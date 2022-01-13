إكسبو دبي 2020 يستضيف سباقي دراجات هوائية وجري

تشهد دبي تنظيم 11 فعالية رياضية دولية تنافسية ومجتمعية متنوعة تشعل المنافسات في عطلة نهاية الأسبوع تتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، وفي مقدمتها سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات وسباقي إكسبو 2020 للدراجات الهوائية، وإكسبو 2020 للجري 2.

ويتصدر سباق التحمل "هانكوك دبي 24 ساعة" الدولي للسيارات، قائمة الفعاليات التي تنظم في نهاية الأسبوع، ويقام السباق خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2022، في حلبة "دبي أوتودروم" في قلب "موتور سيتي" وتنظمه شركة "كريفنتك" في دبي منذ عام 2006، وهو أحد أقوى سباقات التحمل للسيارات وأكثرها إثارة تشويقًا ويقام ضمن عدة فئات ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 80 فريقًا من بين الأهم والأقوى من جميع أنحاء العالم من مختلف الفئات.

ويعد هذا السباق هو انطلاقة موسم رياضة السيارات العالمية، حيث تستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسة سباقات 24 ساعة لعام 2022 والتي تتضمن تسع محطات عالمية، وينطلق السباق الرئيسي في الساعة 3:00 مساء يوم الجمعة، ويتم الإعلان عن الفائز في السباق بعد 24 ساعة من الانطلاق أي في الساعة 3:00 مساء يوم السبت 15 يناير 2022.

ويقام "سباق إكسبو 2020 للجري 2" يوم الأحد 16 يناير 2022 حيث يخوص خلاله محبي رياضة الجري تجربة فريدة من نوعها للجري حول الأجنحة المشاركة في "إكسبو 2020" والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، ويتنافس المشاركين فيه ضمن ثلاثة مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وتتاح المشاركة في الثلاثة سباقات لجميع الفئات العمرية، وشهدت النسخة الأولى من هذا السباق التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي مشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار.

ويستضيف "إكسبو دبي 2020" أيضًا "سباق إكسبو رايد ذا وورلد" للدراجات الهوائية الذي يقام يوم الأحد 16 يناير 2022 والذي يطوف خلاله المشاركين حول أجنحة إكسبو دبي 2020 أكبر وأهم حدث في العالم في مختلف مجالات الحياة، وتقام الجولة التأهيلية من بطولة السلم للدراجات الهوائية يوم السبت 15 يناير في نخلة ديرة.

وتستمر بطولة بي تي تي للتنس الأرضي للرجال التي تقام في فندق أتلاتنس نخلة جميرا والتي تختتم يوم الأحد 16 يناير، كما تتواصل بطولة يو فو لاي للريشة الطائرة التي تقام في نادي يو فو لاي الرياضي وتستمر حتى يوم 28 يناير، ويقام سباق دبي للاستثمار للجري يوم السبت 15 يناير في حديقة دبي للاستثمار، كما يقام سباق سكيتشرز للجري يوم السبت في أكاديمية شرطة دبي، وتقام فعاليات اليوم العالمي للتزلج يومي السبت والأحد في سكي دبي، ويقام تحدي الدراجات الهوائية المجتمعية يوم السبت 16 يناير في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم.

وتقام البطولة الرياضية للشركات الخاصة يومي 15 و16 يناير وتنظمها شركة كوربوريت سبورتس ومجلس دبي الرياضي، في ثلاث مواقع مختلف في دبي وذلك في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينج ، وفي خور دبي، وتتضمن 18 مسابقة رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينج، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية، ويشارك في الدورة أكثر من 1000 موظف وموظفة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022