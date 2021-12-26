الكليب : وازن القطاع الشرعي بين تقديم منتجات وخدمات تواكب تطورات العصر وبين ضرورة توافقها مع أحكام الشرعية وفخورين بتجربة بنك Nomo الرقمي

المطوع : تدقيق القطاع الشرعي يشمل جميع مؤسسات مجموعة بوبيان التى تضم 3 بنوك و3 شركات

البراك : مسابقة رتل مع بوبيان تعتبر الأكبر على مستوى الكويت خلال شهر رمضان المبارك

اختتم القطاع الشرعي في بنك بوبيان عام 2021 بمجموعة من النجاحات التى تواكب ما حققه البنك من انجازات ونجاحات لتستمر مسيرة القطاع في خدمة عملاء البنك والمساهمين وجميع الموظفين بما يحقق الأهداف المرجوة من نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وترسيخ تعاليم الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ فوازمشاري الكليب " لم يعد القطاع الشرعي بكافة أفرعه مجرد أداة لرقابة أعمال المؤسسة بل أضحى مساهماً رئيسياً في كافة المنتجات والخدمات التى تقدمها وجميع الأنشطة التى تقوم بها والعمل المستمر على تطويرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء".

وأضاف " مع التطورات المتلاحقة في عالم الخدمات المصرفية لاسيما ما يتعلق بتطور التقنيات والانتشار المذهل للخدمات الرقمية فقد فرضت تحديات جديدة وكبيرة أمام القطاع الشرعي الذي بات عليه مواكبة هذه التطورات والسعي إلى الاستفادة منها دون الاخلال بأحكام الشريعة ".

ونوه الكليب في هذا الإطار إلى إطلاق بنك بوبيان لأول بنك إسلامي رقمي عالمي من لندن وهو بنك Nomo والذي يعتبربمثابة تحدي كونه بنك يخضع للسلطات الرقابية البريطانية وفي ذات الوقت إسلامي وهو ما فرض تحديات كثيرة أمام هيئة الرقابة الشرعية تم بحمد الله تجاوزها جميعاً".

واضاف " نفخر بتجربة بنك Nomo كونه الأول على مستوى العالم الذي يجمع بين الخدمات الرقمية وبين خضوعه لاحكام الشريعة وهو إنجاز يحسب للصناعة المصرفية الإسلامية عموماً والكويتية على وجه الخصوص ".

** التدريب وزيادة الخبرات

وِأشار الكليب إلى أهمية تطوير موارد البنك البشرية من العاملين في القطاع الشرعي حيث حرص بوبيان على تطوير موظفيه مع العمل على استيفاء موظفي القطاع متطلبات البنك المركزي والحصول على شهادة المدقق الشرعي المقدمة من معهد الدراسات المصرفية تحت رعاية البنك المركزي ، والدورات الشرعية التابعة لهيئة أسواق المال.

ونوه الكليب إلى أن برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد يعتبر أحد برامج مبادرة "كفاءة" التى أطلقها قبل سنوات بنك الكويت المركزي لتعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعياً من البنك المركزي لاستمرار ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.

كما نظم قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان ورشة عمل تتعلق بموضوع كيفية احتساب زكاة الودائع، حيث شارك فيها مجموعة من العلماء والفنيين المختصين من داخل وخارج الكويت.

واشار الكليب إلى أن التدريب لا يقف فقط عند موظفي البنك بل يتعداه إلى خارج البنك حيث تم خلال عام 2021 تنظيم دورة تدريبية على مرحلتين لمجموعة من شباب الكويت لاتمام شهادة المدقق الشرعي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ضمن مبادرة كفاءة التى أطلقها بنك الكويت المركزي قبل فترة لدعم الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي الكويتي ورفع كفاءتها وزيادة خبراتها لمواكبة التطورات الراهنة .

وأضاف " يحرص بنك بوبيان على دعم المجتمع من خلال تأكيد دوره كبنك إسلامي سعياً منه لتطوير ودعم العمل المصرفي الإسلامي بما يحقق أهداف الصيرفة الإسلامية نحو المزيد من التوسع المحلي والاقليمي والعالمي.

وأوضح الكليب أن الدورة جاءت ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علمياً وعملياً في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.

** الرقابة على أعضاء المجموعة

من ناحية أخرى قال المدير التنفيذي بإدارة التدقيق الشرعي في بوبيان الشيخ خالد عبدالعزيز المطوع " مع التطورات التى شهدها البنك في السنوات الاخيرة وبعد أن أصبح بمثابة مجموعة تتكون من العديد من المؤسسات أصبح لزاماً على القطاع الشرعي مراقبة ومتابعة كافة أعمال أعضاء المجموعة " .

