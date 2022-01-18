تشهد دبي تنظيم 10 فعاليات رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، لتشعل الحماس بين كافة فئات المجتمع وجميع الجنسيات للاستمتاع بممارسة الرياضة في "أجمل شتاء في العالم" وتبرز روعة فصل الشتاء في دولة الإمارات وتشجع السياحة الداخلية وكذلك استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

ويتصدر "سباق إكسبو 2020 للجري 2" قائمة الفعاليات الرياضية التي تنظم في نهاية الأسبوع الجاري، ويشارك فيه الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات من دولة الإمارات ومن الزوار الذين حضروا خصيصا للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع بين متعة الجري والمزج بين الرياضة وأكبر حدث عالمي وهو "إكسبو دبي 2020"، ويتنافس المشاركين في ثلاثة مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وضمن فئات عمرية مختلفة، حيث تتاح المشاركة في سباق 3 كيلومترات ضمن أربع فئات عمرية هي: من 1 إلى 8 سنوات، و9-12 سنة، 13-18 سنة و19 سنة فما فوق، فيما تنقسم فئات سباق 5 كم إلى 8 فئات هي: 13عامًا فما دون، و13-15، و16-18، و19-29، و30-39، و40-49، و50-59، و60 فما فوق، ويتضمن سباق 10 كيلومترات ستة فئات هي: تحت 19عام، و19 – 29، و30 – 39، و40 – 49، و50 – 59، و60 فما فوق.

وتستضيف دبي أيضًا نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، الذين يشاركون في "بطولة باول الدولية للتنس"، وهي أول بطولة "تن برو" تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وبدأت البطولة يوم 17 يناير في ثلاثة أماكن مختلفة هي فندق أتلانتس، وموتور سيتي، وملاعب أكاديمية راكيت بمدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن ست فئات عمرية مختلفة هي تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، و تحت 15 سنة للأولاد والبنات.

وينطلق موسم 2022 من بطولة كأس دبي الفضية للبولو وهي واحدة من أهم سلسلة بطولات للبولو في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وتقام في منتجع ونادي الحبتور للبولو بمشاركة 7 فرق تضم أفضل لاعبي البولو في العالم.

وينظم مجلس دبي الرياضي سلسلة فعاليات "يلا يوغا" المخصصة للسيدات والتي تقام في أبرز المناطق السياحية بدبي، للاستمتاع بممارسة رياضة اليوغا بخصوصية تامة مع أفضل المدربات المحترفات في اليوغا بمختلف أنواعها، وستقام فعالية هذا الأسبوع في "ذا فيو" بنخلة جميرا.

كما تقام النسخة الرابعة من سلسلة تحديات اللياقة البدنية التي تحمل اسم "سبارتان ديكا فيت" وتنطلق في الساعة السابعة صباح السبت في حي دبي للتصميم، وتضم مجموعة من تدريبات اللياقة البدنية الصعبة التي تتطلب إتمام تدريبات محددة والجري لمسافة 500 متر بين 10 محطات تدريبية ويجب على كل فريق إنهاء جميع التدريبات في كل المحطات في أسرع وقت زمني للفوز بالتحدي، ويشارك في الفعالية 200 مشارك.

ويقام سباق "نصف ماراثون ميلرز" للجري الذي تنظمه شركة بونجابي للفعاليات الرياضية في "ذا تراك" بميدان، حيث يمكن للمشاركين الاختيار من بين مجموعة واسعة من المسافات التي تناسب كافة المستويات البدنية من جميع الأعمار، والتي تتنوع بين مسافة النصف ماراثون 21.1 كيلومتر، و10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و3 كيلومترات، و1 كيلومتر.

وتستمر "بطولة المدرسة الأمريكية الدولية لألعاب القوى" التي تستضيفها أكاديمية جيمس العالمية في منطقة البرشاء وتتضمن مسابقات في ست فئات عمرية - أقل من 11 عامًا، وتحت 13 عامًا، وتحت 15 عامًا، وتحت 17 عامًا، وأقل من 17 عامًا، و20 سنة فما فوق وكبار السن.

وتقام بطولة هاميلتون للسباحة يوم السبت في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، كما ينطلق سباق سبينس للجري العائلي في الساعة 8 صباحًا وينظم في المنطقة المجاورة لمركز "سيركل مول" التجاري في قرية جميرا الدائرية، وتنطلق أيضًا في الساعة السادسة صباحً الجولة التأهيلية من سباق سبينس 92 للدراجات الهوائية التي تقام في مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية.

#بياناتحكومية

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