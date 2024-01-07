دبي: قرر مجلس إدارة مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف " AIJRF" عن إعادة هيكلة بعض المناصب الإدارية في القيادات التنفيذية بالمؤسسة AIJRF، وانضمام كفاءات علمية جديدة لمؤسسة AIJRF ، مع بداية العام المالي السادس 2024 -2025 .

وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة AIJRF إلى أنه تم استحداث بعض المناصب الاستشارية الجديدة، وهيكلة إدارات سابقة واستحداث إدارات جديدة تماشيًا مع توجهات المؤسسة خلال الفترة القادمة، من بعض التوسعات الإقليمية خلال العام 2024.

وأضاف عبد الظاهر:" سوف يتم الإعلان أيضا عن خطة تدريبية لأكثر من 60 برنامجا تدريبيا جديدا خلال العام الجاري 2024، بالتعاون مع عدد من الجامعات في الولايات المتحدة وسنغافورة لاعتماد تلك البرامج، علاوة على التوسع في السعودية، وقطر، والعراق."

قيادات مبتكرة

وفقا لقرارت مجلس الإدارة، تم تكليف البروفيسور عبد الله الرفاعي، المملكة العربية السعودية، بمنصب المستشار العام للعلاقات الأكاديمية الدولية، ليقود علاقات المؤسسة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم.

البروفيسور عبد الله الرفاعي هو أستاذ الإعلام وأستاذ كرسي اليونسكو في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو العميد المؤسس لأول كلية إعلام واتصال في السعودية - ومستشار ورئيس تحرير سابق، ويعمل أيضًا مستشار إعلامي ورئيس مجلس إدارة لعدد من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في السعودية.

نائب المدير العام

حيث تم الموافقة على تعيين الدكتوv عباس الزانجني. في منصب نائب المدير العام للشئون الدولية " من مكتب المؤسسة بمدينة فرجينيا بالولايات المتحدة.

عباس الزانجني هو خبير وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وغرف الأخبار في جامعة فيرجينيا تيك الأمريكية، ومستشار سابق في الأمم المتحدة، وأكاديمي زائر في عدد من الجامعات الأمريكية، عضو مجلس استشاري المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ومدرب أكاديمي معتمد بمؤسسة AIJRF منذ العام 2019 .

أيضا البروفيسور إبراهيم الجراح، أستاذ الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية، والمصنف عالميا من قبل " Clarivate Analytics " كأحد أعلى الباحثين الذين تم الاستشهاد بهم في علوم الكمبيوتر في عام 2021. في منصب المدير العام للتدريب والبرامج بالمؤسسة، وهو أيضا المستشار الأكاديمي بالمؤسسة.

الاعتماد الدولي للبرامج

وتم أيضا تعيين البروفيسور ماسيميليانو روزيدو مستشار للاعتماد الدولي للبرامج التدريبية، هو بروفيسور في علم الاجتماع بجامعة نيكولو كوسانو في روما. لديه العديد من الأبحاث في العلوم الاجتماعية ونظرية المعرفة. وقد ركز اهتماماته مؤخرًا على دراسات الابتكار والذكاء الاصطناعي.

البحث العلمي

وتولت الدكتورة شيرين موسى مهمة مستشار البحث العلمي والتطوير ـ وهي أستاذ الإعلام الرقمي، والمستشار الأكاديمى والمدرب المعتمد بالمؤسسة ..

وتعيين المستشار شادي دياب مدير لإدارة التنظيم بالمؤسسة، وهو مستشار إعلامي ، ومدرب معتمد في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى في مؤسسة AIJRF .، حاصل على دبلوم " صحافة الذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس " ودبلوم : "الميتافيرس والخدمات الحكومية" ، ولديه خبرة 15 عاما في عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

تعيين سونا نامبيريار كبير مدير التحرير المحتوى باللغة الإنجليزية ، وهي رئيس تحرير سابق ب " تومسون رويترز"، ولها خبرة صحفية لأكثر 25 عاما، وهى مستشار إعلامي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي منذ العام 2020.



وتم تعيين بشرى الحموى مستشار الشراكات والاتصال المؤسسي ، وهي خبيرة إدارة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي واستراتيجيات تخطيط حملات العلاقات العامة. لديها خبرة ٢٢ سنة في العمل مع القطاعات الحكومية والسياحية والتعليم والرعاية الصحية والتنمية البيئية، ولديها شهادة في إدارة السمعة من جامعة نيويورك في أمريكا .

حول AIJRF



مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF) أول مؤسسة علمية وتطبيقية رائدة في دراسات الإعلام وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس، وتقنيات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، تأسست في العام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة. لدى مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف ( AIJRF) حاليا أكثر من 15 مبادرة عالمية وإقليمية في الذكاء الاصطناعي والإعلام والتعليم الجامعي، ولديها أكثر من 60 برنامجا تدريبيا ما بين ” دبلومات مهنية”وبرامج متخصصة في استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها في عدد من التخصصات منها: ” التعليم، الإعلام، الخدمات الحكومية الذكية، الخدمات المالية، التسويق، الميتافيرس، مدن المستقبل، والتنمية المستدامة، وصناعة كافة أشكال المحتوى بالذكاء الاصطناعي.”

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

1-تعمل مؤسسة ” AIJRF ” على تقديم الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صحافة الذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس وصحافة الجيل السابع ومجالات التسويق الرقمي والروبوتي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى.

2-تعمل مؤسسة ” AIJRF ” على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء.

3-تقوم AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.