بإجراء عمليات البيع وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تتبع عمليات الدفع ومعالجتها بسلاسة؛ حيث يمكن للتجار في المنطقة، ربط مواقع التجارة الإلكترونية ومنصاتهم الخاصة بهم مع النظام الجديد، مما يتيح لهم القيام بعمليات البيع ورد الأموال وغيرها من المعاملات عن طريق الإنترنت.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، المديرة العامة لدى شركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن متحمسون للتعاون مع ماي فاتورة لإضافة الخدمة الجديدة والمتكاملة إلى متجر GoDaddy الإلكتروني؛ ما يسمح لنا بتوفير خيارات وأدوات دفع تتسم بالسلاسة والحداثة لمختلف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة. وتأمل GoDaddy أن يكون لهذه الشراكة دوراً في تسهيل عمليات الدفع وتعزيز ذخيرة أصحاب المشاريع الصغيرة بحلول الدفع الإلكترونية".

ويستطيع أصحاب المشاريع بفضل المتجر الإلكتروني الخاص بـGoDaddy إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة، والتي تسمح للعملاء بالدفع بالطريقة التي تناسبهم؛ حيث تضم ما يزيد على 40 خيار دفع آمن، بما فيهم ماي فاتورة.

من جانبه، علق عبدلله الدبوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماي فاتورة: "قطعت ماي فاتورة مشواراً طويلاً كلاعب محوري في تسريع جهود اعتماد أنظمة الدفع الإلكترونية على مستوى المنطقة من خلال تقديم حلول وأنظمة دفع مريحة وسهلة الاستخدام لجميع رواد الأعمال على اختلاف مستوياتهم، خصوصاً الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم. وتأتي شراكتنا اليوم مع GoDaddy لتمثل فرصةً استثنائية وقوةً دافعة للارتقاء بجميع الشركات وتطويرها على امتداد الخليج العربي، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

ويمثل التكامل بين ماي فاتورة وGoDaddy خطوة جديدة للشركة الإماراتية في مسيرتها الحافلة بالشراكات الهادفة؛ إذ استهلّت GoDaddy العام الجديد ببدء شراكات استراتيجية مع مجلس الأزياء العربي ومنظمة شركات ناشئة بلا حدود وومضة وغيرهم من رواد الأعمال في المنطقة.

وتفخر GoDaddy بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرسم معالم هوياتهم الرقمية وتنمية مشاريعهم من خلال تزويدهم بالأدوات والمنتجات الضرورية لهم، بدءاً من أسماء النطاقات وخدمة الاستضافة وبناء مواقع الويب والمتجر الإلكتروني، وتصميم مواقع بنظام ووردبريس وصولاً إلى التسويق الرقمي والبريد الإلكتروني الاحترافي وإجراءات الحماية الأمنية وبرمجيات مايكروسوفت أوفيس.

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لمحة حول شركة GoDaddy

تتخصص شركة GoDaddy في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر توفير جميع أشكال المساعدة والأدوات التي تضمن لهم النجاح في العمل عبر الإنترنت. وتعد شركة GoDaddy الوجهة المثالية للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وإدارة أعمالهم. وتهدف الشركة إلى منح العملاء الأدوات والتحليلات والموارد البشرية اللازمة لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح واقعي ملموس. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GoDaddy.com.

لمحة حول ماي فاتورة

تأسست شركة ماي فاتورة لتوفر خدمات دفع سلسة وآمنة عن طريق الإنترنت لعملائها في منطقة الخليج https://www.myfatoorah.com.

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