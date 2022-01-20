دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل في فندق كونراد دبي والذي يستمر لمدة 3 أيام. ويأتي المؤتمر والذي افتتحه كلاً من سعادة الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي وسعادة ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وسعادة الدكتور زهير الفردان، رئيس مؤتمر الإمارات لجراحة التجميل ورئيس شعبة التجميل والترميم في جمعية الإمارات الطبية، رئيس قسم الجراحة وأستاذ مساعد في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات والدكتور روبورت ميرفي، رئيس ICOPLAST، تحت شعار "تمكين العلم والفن في قطاعات الجراحة التجميلية والترميمية" كأداة تحفيز وتمكين لاستكشاف أحدث التطورات والإنجازات في قطاعات التجميل.

وتحتوي أجندة هذه الدورة من مؤتمر الإمارات السابع لجراحة التجميل على فعاليات شاملة لثلاثة أيام والتي تتضمن أكثر من 140 محاضرة علمية تتطرق إلى المواضيع الرئيسية في قطاع الجراحة والتجميل مثل جراحة الوجه والرقبة ونحت الجسم وجراحة الثدي والترميم العام والجراحة الترميمية وجراحة اليد والجراحة الترميمية للرأس والرقبة والجراحة عبر تقنية البث المباشر وإدارة ممارسات الطب الشرعي وغيرها، كما يستضيف المؤتمر 70 متحدثاً دولي واقليمي للتحدث عن أهمية الطب التجميلي وتبنيه حول العالم .

كما سيعرض المؤتمر أحدث التقنيات والأجهزة التي تستخدم في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية وتقنيات العلاج بالليزر والعلاج التجميلي، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام 25 شركة عارضة تطرح الأجهزة الأكثر استخداماً وأحدث المعدات الطبية المتعلقة بالتجميل.

ويعد المؤتمر التجميلي فرصة مميزة لجراحي التجميل من مختلف أنحاء العالم للتواصل ومشاركة خبراتهم وتطوير الشراكات البناءة حيث يضم الحدث منطقة عروض حية، وجلسات عامة وورش عمل يتم فيها استضافة المتحدثين لمشاركة عروضهم التقديمية وإقامة حلقات نقاشية متخصصة في هذا القطاع.

وصرح سعادة ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية: "إن رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية للمؤتمر تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأهداف الرئيسة التي تسعى إلى تحقيقها في ظل قيادتنا الرشيدة، وتحقيقاً لرؤية -المغفور له بإذن الله- الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واستكمالاً للنهج الذي رسمه و سارت عليه الجائزة منذ أكثر من عشرون عاماً، حيث يأتي دعم برامج التعليم الطبي المستمر وخدمة المجتمع على رأس أولويات الجائزة هذا إلى جانب إهتمامها بدعم العديد من الأنشطة والفعاليات بما فيها تكريم المتميزين في المجال الطبي، ودعم البحث العلمي من خلال مركزها لدعم البحوث، والمركز العربي للدراسات الجينية، ومجلة حمدان الطبية المتخصصة في النشر البحثي الطبي."

وصرح الدكتور ناظم سركيس، رئيس الجمعية الدولية لجراحة التجميل: "من دواعي سرورنا أن نشارك في هذا المؤتمر، والذي يعتبر شريكاً استراتيجيا للجمعية الدولية لجراحة التجميل حيث يعتبر هذا التجمع التجميلي ذو مستوى عالمي مرموق يحتوي على مناهج علمية مختلفة ومشاركين من مختلف أرجاء العالم مما يجعله فرصة رائعة للتعرف على آخر مستجدات القطاع التجميلي."

و تلقى "مؤتمر الإمارات لجراحة التجميل" بدورته السابعة دعماً سخياً من Medica Group وجلفار وAAAASF وMedway LLC وLeader Healthcare وRichter وMicrosafe وSinclair و Kind Congress وMediworld Middle East والجمعية العربية لطب وجراحة التجميل والجمعية الأمريكية لجراحي التجميل و الرابطة البحرينية لجراحة التجميل وجمعية الإمارات الطبية والجمعية الإيرانية لجراحي التجميل والجمعية العراقية للجراحة الترميمية والتجميلية والجمعية العمانية لجراحي التجميل وجمعية الرعاية الجراحية التجميلية والجمعية الآسيوية لتجميل الأنف والجمعية الهندية لجراحي التجميل والجمعية الفرنسية للجراحة التجميلية والترميمية والجمعية اللبنانية للجراحة التجميلية والترميمية.

#بياناتحكومية

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