وأضاف " يتضمن ذلك 3 شركات هي بوبيان كابيتال وبوبيان تكافل وبوبيان الوطنية إلى جانب 3 بنوك هي بوبيان وبنك لندن والشرق الاوسط وبنك Nomo الذي يعتبر أول بنك رقمي إسلامي عالمي " .

ونوه الشيخ المطوع إلى قيام القطاع في هذا الإطار بمراجعة الأنشطة والمنتجات المقدمة وإبداء الرأي فيها، ويتولى قطاع التدقيق الشرعي عمليات التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها لقرارات الهيئة الشرعية.

وضرب المطوع المثال بقيام شركة بوبيان كابيتال بتقديم خدمة قوائم الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال برنامج بوبيان للتداول ، وذلك في السوق الكويتي والخليجي والأسواق العالمية .

** مسابقة رتل مع بوبيان السابعة

وخلال العام 2021 نظم قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان ( مسابقة رتل مع بوبيان السابعة ) والتي سنوياً تقام في شهر رمضان المبارك حيث شارك فيها أكثر من 700 مشارك ومشاركة بجوائز تجاوزت 7500 دينار .

وقال المدير الأول بإدارة التدقيق الشرعي الشيخ الدكتور محمد جاسم البراك " حرصنا في بنك بوبيان على استمرار المسابقة وعدم انقطاعها في عامي 2020 و 2021 رغم الظروف التتى مرت بها الكويت والعالم بسبب وباء كوفيد 19 حيث تمت إقامتها باستخدام مختلف وسائل التواصل عن بعد وهو ما ضاعف من الجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالقطاع".

وأضاف أن أبرز ما يميز المسابقة أنها تعتبر الاكبر على مستوى الكويت خلال شهر رمضان المبارك سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث الجوائز التى تقدم لجميع الفائزين .

وحول الانشطة خارج الكويت قال الشيخ البراك ان البنك ومن منطلق دعمه لصناعة الصيرفة الإسلامية قام برعاية مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية للهيئات الشرعية، والذي أقيم في البحرين بعنوان "ترسيخ أسس التمويل الإسلامي في حقبة ما بعد كوفيد من خلال تطوير معايير وأطر تنظيمية متينة" في مطلع ديسمبر الحالي بمملكة البحرين حيث تعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية من أبرز الهيئات التي ترعى المؤسسات والبنوك الاسلامية في العالم.

الكوادر

كادر 1 – اعضاء الهيئة الشرعية في البنك

- الشيخ الدكتورعبدالعزيز القصار – رئيساً

- الشيخ الدكتور عصام العنزي – نائب الرئيس

- الشيخ الدكتور محمد الفزيع

- الشيخ الدكتور على الراشد

كادر 2- حملة دراية

كان لبنك بوبيان دور في دعم حملة لنكن على دراية التى أطلقها بنك الكويت المركزي حيث ساهم القطاع الشرعي بدوره في التوعية بالمخاطر التى أفرزها الاستخدام المتزايد والانتشار السريع لشبكات التواصل الاجتماعي مما أدى إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم وهي “الجرائم المعلوماتية” كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية، وإطلاق الحسابات الوهمية بقصد ارتكاب أنواع مختلفة للجرائم الإلكترونية.

كادر 3 – شهادة الدكتوراة

في عام 2021 كان لكوادر القطاع البشرية انجازات على المستوى الشخصي من بينها حصول الشيخ د. محمد جاسم البراك على درجة الدكتوراة من جامعة Heriot Watt University بعنوان دراسة مقارنة للتمويل العقاري بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دولة الكويت ، كما حصل المدقق الشرعي سليمان زكي العثمان على شهادةCIA وبذلك يكون المدقق الشرعي الاول في الكويت الحائز على هذه الشهادة المهنية.

كادر 4 – كتاب الفتاوي

يعتبر كتاب فتاوى الذي اصدره القطاع مرجعاً مهماً في المصرفية الإسلامية ، لا سيما للباحثين والمتخصصين المهتمين بالمعاملات المصرفية الإسلامية، حيث تضمن الكتاب على ما يزيد على 350 فتوى تتعلق بالمنتجات المصرفية، والكتاب سهل التناول على موقع البنك ، وقد قام البنك بتوزيعه على المهتمين والمتخصصين داخل وخارج الكويت .

#بياناتحكومية

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021