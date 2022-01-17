% نمواً سنوياً في أعداد الصفقات المنفذة العام الماضي

25.37 مليار ريال إجمالي قيم تداولات العام 2021 بانخفاض سنوي 18%

4.72 مليون ريال متوسط صفقات 2021 وهو الأدني خلال الـ 8 سنوات الماضية

توجه ملحوظ للمستثمرين نحو العقارات السكنية على حساب العقارات التجارية

متوسط سعر القدم 284 ريالا للأراضي الفضاء و251 ريالا للمساكن

تنفيذ 1364 صفقة قيمتها أكثر من 7.35 مليار ريال في بلدية الريان

5 مناطق تستحوذ على 20% من قيم التداولات و25 % من أعداد الصفقات

الدوحة، قطر: دشنت شركة يوتوبيا للعقارات، خلال مؤتمر صحفي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، اليوم، تقرير يوتوبيا العقاري السنوي لعام 2021. ويقدم التقرير الذي تشرف على إعداده إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا للعقارات، في نسخته السنوية الأولى رصداً تفصيلياً وقراءة تحليلة متعمقة في حركة سوق العقار القطري خلال العام الماضي.

ويعد تقرير يوتوبيا بمثابة نواة لأول مؤشر عقاري غير رسمي يستهدف إنشاء وتوفير قاعدة بيانات موثوقة ومُحدثة للبيانات الخاصة بحركة التداولات العقارية في دولة قطر، عبر الاستناد على منهجية المتوسطات السعرية المتاحة وفق البيانات الرسمية المنشورة من قبل جهة الاختصاص الممثلة في وزارة العدل.

بهذه المناسبة، علق السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات قائلاً: "نفخر في يوتوبيا للعقارات بهذه اللحظة الفارقة التي توثق إطلاق المؤشر السنوي لقطاع العقارات السكنية في دولة قطر، وهي اللحظة ذاتها التي منحتنا شرف أن نصبح أول شركة قطرية تتبنى إصدار مؤشر عقاري دوري منتظم ومحترف يتبنى منهجية علمية لرصد حركة التداولات العقارية في دولة قطر، ويسلط الضوء على العوامل المؤثرة على القطاع العقاري مع رصد وتحليل اتجاهات المستثمرين في السوق العقاري. لقد انفردنا في مؤشر يوتوبيا بتخصيص مساحة لتحليل السوق العقاري وحركته المستمرة سواء صعوداً أو هبوطاً وأسباب ودوافع هذه الاتجاهات، بما يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على القطاع العقاري، إلى جانب تسهيل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر العقاري وفقاً لمنهجية رصينة يوفرها له المؤشر".

وأضاف "فرغلي"، أن المؤشر يقدم في نسخته السنوية الأولى نظرة شاملة لكافة اتجاهات السوق العقاري القطري، بالإضافة إلى هيكلية جديدة لحركة السوق القطري تشمل الخريطة السعرية للعقارات في مختلف البلديات، ومتوسط سعر القدم في الأحياء والمناطق أيضًا، وذلك فق منهجية علمية مدروسة تسهم في تقديم رؤى مبسطة ومتكاملة لواقع وتطورات ومستقبل القطاع.

من جانبه، قال السيد راشد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات: "نتشرف في يوتوبيا للعقارات بوضع نتاج أشهر طويلة من الجهد البحثي الدؤوب بين أيدي المهتمين بالقطاع العقاري في دولة قطر. بدعم من خبرات فريق عملها المتراكمة على مدار أكثر من 20 عاماً في أسواق العقار العالمية، باتت يوتوبيا للعقارات أول شركة قطرية خاصة تطلق مؤشراً احترافياً مدعماً بالتحليلات الفنية المتخصصة في قراءة وتفسير اتجاهات السوق العقاري، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إضفاء مزيد من الشفافية وتوفير المعرفة اللازمة بحركة التداولات، بما يسهم في تعزيز القدرة علي اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تستند على بيانات وأرقام ومؤشرات واضحة ومفصلة".

وأضاف: "لا يخفى على أحدكم ما نراه اليوم من إنجاز لغالبية المشروعات التطويرية في المناطق الناشئة بالدولة، وهو أمر يتطلب منا بالضرورة أن نسلط الضوء على منجزاتها بلغة الأرقام والحقائق والتحليلات الفنية، جنباً إلى جنبٍ مع استعراض أبرز الفرص الاستثمارية والتطورات السعرية والخدمية الخاصة بالقطاع، وبما يسهم أيضاً في تعزيز جهود الدولة الهادفة إلى النهوض بالقطاع، ودعمه باستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية على حد سواء".

