العين: جائزة الرئيس الأعلى للابتكار في جامعة الإمارات العربية المتحدة هي المنصة الرئيسية لإشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يدعمون التفكير الإبداعي،التوسع، والبحث الذي يعمق الابتكارات الحالية والجديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لمواجهة التحديات في الإمارات العربية المتحدة. تهدف المسابقة إلى زيادة الوعي بالابتكار وقدرته على تعزيز النمو وريادة الأعمال وتقديم حلول للتحديات في دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات التالية: الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، الموارد المائية، الفضاء، التكنولوجيا، الابتكار الاجتماعي، والابتكار الإداري.

وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، إن الجائزة تأتي استجابة للاستراتيجية الوطنية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي والعلمي في جميع المجالات. وأضاف: "حصلت الجائزة الحالية على 106 ترشيحات في مجالات الابتكار المعتمد على الاستراتيجية الوطنية لفئات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بإجمالي 235 مشاركاً بينهم 128 طالباً.

بعد عملية الفرز، تمت الموافقة على 91 طلباً للتقييم النهائي من قبل لجنة التحكيم.

وأسفرت نتائج التقييم عن اختيار 13 من أصل 27 من جوائز الرئيس الأعلى المعتمدة، حيث فازت 7 مشاريع طلابية في مجالات المياه، الطاقة المتجددة، النقل، التكنولوجيا، الابتكار الإداري، الصحة. وهو ما يعادل 54 بالمئة من إجمالي الجوائز الفائزة، فيما فازت 4 مشاريع من أعضاء هيئة التدريس، في مجالات الصحة والتكنولوجيا، مصادر المياه، الطاقة المتجددة، وفاز مشروعان للموظفين في مجالات الصحة والتكنولوجيا.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي على أن إدارة الجامعة ومن خلال الدعم المباشر من قبل معالي زكي نسيبة -المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة- والإدارة العليا في الجامعة، كان له الأثر الكبير للارتقاء بهذه الجائزة وتوسيع قاعدة المشاركة التي أتاحت الفرصة أمام الباحثين من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وموظفين لإطلاق أفكارهم وابتكاراتهم العلمية نحو استشراف آفاق المستقبل.

و فاز جائزة الرئيس الأعلى للابتكار في جامعة الإمارات هذا العام كلا من:

صابرة حارس، أ.د. علي حسن المرزوقي، " مصادر المياه"،

محسن رازا، أ.د. باسم أبو جدايل" الطاقة المتجددة “

اسني ماداثوديكا ، براسانثي أشيكولات " النقل"،

حنان فكري خرباش، جواهر سيف الغفلي، عائشة فهد الرئيسي، شمسة سلطان السعدي " التكنولوجيا".

بلقيس البريكي، تيتيانا هبوزا، د. فكري خرباش " الابتكار الإداري"

محمد ذيشان اختر، وقاص بابا" الصحة"،

محمد عثمان عبد الغني ،، "صحة".

" لبيب علي ، د.محمد إقبال ، د.محمد نور الطراونة ، "الطاقة المتجددة".

أ.د عبد الله محبوب ، "صحة".

أ.د.عمرو أمين ، "تكنولوجيا".

أ.د. حكيم صايبي ، " موارد المياه "

حسن محمد حسن عبدالله ، "صحة".

م. مثنى أحمد عزيز ود. وليد خليل أحمد "تكنولوجيا".

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