المملكة العربية السعودية: أعلنت Bentley السعودية رعاية منافسات ريتشارد ميل بولو الصحراء للسنة الثانية على التوالي، والمقرر إقامتها في 10 فبراير بمحافظة العلا، بعد النجاح الكبير الذي حققته Bentley في البطولة الماضية باعتبار ان العلا محطة عالمية للتاريخ والثقافة والفن والترفيه.

وقد أعربت Bentley السعودية عن سعادتها بمواصلة رعاية بطولة بولو الصحراء، حيث تفخر بمشاركة الإتحاد السعودي للبولو في صنع هذه اللحظة التاريخية، تجســيدا للحداثــة واســتعراضً الأجيــال مــن الخيــول الأصيلــة المروضــة، والألعــاب الرياضيــة والتطـور الحقيقـي الـذي تشـهده المملكـة العربيـة السـعودية فـي المجــال الرياضــي.

فالبطولة تقام سيراً علـى خطـى القبائـل القديمـة التـي قامـت بترويـض الخيـول لأول مــرة مــن أجــل الســفر لمســافات طويلــة ويملؤهــا روح الإستكشــاف والتجــارة والفضــول حيث تظهــر المنحوتــات الموجــودة علــى الواجهــة الصخريــة للأحجــار الرمليــة التــي تجمــع بيــن البشــر والفروســية، ممــا يجعـل مـن بطولـة بولـو الصحـراء حدثاً مناسـبا للتعـرف علـى الإرث الحضـاري لمحافظـة العـلا وإشـارة ضـوء نحـو مســتقبلها الرياضــي.

وأوضح بيتر سميث المدير العام لعلامة Bentley في السعودية: "إن رعاية Bentley في بطولة ريتشارد ميل بولو الصحراء في العلا يأتي في إطار إستراتيجيتنا الخاصة لدعم الرياضات الفاخرة والتواجد فيها حول العالم، حيث تتمتع Bentley بتاريخ غني في دعم هذه الهوايات المميزة. قد شاركت العلامة في بطولة البولو عالمياً، بالإضافة الى رياضات فاخرة أخرة مثل بطولة Formula 1 و الجولف. ولدعم عشاق رياضة الجولف، يتوفر في موقعBentley معدات الجولف المصممة يدوياً على أحدث طراز."

وقد أعلنت الهيئة الملكية بمحافظة العلا عن تنظيم بطولة ريتشارد ميل لبولو الصحراء في موسمها الثاني، المقرر اقامتها من 10 الى 12 فبراير 2022 في العلا، بالتعاون والشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو. وهي بطولة البولو الوحيدة في العالم التي ستقام في بيئة الصحراوية، حيث تشهد بطولة هذا العام تنافس 4 فرق على الملعب الصحراوي المجهّز خصيصاً لهذه اللُعبة، والواقع بالقرب من الموقع التراثي في منطقة "الحجر"، وهو أول موقع تراثي في السعودية مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتضم قائمة المشاركين لهذا العام مجموعة من أبرز لاعبي البولو في العالم، من بينهم 4 لاعبين من فريق La Dolphina Saudi Polo Team، وهو فريق أرجنتيني يصفه العديد من محبي اللعبة بأنه الفريق المثالي. بالإضافة إلى مشاركة أدولفو كامبياسو أفضل لاعب بولو في العالم والذي تمّ تعيينه مسوّقاً للعلا.

كما يُشارك في البطولة اللاعبين بيلون ستيرلنج وبابلو ماك دونو الحائزون على تصنيف 10 أهداف هانديكاب، بالإضافة إلى مواهب السعودية الشابة.

تقـام هـذه الفعاليـة الفريـدة مـن نوعهـا كجـزء مـن أبـرز الفعاليـات فـي ”مهرجـان شـتاء طنطـورة“ الثقافـي السـنوي، وتجسـد البطولـة مفهوماً جديــدا للرياضــة مــن خــلال وضــع المشــاهد فــي قلــب الحــدث حيــث يتلاقــى التــراث والثقافــة.

وتمنحــك العــلا فرصــة التعــرف علــى 2000 عامــا مــن تاريــخ البشـرية، واستكشـاف أحـد العجائـب القديمـة فـي المملكـة العربية السـعودية أثنـاء الإسـتمتاع بعـرض رياضـي ملـيء بالحركـة والإثـارة مــع كل وســائل الراحــة والتــرف المرتبطــة بــ ”رياضــة الملــوك“.

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