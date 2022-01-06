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تحت شعار "المياه في الخليج... نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية"
المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية: دَأَبت اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه الذي يقام تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في الرياض في 13 وحتى 15 فبراير المقبل على تحضير البرنامج العلمي للمؤتمر الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والأمانة العامة لدول المجلس، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الخاصة.
وقال رئيس اللجنة العلمية، نائب الجمعية، أستاذ الموارد المائية الدكتور وليد زباري أن مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه يعقد تحت شعار "المياه في الخليج... نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية"، إذ سينظم بالأسلوب المزدوج أي الحضور الشخصي والافتراضي بسبب ظروف جائحة كوفيد 19، موضحاً أن اللجنة العلمية للمؤتمر اجتمعت حديثاً لاستعراض ومناقشة البرنامج العلمي للمؤتمر الذي يشتمل على 12 جلسة رئيسية موزعة على أيام المؤتمر الثلاث.
وأشار إلى أن العناوين الأبرز في المؤتمر ستناقش من خلال ست جلسات لتطرح مواضيع مهمة تتعلق بالكفاءة الاقتصادية للمياه حيث ستطرح قضايا مثل الإدارة الكفء لتحلية المياه، والمياه الجوفية والسطحية، ومياه الصرف الصحي، والإدارة الكفء للمياه البلدية، والزراعية، والصناعية، وأنظمة دعم القرار في قطاع المياه، لافتاً إلى انه سيتم تقديم 60 ورقة علمية تم قبولها من قبل اللجنة العلمية بعد إخضاعها للمراجعة، وسيتحدث 14 متحدث رئيسي يمثلون الجهات الداعمة للمؤتمر وهي: اليونسكو، والإسكوا، والفاو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والبنك الدولي.
إلى ذلك، ستعقد أربع جلسات نقاشية خاصة حول اقتصاديات الموارد المائية، وتأثير تغير المناخ على قطاع المياه في دول المجلس وتنظم بالتعاون مع منظمة الإسكوا، ودور الموارد غير التقليدية في دول المجلس وتنظم مع اليونسكو، الابتكار في قطاع التحلية وتنظم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية.
وخلال المؤتمر، سيتم عقد ثلاث دورات تدريبية قصيرة مجانية للمشاركين بالمؤتمر، الأولى حول "تدقيق المياه وحوكمتها" وتقدم بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه، والثانية حول "تقييم ثمن الماء" بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبدعم من مؤسسة الأمير سلطان الخيرية، والثالثة حول "نموذج المناخ الإقليمي للمنطقة العربية RICCAR" بالتعاون مع منظمة الاسكوا.
#بياناتحكومية
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