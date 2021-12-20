الجولة التمويلية تضمنت جولة أسهم من السلسلة G بقيمة 300 مليون دولار بقيادة "ألفا ويف غلوبال"، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار حصلت عليها من مؤسسات مالية في الإمارات والهند وأستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كارس 24" (CARS24)، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في الهند للسيارات المملوكة مسبقاً، اليوم عن إغلاقها جولة تمويلية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بما في ذلك جولة أسهم بقيمة 300 مليون دولار من السلسلة G بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار حصلت عليها الشركة من مؤسسات مالية عدة. وتعتبر هذه الجولة التمويلية الثالثة للشركة خلال عام فقط، وتصل معها قيمة المنصة إلى 3,3 مليار دولار، أي حوالي ضعف القيمة التي بلغتها بنهاية الجولة السابقة في سبتمبر الماضي.

وقادت جولة الأسهم من السلسلة G شركة" ألفا ويف جلوبال" (المعروفة سابقاً باسم "فالكون إيدج كابيتال")، وبمشاركة عدد من المستثمرين الآخرين. كما جمعت CARS24 تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دولار من مؤسسات مالية في الإمارات والهند وأستراليا.

وتنوي CARS24 استثمار هذه الأموال لتوسيع نطاق حضورها العالمي في الشرق الأوسط وأستراليا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في السوق الهندية. وستواصل الشركة أيضاً تحسين تقنياتها المتطورة، وبناء معيار ذهبي لجودة السيارات المستعملة في أنحاء العالم. وفي إطار سعيها لتحقيق ذلك، أعلنت CARS24 مؤخراً عن إطلاق سبع مختبرات تجديد ضخمة في الهند في بادرةٍ غير مسبوقة على مستوى القطاع، بالإضافة إلى افتتاح مختبر آخر في الإمارات يعتبر من بين أكبر صفقات تأجير العقارات التجارية في دبي.

وحتى في ضوء النمو السريع لشركة CARS24، لاتزال فرصتها العالمية كبيرة. حيث أن انتشارها المتسارع في الإمارات وأستراليا وتايلاند يظهر مدى أهمية تجربتها كمنصة إلكترونية لتجارة السيارات المستعملة، ويشكل كذلك مؤشراً قوياً لتأثيرها المستقبلي على قطاع تقارب قيمته 100 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال أبيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CARS24 في منطقة الخليج العربي: "يشكّل انتهاء جولتنا التمويلية الأحدث مجرد خطوة أخرى في مسار نمو CARS24؛ ونتطلع على المدى الطويل إلى مواصلة جهودنا لتوفير تجربة رقمية بالكامل لعملاء السيارات المستعملة. وقد وضعت CARS24 خططها للنمو والتوسع لعام 2022 وما يليه، ولا يسعنا الانتظار حتى نبدأ بتنفيذ هذه الخطط؛ حيث تشهد منصتنا اليوم قبولاً أوسع بين عملاء السيارات المستعملة حول العالم. ونواصل العمل على بناء بنية تحتية أفضل للمستقبل وتوفير تجربة رقمية شاملة للعملاء، ونحن واثقون بأن هذه التجربة الرائدة على مستوى القطاع ستنال رضا عملائنا".

تأسست CARS24 في عام 2015، وساهمت بتغيير الطريقة التي يشتري بها المستهلكون السيارات المستعملة ويبيعونها، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل رحلة المستهلك لحل نقاط الضعف الحقيقية وتقديم تجربة شراء سلسة.

وبهذه المناسبة قال نافروز د إودوادي، مؤسس مشارك وشريك في شركة" ألفا ويف جلوبال"| فالكون إيدج كابيتال:" نحن متحمسون لدعم CARS24 مجدداً بينما تواصل الشركة ترسيخ مكانتها في الهند والإمارات وأستراليا والأسواق العالمية الأخرى. وتتمثل الميزات التنافسية للشركة في قيامها بتجديد السيارات ضمن منشآتها الخاصة، وتمكين العملاء من الوصول إلى أوسع تشكيلة متاحة من السيارات المستعملة، واستخدامها علوم البيانات العميقة، الأمر الذي يوفر تجربة فريدة للمستهلكين ويعكس مستوىً متميزاً لناحية صافي نقاط الترويج. ونعتقد أن الأموال التي جمعتها الشركة من جولتها التمويلية الأحدث ستساعدها على تعزيز ميزاتها التنافسية هذه وزيادة حجم أعمالها بواقع 10 أضعاف خلال السنوات القليلة القادمة. ويسعدنا تعميق شراكتنا مع CARS24 انطلاقاً من إعجابنا برؤيتها الفريدة وسعيها الدؤوب لتنفيذ استراتيجيتها".

يتواصل نمو تجارة التجزئة عبر الإنترنت حول العالم مع تزايد دعم المستهلكين لها، الأمر الذي يبشر بنمو قياسي لقطاع تجارة السيارات المستعملة عبر المنصات الإلكترونية. ومن خلال توفيرها تجربة سلسة وحل نقاط الضعف للعملاء، تعمل CARS24 على تغيير طريقة شراء المستهلكين للسيارات. وقد باعت بالفعل ما يقارب 3000 سيارة في دولة الإمارات منذ بدء أعمالها في هذه السوق في مايو الماضي.

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نبذة عن CARS24

تأسست CARS24 في عام 2015، وهي منصة عالمية رائدة لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً مع حضور قوي في الهند والشرق الأوسط وأستراليا وجنوب شرق أسيا. وتتمثل رسالة الشركة في تحويل قطاع تجارة السيارات المستعملة من خلال إنجاز عمليات البحث والشراء والبيع والتمويل بشكل كامل عبر الإنترنت. واستخدمت الشركة أحدث التقنيات المتاحة لإنشاء مختبرات تجديد ضخمة، فضلاً عن إنشاء معايير جديدة لقطاع السيارات المستعملة عالية الجودة.

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بريم راماشاندران

وايت ووتر للعلاقات العامة

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