إلى ذلك، كشف تقرير يوتوبيا العقاري السنوي الأول، عن بلوغ إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة في دولة قطر خلال العام 2021 نحو 25.37 مليار ريال بانخفاض سنوي نسبته 18% عن العام 2020.

وذكر التقرير، الذي يستند في إعداده وبنائه على البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، أن التراجع في قيم التداولات قابله ارتفاع سنوي بنسبة 5% على صعيد عدد الصفقات المنفذة التي بلغت 5374 صفقة مقارنة بـ 5117 صفقة مُنفذة خلال العام 2020.

وبيَن تقرير يوتوبيا السنوي أن تراجع قيم التداولات وارتفاع عدد الصفقات، دفع بمتوسط قيم الصفقات العقارية إلى التراجع لمستوى 4.72 مليون ريال للصفقة الواحدة وهو أدنى مستوى مسجل خلال أكثر من 8 سنوات.

ورصد التقرير أن هناك عدة أسباب دفعت بقيمة ومتوسط الصفقات العقارية للتراجع خلال العام الماضي، في مقدمتها اختفاء الصفقات الاستثنائية المسجلة على مدار شهور العام، بالإضافة إلى توجه عديد من المستثمرين نحو المناطق الناشئة في الظعاين والوكرة والريان والتي تتميز بمعروض أوسع وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالمناطق التقليدية في الدوحة.

وأشار تقرير يوتوبيا السنوي إلى أن نوعية الصفقات المنفذة خلال العام الماضي تكشف عن توجه المستثمرين نحو العقارات السكنية (مساكن – فيلات – عمائر – مجمعات سكنية) على حساب العقارات التجارية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 27 صفقة فقط لمبان تجارية بقيمة 356 مليون ريال، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ أكثر من 2600 صفقة لعقارات سكنية مختلفة.

وشكلت صفقات الأراضي الفضاء نسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة خلال العام الماضي بواقع 2593 صفقة بلغت قيمتها أكثر من 8.57 مليار ريال شكلت نحو 34% من مجموع القيم، فيما كان هناك تراجعا كبيرا على صعيد صفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام التي بلغت أعدادها 62 صفقة فقط بقيمة إجمالية 1.16 مليار ريال.

واستحوذت صفقات المساكن البالغ عددها 2339 صفقة على قرابة 44% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في الدولة، كما شكلت ما نسبته 33% من مجموع قيم التداولات، وذلك بتسجيلها ما قيمته 8.32 مليار ريال. واحتلت بلدية الريان صدارة البلديات التي شهدت تنفيذ صفقات للمساكن بواقع 779 صفقة بقيمة 2.88 مليار ريال، في حين شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 562 صفقة بقيمة 2.7 مليار ريال.

وشهدت صفقات العمائر السكنية زخما كبيرا خلال العام الماضي، إذ شكلت بمفردها نحو 11% من مجموع قيم الصفقات بواقع 2.75 مليار ريال عبر 215 صفقة. وتركزت نسبة 85% (183 صفقة) من هذه الصفقات في الدوحة، بينما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 16 صفقة للعمائر السكنية بقيمة 267 مليون ريال.

ولفت تقرير يوتوبيا السنوي، إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 50 صفقة لمجمعات سكنية بقيمة تجاوزت ملياري ريال، وهي أحد أكثر المنتجات العقارية المطلوبة في قطر لاسيما مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022، وكونها أحد الخيارات التي سيقبل عليها زوار الدولة خلال البطولة.

وشملت قائمة الصفقات الأخرى المنفذة 3 صفقات لأبراج بقيمة 1.22 مليار ريال، وصفقة واحدة لبيع قصر بقيمة 83 مليون ريال، بالإضافة إلى 51 صفقة لمبان متعددة الاستخدام بلغت قيمتها 63 مليون ريال.

توزيع جغرافي

وفقا للتوزيع الجغرافي لتداولات 2021 حسب البلديات، سجلت بلدية الدوحة 1119 صفقة بقيمة 9.61 مليار ريال وبلغ متوسط قيم الصفقات المنفذة 8.59 مليون ريال، وبينما سجلت بلدية الريان 1364 صفقة قيمتها أكثر من 7.35 مليار ريال بمتوسط 5.39 مليون ريال، شهدت بلدية الظعاين تسجيل 1188 صفقة بقيمة 3.58 مليار ريال ومتوسط 3 ملايين ريال للصفقات.

