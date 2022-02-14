PHOTO
أبوظبي: أعلنت شركة يمي جنكشن، سلسلة المطاعم سريعة النمو التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها الاستثمارية بقيمة 25 مليون درهم كجزء من إستراتيجيتها التوسعية لسلسلة مطاعم "ملك الطاووق" الشهيرة. وشملت هذه التوسعات العاصمة أبوظبي، حيث تم الإعلان اليوم عن افتتاح الفرع الأول في شارع حمدان في مدينة خليفة، ليصل عدد فروع السلسلة إلى ستة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقامت يمي جنكشن باستقطاب علامة "ملك الطاووق" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020. وتواصل الشركة توسيع علامتها التجارية بقوة، من خلال زيادة عدد الفروع في دولة الإمارات. كما وتسعى الشركة إلى افتتاح فرعها في الرياض مع بداية العام المقبل.
وصرح محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة يمي جنكشن:" إن نجاح علامة ملك الطاووق في الدولة يؤكد على قدرة العلامة التجارية في مواصلة النمو على المستوى الإقليمي، وتقديم تجربة مثالية للزبائن من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات الطازجة بجودة عالية وأسعار معقولة. كما وجدنا أن سكان العاصمة أبوظبي يتطلعون إلى نوعية من المطاعم التي تقدم وجبات سريعة مميزة تناسب كافة الأذواق."
ويتابع حرب:" مع توافد المزيد من المسافرين الدوليين إلى الإمارات العربية المتحدة لقضاء العطلات وحضور الفعاليات خصوصاً معرض إكسبو دبي، من شأنه أن ينعكس ايجابياً على اقتصاد الدولة وقطاع المطاعم. كما أن خططنا التوسعية تسير جنبًا إلى جنب مع خدمات التوصيل للوصول إلى مجموعة أكبر من الزبائن."
وتقدم مطاعم ملك الطاووق، سلسلة الوجبات السريعة اللبنانية الشهيرة، أفضل ساندويشات الطاووق، وخيارات متنوعة من البرغر والاطباق المميزة. وتشتهر هذه العلامة بسندويشات الطاووق الكلاسيكية الكبيرة الحجم التي تقدم بالخبز اللبناني الطازج مع خيارات واسعة من الطلبات الجانبية.
وتسعى الشركة أيضًا إلى الاستحواذ على بعض العلامات التجارية في المنطقة وإضافة علامات تجارية جديدة مميزة في المستقبل القريب. وتولي الشركة سلامة الأغذية وضمان الجودة أولوية قصوى، حيث حصلت مؤخراً على شهادة HACCP التي تؤكد التزام العلامات التجارية بتقديم الأفضل لزبائنها.
#بياناتشركات
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.