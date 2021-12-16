تحت شعار "إلهام من الطاقة"، استقبل جناح اينوك نحو 60,000 زائر خلال 60 يوماً من انطلاق الحدث العالمي بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، اليوم أن جناحها المبتكر في إكسبو 2020 دبي استقبل نحو 60,000 زائر خلال أول شهرين من انطلاق الحدث الرائد، مقدماً لهم تجربة غامرة وفريدة من نوعها تنسجم مع شعاره "إلهام من الطاقة".

هذا ويجسّد الجناح منصّة استراتيجية توفر بيئة مثلى لإثراء علاقات التعاون والشراكة، حيث استقبل وفوداً من الجناحين الفرنسي والأمريكي.

وانسجاماً مع شعار إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل"، والنهج الذي تنتهجه المجموعة في إبرام الشراكات مع الجهات والهيئات، يحتضن جناح اينوك مجلس الأعمال، المساحة المخصصة لتواصل وتفاعل الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول لأبرز التحديات والقضايا التي تواجه قطاع الطاقة.

كما استضافت اينوك أيضاً أكثر من 500 طالب من 24 مدرسة في دولة الإمارات لإلهام أجيال المستقبل عبر عرض الدور الحيوي للطاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. وزار الجناح طلاب من المرحلة التحضيرية إلى الصف الحادي عشر حتى الآن وتعرفوا شخصياً عن كثب على الدور الرئيسي للطاقة مع الاطلاع على رؤى ملهمة حول أهمية الشراكات لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة.

وخلال احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من 2 إلى 4 ديسمبر، استقبلت المجموعة في جناحها أعضاء 26 وفداً دولياً بما في ذلك الفاتيكان والبرازيل وفنلندا وباراغواي وجامايكا.

كما استقبل جناح اينوك وفوداً دولية من اليابان وأوغندا والصومال وكولومبيا.

يشار إلى أن اينوك شيّدت محطة الخدمة المستقبلية كأول محطة خدمة في العالم تحظى بالتصنيف البلاتيني في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED)، وتواصل المحطة تلبية الاحتياجات اللوجستية لأسطول مركبات إكسبو 2020 دبي.

ويستقبل جناح اينوك في إكسبو 2020 دبي زواره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 10:00 مساءً خلال فترة الحدث العالمي، ويقدّم للزوار رحلة غنيّة بالتفاصيل والمعلومات القيمة حول الدور الحيوي للطاقة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة ’اينوك‘

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

لمزيد من المعلومات حول "اينوك" يرجى التواصل مع:

روان الحسبان

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 4507600 (9714+) | Rawan.alhosban@bcw-global.com

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