وذكر التقرير السنوي ليوتوبيا أن متوسط الصفقات في بلدية الوكرة التي سجلت 607 صفقات بقيمة أكثر من 1.99 مليار ريال بلغ 3.29 مليون ريال، في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط 3.23 مليون ريال في بلدية أم صلال التي شهدت تنفيذ 515 صفقة بقيمة إجمالية تخطت 1.66 مليار ريال.

وشهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ 297 صفقة بقيمة 581 مليون ريال ومتوسط 1.96 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشمال 350 صفقة بإجمالي قيمة بلغ 237 مليون ريال ومتوسط 1.48 مليون ريال، واكتفت بلدية الشيحانية بتنفيذ 20 صفقة بقيمة 14 مليون ريال ومتوسط 1.45 مليون ريال.

سعر القدم

ورصد تقرير يوتوبيا أنه على صعيد متوسط سعر القدم المربعة المسجل في 2021، سجل متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء في بلديات الدولة 284 ريالا للقدم المربعة، حيث سجلت الدوحة أعلى متوسط بقيمة 477 ريالا للقدم، بينما بلغ 312 ريالا للقدم في الريان و289 ريالا للقدم في الظعاين.

كما سجل متوسط سعر بيع المساكن في بلديات الدولة 451 ريالا للقدم، حيث سجلت الدوحة أعلى متوسط بقيمة 603 ريالات للقدم، بينما بلغ 402 ريالا للقدم في الريان و445 ريالا للقدم في الظعاين و427 ريالا للقدم في أم صلال.

أما متوسط سعر بيع العمائر السكنية في بلديات الدولة فقد بلغ 1444 ريالا للقدم على مدار العام، حيث سجلت الدوحة متوسط 1528 ريالا للقدم، بينما تراوح في باقي البلديات بين 925 إلى 1000 ريال للقدم، والأرقام تشير إلى تقارب كبير في أسعار العمائر السكنية في بلديات الوكرة والريان والظعاين.

وحسب تقرير يوتوبيا، بلغ المتوسط العام للقدم المربعة لصفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام 940 ريالا، وفيما سجلت صفقات المباني التجارية متوسط عام قيمته 1579 ريالا للقدم، بلغ المتوسط 4930 ريالا في صفقات الأبراج، و1695 ريالا في صفقات المباني متعددة الاستخدام، و622 ريالا في صفقات المجمعات السكنية.

أعلى الصفقات

وذكر التقرير أن قيمة أعلى صفقة مسجلة خلال العام الماضي جاءت عبر بيع برج في اللؤلؤة-قطر بقيمة تجاوزت مليار ريال، تلتها صفقة بيع مجمع سكني في الريان الجديد بقيمة 421 مليون ريال، ثم أرض فضاء بالمسيلة في بلدية الدوحة بقيمة 259 مليون ريال.

ورصد تقرير يوتوبيا العقاري السنوي، استحواذ 5 مناطق على نحو 20% من قيم الصفقات المنفذة خلال العام الماضي، وهم: جريان جنيحات، وأم قرن (بلدية الظعاين)، والوكير (بلدية الوكرة)، ومعيذر (بلدية الريان)، والثمامة (بلدية الدوحة). وشهدت تلك المناطق الخمس التي توزعت عبر 4 بلديات، خلال عام 2021 تنفيذ 1387 صفقة شكلت ما نسبته 25% من مجموع أعداد الصفقات المنفذة بالدولة.

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نبذة عن يوتوبيا للعقارات:

تأسست «يوتوبيا للعقارات» في عام 2010 لتصبح واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري المتخصصة في تسويق العقارات الدولية في دولة قطر. ومنذ نشأتها حتي الآن عملت «يوتوبيا» على توفير أفضل الخيارات العقارية من حول العالم للمستثمرين القطريين سواء كان الشراء بهدف الاستخدام الشخصي أو الاستثمار.

وتمتلك «يوتوبيا للعقارات» استراتيجية توسعية تستهدف تسويق العقارات من مختلف دول العالم التي تحظى باهتمام المستثمر القطري، والتي من أبرزها بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتايلاند، وفرنسا، وسويسرا، وتركيا، ومصر، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، وغيرها. وتواصل الشركة جهودها لتوسيع قاعدة عملائها عبر توفير المزيد من الحلول والخدمات الأكثر موثوقية ودقة وراحة لكافة العملاء.

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