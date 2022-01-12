يتمتع كالاهان بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تسويق وسائل الأمان، وستمكنه هذه الخبرة من التركيز على تعزيز مكانة الريادة التي تتمتع بها شركة Acronis في مجالها فيما يتعلق بتوفير الحماية الإلكترونية لمقدمي الخدمات والمؤسسات التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة Acronis العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية اليوم عن تعيين السيد/ ميخائيل كالاهان رئيسًا جديدًا للإدارة التسويقية. ينضم كالاهان إلى فريق العمل ليضيف إليه خبرته الواسعة في المبيعات والتسويق، فقد عمل بوظائف قيادية كبرى في شركات مثل McAfee، وHP، وJuniper، وعمل في الآونة الأخيرة كنائب أول لرئيس قسم التسويق العالمي بشركة Cofense.



وبصفته رئيسًا للإدارة التسويقية بشركة Acronis، سيعمل كالاهان على تطوير مكانة العلامة التجارية العالمية لشركة Acronis بينما يزيد من دراية العملاء بمنصة Cyber Protect Cloud. ونظرًا لتأثير انتشار كوفيد 19 في التعجيل باستخدام حلول التحول الرقمي والترحيل إلى السحابة والاستعانة بالحلول المختلطة، صارت المؤسسات بحاجةٍ إلى حل فعال لتوفير الأمان من أجل التصدي للتهديدات الدائمة التطور. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد كالاهان في تعزيز مثابرة شركة Acronis من أجل تطوير الجيل التالي من رواد التكنولوجيا بالاستعانة ببرامج التوعية المنتشرة حول العالم، وخاصةً في المناطق التي تفتقر إليها.



وصرح السيد/ باتريك بولفرملر، المدير التنفيذي لشركة Acronis قائلاً "سيعتمد ميخائيل على ما حققته الشركة من نجاح فيما مضى ويقود فريق التسويق نحو تحقيق إنجازات أكبر". وأضاف "سيساعدنا ميخائيل بحصيلة خبرته الممتدة لأكثر من 20 عامًا في إدارة الأقسام التسويقية لدى بعض من أشهر الشركات في المجال، وسيلعب ذلك دورًا حاسمًا في توطيد مكانة شركة Acronis الريادية في مجال حماية نقاط النهاية. إن سجل إنجازاته في التحفيز على تحقيق النمو المبهر للعلامات التجارية التي عمل على تطويرها يثير حماسنا بشأن ما يمكن تحقيقه في ظل قيادته وخبراته".



إن كالاهان من مسؤولي التسويق التنفيذيين الذين يعتمدون في عملهم على المقاييس ويتمتع بخبرة واسعة في مجال أمان البرمجيات المقدم كخدمة (SaaS)، وقد عمل في وظائف قيادية لدى McAfee، وHP، وFiremon، وZimperium، حيث أثبت كفاءته في إدارة فرق العمل العالمية وقيادتها. وتلك خبرة أساسية يتطلبها هذا المنصب، إذ تفخر Acronis بتواصلها المستمر على المستوى الدولي بمكاتبها وموظفيها المنتشرين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتيح للشركة الوصول لقطاعات ديموغرافية أكبر ويمكنها من فرض سيطرتها على أسواق الحماية الإلكترونية.

وسيستمر ميخائيل في زيادة انتشار اسم شركة Acronis في مجال الأمان الإلكتروني كواحدة من الشركات الرائدة في توفير الحماية الإلكترونية عن طريق التركيز على قيمة حلول الأمان التي تقدمها Acronis – مثل Acronis Cyber Protect Cloud – التي تم تصميمها خصيصًا لتقديمها كخدمة من خلال مقدمي الخدمات أو الشركات التجارية التي تحمي مؤسساتها.

شهد عام 2021 النجاح الأكبر في تاريخ شركة Acronis، فقد حققت أنشطة Acronis التجارية المتعلقة بالتقنية السحابية في الولايات المتحدة نموًا بنسبة 77% مقارنةً بالعام السابق ووفرت منصة Acronis Cyber Protect الحماية لأكثر من 750000 مؤسسة تجارية. سيعتمد كالاهان على النجاح الذي تحقق في عام 2021، بما يشمل استثمار بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من شركة CVC Partners في شهر مايو من العام الماضي لتقديم المزيد من الدعم لمبادرات شركة Acronis لاقتحام الأسواق المستهدفة عن طريق توسيع نطاق شبكة شركائها من مقدمي الخدمات الخاضعة للإدارة (MSPs) لمواصلة التطور في عام 2022.



وصرح كالاهان قائلاً "إنني متحمس للغاية للانضمام إلى شركة Acronis في وقت يتزايد فيه بسرعة تقدير العملاء لقيمة الحلول التي نقدمها في الأسواق مما يثمر عن نمو فائق السرعة يتيح لنا الاستمرار في الاستثمار في حلول تنهي المشكلات التي يواجهها عملاؤنا. ومع تحول العالم إلى الاعتماد على منظومة رقمية قائمة على السحابة، تزداد أهمية ضمان تصدي حلول الأمان الإلكتروني بفاعلية للتهديدات أكثر من أي وقت مضى حتى يستطيع رواد الأمان حماية مؤسساتهم".

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معلومات حول شركة Acronis

توحّد شركة Acronis بين حماية البيانات والأمن الإلكتروني لتوفير حماية إلكترونية متكاملة وتلقائية تحل تحديات السلامة وسهولة الوصول والخصوصية والموثوقية والأمان ) SAPAS ( في العالم الرقمي الحديث. ومن خلال نماذج النشر المرنة التي تناسب متطلبات موفري الخدمات والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، توفر شركة Acronis حماية إلكترونية فائقة للبيانات والتطبيقات والأنظمة من خلال حلول مبتكرة من الجيل التالي لمكافحة الفيروسات والنسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية نقاط النهاية القائمة على الذكاء الاصطناعي بفضل تقنيات مكافحة البرامج الضارة المستندة إلى الذكاء الآلي ومصادقة البيانات المستندة إلى سلاسل الكتل، توفر شركة Acronis الحماية لأي بيئة، بدءًا من السحابة مرورًا بالبيئة المختلطة ووصولاً إلى البيئة المحلية، بتكلفة منخفضة يمكن التنبؤ بها.

وقد تم تأسيس شركة Acronis عام 2003 في سنغافورة قبل تأسيس مقرها الرئيسي في سويسرا عام 2008. ويعمل بشركة Acronis اليوم أكثر من 1700 موظف في 34 موقعًا في 19 دولة. يتوفر حل Acronis Cyber Protect بخمس وعشرين لغة في 150 دولة ويستخدمه أكثر من 20,000 مقدم خدمة لحماية أكثر من 750,000 شركة.

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