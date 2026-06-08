الرياض، المملكة العربية السعودية — أعلنت شركة «فيلينتس» (Velents)، الشركة السعودية الناشئة المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي بقطاع التوظيف، عن انضمامها رسمياً كشريك معتمد إلى شبكة شركاء «كلود» (Claude) العالمية التابعة لشركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المصنفة كإحدى أبرز ركائز الذكاء الاصطناعي الفائق في العالم، لتصبح «فيلينتس» أول شركة تقنية من المملكة العربية السعودية والعالم العربي تنضم إلى هذه المنظومة الدولية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة الناشئة إلى تطوير قدراتها في ابتكار ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي لتشكيل مستقبل العمل والتوظيف، وتوسيع نطاق عملياتها الإقليمي الذي يغطي حالياً أسواق المملكة العربية السعودية، ومصر، والبحرين، والأردن، وسلطنة عُمان، عبر دمج النماذج اللغوية المتقدمة مع حلول الامتثال والسيادة الرقمية.

وتمثل هذه الشراكة قفزة نوعية تعزز حضور الكفاءة السعودية والعربية في صناعة القرار التقني الدولي، وتضع شركة «فيلينتس» الناشئة، التي تمتلك حزمة واسعة من الحلول التشغيلية في عمق البيئات الحكومية والمصرفية الكبرى، في قلب المنظومة العالمية للمؤسسات، تزامناً مع تسارع خطى المؤسسات الكبرى لنقل الأنظمة الاصطناعية من مرحلة التجارب الاستكشافية إلى التبنّي المؤسسي الشامل لأنظمة آمنة وموثوقة ومصممة خصيصاً لفهم متطلبات اللغة العربية وبيئاتها السيادية داخل حدود الدولة.

وتأتي هذه العضوية لتدمج القدرات الحسابية ونماذج الاستدلال الخاصة بـ «كلود» مع الأنظمة المعرفية المطورة محلياً من «فيلينتس»، ويسهم هذا التكامل في تلبية المعايير التنظيمية الصارمة ومتطلبات حفظ وخصوصية البيانات داخل الحدود الجغرافية للدولة، وهو ما تحتاجه الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية الحساسة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتعمل حلول «فيلينتس» حالياً داخل بيئات تشغيلية لعدد من الوزارات السيادية وأحد المصارف الكبرى في المملكة العربية السعودية، حيث تُستخدم النماذج التوليدية لخدمة العمليات اليومية وإدارة الوثائق بدقة وأمان عاليين.

بهذه المناسبة، قال محمد جابر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيلينتس»: «ركزنا على مدار السنوات الثلاث الماضية كشركة ناشئة على تطوير بنية تحتية موثوقة للذكاء الاصطناعي، تستطيع الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في منطقتنا الوثوق بها، وتشغيلها، وتوطينها بالكامل داخل حدودها الرقمية، وقد تميزنا بتقديم ذكاء اصطناعي مطور محلياً يقود التشغيل الفعلي داخل مؤسسات وطنية حساسة وسيادية».

وأضاف: «إن انضمامنا إلى شبكة شركاء "كلود" كأول شركة سعودية وعربية يعني أن عملاءنا يحصلون اليوم على ميزة تنافسية استثنائية تجمع بين خبرة النشر الميداني سعودية المنشأ وأكثر الأسماء العالمية موثوقية في أمن وأداء الذكاء الاصطناعي. ولمن لا يزال يفاضل اليوم بين كفاءة الأداء أو أمان السيادة، فقد دمجنا الخيارين معاً ليصبحا خياراً واحداً».

بصفتها شريكاً معتمداً في شبكة شركاء «كلود»، تتمتع «فيلينتس» بحزمة من المزايا التقنية والتنافسية التي تنعكس بصورة مباشرة على جودة وموثوقية الخدمات المقدمة لعملائها في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تشمل ممارسات هندسية معتمدة عالمياً (Claude Certified Architect) تضمن بناء بنية تحتية برمجية فائقة التوافق والتحسين لنماذج «كلود»، مما يحقق استجابة أسرع واستغلالاً أمثل للموارد.

ومن خلال التطوير والتأهيل المستمر والمباشر مع أكاديمية «أنثروبيك»، والوصول الفوري إلى تحديثات المنتجات والمكالمات التقنية المغلقة، يستفيد عملاء «فيلينتس» من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في الأسواق.

من جانبه، علّق عبد العزيز المهيدب، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في «فيلينتس»: «انضمامنا لهذه الشبكة العالمية هو تأكيد على أن عملياتنا الداخلية ومعايير الحوكمة لدينا صُممت منذ اليوم الأول لتواكب أدق بروتوكولات الأمان الدولية، مما يمنح عملائنا الطمأنينة بأن حلولنا تجمع بين مرونة الشركات الناشئة وانضباط المؤسسات الكبرى».

وأضاف: «تمثل الشراكة مع عملاق عالمي بحجم "أنثروبيك" فرصة لتوطين المعرفة التقنية الفائقة، وفتح قنوات اتصال مباشرة لمهندسينا مع قادة صناعة الذكاء الاصطناعي في العالم، مما يتيح لنا بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة وتطوير تقنيات المستقبل محلياً، وضمان استدامة الابتكار التكنولوجي في المنطقة بأيادٍ عربية».

وأثبتت حلول «فيلينتس» كفاءتها في أتمتة وضمان النزاهة في عملية التوظيف، وقدرتها على تحقيق عوائد استثمارية فورية، ونتائج تشغيلية حية وموثقة في بيئات العمل المعقدة، تمثلت في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 88%، وتسريع عملية الفرز ومعالجة طلبات التوظيف الحكومية بنسبة 80%، وتحقيق دقة نوعية بلغت 94% في الفرز والتحليل، ومعالجة 6 ملايين وثيقة ومستند لصالح أرشيف جهة حكومية خليجية بارزة.

ونجحت شركة «فيلينتس» في إغلاق جولة تمويلية بقيمة 1.5 مليون دولار، في أكتوبر من العام الماضي، بمشاركة مستثمرين أفراد يشغلون مناصب قيادية في شركات عالمية، مثل جوجل وBCG وغيرها، وذلك بالتزامن مع نجاحها في إطلاق (Agent.sa)، وهو أول موظف ذكاء اصطناعي متكامل باللغة العربية للشركات في المنطقة.

الجدير بالذكر أن شركة «أنثروبيك» أطلقت شبكة شركاء «كلود» العالمية في مارس 2026 برأس مال واستثمار استراتيجي مبدئي 100 مليون دولار أمريكي، مستهدفةً تمكين الشركاء عبر برامج تدريبية تخصصية، ودعم تقني عميق، واعتمادات مهنية رفيعة المستوى، وتطوير مشترك لفرص الأسواق الواعدة.

وانطلقت الشبكة رسمياً في 3 يونيو 2026 بحضور نخبة من 100 عضو من كافة أنحاء العالم، مع تطلعات مستقبلية لتوسيع النطاق ليشمل بضعة آلاف من الكيانات الأكثر ابتكاراً حول العالم.

ومع توسع دور الذكاء الاصطناعي، تؤكد «فيلينتس» عبر هذه العضوية التاريخية أن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة الاحترافية على توطين النماذج اللغوية ونشرها داخل الشرايين والعمليات اليومية للمؤسسات الكبرى وسد الفجوة بين وعود الذكاء الاصطناعي وتطبيقه الميداني داخل بيئات العمل الحساسة.

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