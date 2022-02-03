PHOTO
بيع 787 مركبة في المزادات التي نظمتها دائرة القضاء خلال 3 أشهر
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، خمسة مزادات للسيارات في ساحة حجز المركبات بمنطقة المفرق، خلال الشهور الثلاثة الماضية، إذ تم بيع 787 سيارة من أنواع وفئات متنوعة وبأسعار تنافسية تراوحت بين ألفي درهم و 255 ألف درهم، وبحصيلة إجمالية بلغت 18 مليون و 577 ألف درهم.
وقد سجلت المزادات الخمسة للسيارات، إقبالا كبيرا على المشاركة من المزايدين الذين وصلهم عددهم إلى نحو ما يزيد على ألف ومائتي مزايد، وذلك وسط منافسة قوية في المزايدة على السيارات المطروحة، والتي تم سداد قيمتها بواسطة البطاقات البنكية والتحويلات المصرفية.
وأتاحت دائرة القضاء، سهولة إتمام إجراءات حصول المزايدين على المركبات بعد انتهاء المزايدة مباشرة، من خلال تسهيل عملية معاينة السيارات قبل موعد بدء المزاد، واستكمال الإجراءات وإتمام تسليم المركبات لأصحابها في ذات المكان وفي اليوم نفسه، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الضوابط القانونية المحددة.
وجاء تنظيم المزادات بشكل كامل بواسطة الكوادر المتخصصة بدائرة القضاء، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، مع توفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.