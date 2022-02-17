الإمارات ثامن أكبر سوق تصديري للمنتجات التشيلية عبر العالم بحصة 22 %

دبي، الامارات العربية المتحدة: تشارك تشيلي في معرض "جلفود 2022"، الحدث السنوي المتخصص في الأطعمة والمشروبات الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال 22 شركة تشيلية تمثل مجموعة متنوعة من فئات الأغذية من الحبوب إلى الأعمال التجارية الزراعية، بهدف تعزيز صادراتها إلى مختلف أنحاء المنطقة، انطلاقاً من دبي.

وقال مسؤولون من تشيلي في بيان إن العديد من الشركات المشاركة في دورة هذا العام من معرض جلفود، المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، يتواجدون في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات مع موزعين.

وقال "فيليب ريبيتو"، المفوض التجاري ومدير الجناح التشيلي في إكسبو 2020 دبي: "يتسم قطاع الأغذية والأعمال التجارية الزراعية في تشيلي بأنه قطاع متنوع يضم عدداً لا يحصى من المنتجات. وتصدّر الشركات العاملة في هذه القطاعات منتجاتها بنجاح إلى العديد من البلدان حول العالم، حيث تستحوذ على حصص سوقية كبيرة فيها. وتأتي مشاركتنا في جلفود لتعزيز صادراتنا أكثر إلى دول الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي".

وتعتبر الإمارات ثامن أكبر سوق تصديري للمنتجات التشيلية على مستوى العالم بحصة 22 %. وتمثل الشركات من تشيلي المشاركة في المعرض، المناطق الزراعية الرئيسية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وهي "كوكويمبو" و"فالبارايسو" و"ميتروبوليتان" و"أوهيغينز" و"أراوكانيا" و"لوس ريوس".

وأضاف "ريبيتو": "تمكنت تشيلي من تطوير صادراتها بقوة خلال العقود الماضية وبالتالي، حظيت المنتجات مثل الفاكهة المجففة وغيرها من المنتجات الأخرى بقبول عالمي واسع النطاق، ونحن هنا الآن للاستفادة من هذه السمعة الطيبة التي اكتسبناها من أجل التوسع في أنحاء الشرق الأوسط".

وسجلت صادرات المنتجات التشيلية إلى الشرق الأوسط، التي يتم عرضها في جلفود 2022، ارتفاعاً بنسبة 13 % في القيمة و5.7 % من حيث الحجم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وختم "ريبيتو" بقوله إن المنتجات التشيلية مشهورة بجودتها العالية واستدامتها. حيث تحولنا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في عمليات الانتاج لدينا إلى مصادر الطاقة الشمسية في مرافق الشركات التشيلية.

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