11 شركة تقدم أفكارها في يوم العرض بتاريخ 19 ديسمبر في الرياض بعد الاكتمال الناجح لبرنامج المسرّع

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت اليوم 500 Global، إحدى أنشط شركات رأس المال الجرئ في العالم، وسنابل للاستثمار، شركة استثمار مالي تركز على الاستثمارات الخاصة بما في ذلك الاستثمار الجريء واستثمارات النمو والاستحواذات الصغيرة، عن أسماء 11 شركة ناشئة مشاركة في الدفعة الثانية من برنامج مسرّعات (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator Program 2021) تم اختيارها من بين 500 شركة تقدمت بطلبات الانضمام للبرنامج.

يوفر برنامج المسرعات للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس والمرحلة التأسيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما تحتاج إليه من أسس لاعتماد أعمالها والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعمل الشركات التي تم اختيارها في الدفعة الثانية من المسرعة على تقديم حلولها في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية و NFT والتكنولوجيا الصحية والعقارية. وتبلغ نسبة الشركات التي تشمل عملياتها الرئيسية المملكة العربية السعودية أو يشارك فيها مؤسّس أو مؤسسة سعودي/ـة نسبة 60%. وأظهرت الشركات الأخرى عزمها على إطلاق عملياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة في المملكة. كما تبلغ نسبة الشركات التي ترأسها امرأة نسبة الثلث، بما يؤكد حرص 500 Global على الالتزام بمواصلة دعم التنوع.

وقد صرحت بيدي يانغ، الشريك الإداري في Global 500: "يهدف برنامج مسرعات (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator) إلى إنشاء منظومة مرنة ومتكاملة ومستدامة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كي تعمل على جذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة والمساهمة في نموها. ونحن متحمسون لدعم هؤلاء المؤسّسين الموهوبين وهم ينطلقون في رحلتهم المستقبلية الواعدة".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم سنابل للاستثمار: "نحن سعداء بالنوعية الجيدة من الشركات الناشئة في الدفعة الثانية من البرنامج، حيث يعبر المرشحون الـ 11 في المرحلة النهائية لدينا عن الاتساع والعمق الذي يشهده تطور طموحات ريادة الأعمال في يومنا الحاضر، ويعتقد المؤسسون بأن منتجاتهم وخدماتهم قد تحدث فارقاً في حياتنا اليومية عما قريب. ونتطلع إلى يوم العرض كي نشهد بشكل مباشر قيام المؤسّسين بتوضيح كيفية تحويل رؤاهم إلى حقائق تجارية واقعة".

يقدم البرنامج الممتد على 12 أسبوعاً توجيهات إرشادية للمؤسّسين مع التركيز على تطوير استراتيجية الأعمال وجمع التمويلات وخطط النمو. و يختتم البرنامج في يوم 19 ديسمبر 2021 حيث يقوم المؤسسين بعرض مشاريعهم او شركاتهم في فندق Four Seasons في الرياض، أمام جمهور مباشر من المستثمرين المؤهلين والجهات المعنية والمهتمة بالاستثمار الجريء بما في ذلك المستثمرين الأفراد والشركات والصناديق المتخصصة في هذا المجال، كما سيتم بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وفيما يلي شركات الدفعة الثانية من البرنامج:

Bringy : برنجي يمكّن العميل من شراء وطلب تعويضات خدمات التأمين بشكل فوري وبسيط من خلال مساعد آلي ذكي.

Nuqtah : منصة للمبدعين في المملكة العربية السعودية.

Ameen : مع أمين علاجك المتخصص في دارك.

Jingle Pay: جنقل باي هو البديل الأفضل للبنك لمساعدة الوافدين الذين يعانون من نقص الخدمات والذين يسعون للحصول على الحرية المالية من خلال تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية المجاني الأول على الهاتف المحمول.

Below : بيلو هو علامة تجارية متخصصة في منتج مزيل عرق المنطقة الحساسة للرجال في الشرق الأوسط.

Playbook‏: بلاي بوك عبارة عن منصة تعليمية وشبكة مهنية تعمل على تسريع التقدم الوظيفي للمرأة.

Nitros: نايتروس هو برنامج شحن ذكي يحتوي على أفضل شركات الشحن حيث يمكّن التجار عبر الإنترنت من أتمتة عمليات الشحن الخاصة بهم.

Letswork : منصة لتس ورك هي سوق وعضوية رقمية تخول للمستخدمين إمكانية العثور على مساحات للعمل عند الطلب ومكاتب خاصة وغرف اجتماعات.

Juleb: جولب هو برنامج تخطيط الموارد للصيدليات يدعم النمو والتوافق والأتمتة مع الأنظمة واللوائح الحكومية.

TeamUp: تيم أب هو تطبيق لتنظيم ومشاركة الفعاليات والبطولات الرياضية.

Twinn Health: توين هيلث تتيح الكشف المبكر عن الأمراض باستخدام أدوات التصوير والذكاء الإصطناعي لإطالة عمر الإنسان الصحية.

يرجى تسجيل طلب الحصول على الدعوة للراغبين بحضور يوم العرض من هنا

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