بالشراكة مع بطل التزلج العالمي "داكوتا شويتز"

خالد ابراهيم القصير: المشروع يجسد توجه "شروق" الدائم نحو ابتكار وجهات سياحية واجتماعية، تقدم أفكاراً مبدعة بالتعاون مع أصحاب الخبرات العالمية المميزة

يتضمن مسارات لكافة المستويات ومساراً مخصصاً للأطفال

يحمل اسم "كوتا" الفائز بلقب بطولة رابطة السكوتر العالمية لأربع مرات

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن البدء بتشييد منتزه تزلج "كوتا" للمحترفين في الشارقة في شاطئ الحيرة، المشروع الشاطئي الأكبر ضمن محفظتها السياحيّة والترفيهيّة، وكشفت أنه من المقرر الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز في الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع افتتاح شاطئ الحيرة.

ويأتي مشروع المنتزه في إطار شراكة بين "شروق" والمتزلج العالمي "داكوتا شويتز"، المعروف بلقب "كوتا"، والفائز بلقب بطولة رابطة السكوتر العالمية لأربع مرات، حيث يشارك للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة تصميمه الاحترافي والملهم لمنتزه التزلج المثالي للمحترفين الذي يستقبل المتزلجين من الفئات العمرية كافة ومن مختلف المستويات الاحترافية بدءاً من الهواة والراغبين في التعلم.

ويتضمن المنتزه، الذي يحمل اسم "كوتا سكيت بارك"، مسارات مختلفة لجميع مستويات رياضات التزلج التي تشمل لوح التزلج، وحذاء التزلج، والسكوتر، والدراجات الهوائية "بي إم إكس"، ويشتمل على مسار مخصص للأطفال يحيط بمنتزه التزلج من الخارج، ويراعي أعلى معايير السلامة والأمان.

وحول الإعلان عن الوجهة الجديدة، قال خالد إبراهيم القصير، مدير إدارة العمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): من خلال منتزه "كوتا سكيت بارك" تقدم "شروق" خياراً نوعياً جديداً، يضاف للخيارات الكثيرة والمتنوعة التي توفرها الشارقة لسكانها وزوارها وسياحها، وبذلك يتكامل المنتزه الجديد مع الوجهات الثقافية والتراثية والبيئية والاستثمارية والتي جعلت من الشارقة واحدةً من أكثر الوجهات جذباً على مستوى المنطقة".

وأضاف القصير: "يجسد المنتزه الجديد، توجه "شروق" الدائم نحو ابتكار وجهات سياحية واجتماعية، تقدم أفكاراً مبدعة بالتعاون مع أصحاب الخبرات العالمية المميزة، فنحن نؤمن أن تجاوز الحياة التقليدية يتمثل في تجاوز الخيارات التقليدية، وفي استحداث مساحات وأنشطة جديدة تلبي حاجة الجمهور وتطلعاتهم نحو ممارسة النشاطات المختلفة التي تحظى بإقبال كافة الفئات من مختلف الأعمار، خاصة في ظل تمديد عطلة نهاية الأسبوع مما سيرفع الطلب على وجهات الضيافة والترفيه والتجزئة".

من جانبه، قال داكوتا شويتز: "يسعدني التعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في مشروع منتزه كوتا سكيت بارك في شاطئ الحيرة بالشارقة الذي سيمكن الزوار من ممارسة أنشطتهم وهواياتهم في بيئة تراعي أعلى معايير السلامة".

وأضاف: "نتطلع للترحيب بجميع الزوار والمتزلجين من جميع أنحاء دولة الإمارات للاستمتاع بالمشروع الجديد وتصميمه الفريد ومرافقه المختلفة التي تتضمن مساراً مخصصاً للأطفال يمكنهم من التسابق مع بعضهم في تجربة ممتعة".

ويسهم مشروع شاطئ الحيرة الذي تنفذه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بتعزيز مكانة الشارقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحيّة الصديقة للعائلة والبيئة، ويتضمن المشروع الذي تطوره الهيئة بتكلفة 87 مليون درهم (23.6 مليون دولار) ملاعب رياضية، ومناطق ألعاب للأطفال، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ويهدف إلى ترسيخ التفاعل المجتمعي والترابط الأسري، حيث يوفر لأولياء الأمور وأطفالهم مرافق عالمية تراعي أعلى معايير السلامة والأمان، كما يسهم الشاطئ بتعزيز قطاعي الضيافة والتجزئة والتنوع الاقتصادي في الإمارة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق):

تقود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حالياً محفظة متنوعة من مشاريع البنية التحتية، بقيمة إجمالية تزيد عن 12 مليارات درهم إماراتي (أكثر من 3 مليار دولار أمريكي) وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 12 مليون متر مربع عبر كافة مناطق الإمارة.

وتشمل محفظة "شروق" الحالية مشاريع متنوعة ضمن قطاعات السياحة، والبيئة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والعقارات، والتجزئة، والتعليم، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، ما يوفر للمستثمرين في الشارقة مجموعة واسعة من الفرص المتنوعة في كل قطاع، ويقدم للزوار والسياح خدمات فاخرة عالمية المستوى ممزوجة بأصالة الماضي الغني بتراث إمارة الشارقة.

وتعمل "شروق" على تشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم، حيث تتبنى رؤية تتماشى مع واقع التغيرات الاقتصادية حول العالم لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة.

كما تؤدي الهيئة مهامها في تشجيع الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتنوع الاقتصادي عبر شراكاتها الاستراتيجية من داخل الدولة وخارجها، وتعمل وفق رؤية استباقية، فتركز على توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو التوزيع الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون النمو في هيكل الاقتصاد وناتجه الوطني وليس في مساحات محدودة، بعائد يمكن المستثمر من الاستفادة والاستمرار على المديين القريب والبعيد.

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