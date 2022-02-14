أبوظبي: أعلنت شركة يمي جنكشن، سلسلة المطاعم سريعة النمو التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها الاستثمارية بقيمة 25 مليون درهم كجزء من إستراتيجيتها التوسعية لسلسلة مطاعم "ملك الطاووق" الشهيرة. وشملت هذه التوسعات العاصمة أبوظبي، حيث تم الإعلان اليوم عن افتتاح الفرع الأول في شارع حمدان في مدينة خليفة، ليصل عدد فروع السلسلة إلى ستة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت يمي جنكشن باستقطاب علامة "ملك الطاووق" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020. وتواصل الشركة توسيع علامتها التجارية بقوة، من خلال زيادة عدد الفروع في دولة الإمارات. كما وتسعى الشركة إلى افتتاح فرعها في الرياض مع بداية العام المقبل.

وصرح محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في شركة يمي جنكشن:" إن نجاح علامة ملك الطاووق في الدولة يؤكد على قدرة العلامة التجارية في مواصلة النمو على المستوى الإقليمي، وتقديم تجربة مثالية للزبائن من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات الطازجة بجودة عالية وأسعار معقولة. كما وجدنا أن سكان العاصمة أبوظبي يتطلعون إلى نوعية من المطاعم التي تقدم وجبات سريعة مميزة تناسب كافة الأذواق."

ويتابع حرب:" مع توافد المزيد من المسافرين الدوليين إلى الإمارات العربية المتحدة لقضاء العطلات وحضور الفعاليات خصوصاً معرض إكسبو دبي، من شأنه أن ينعكس ايجابياً على اقتصاد الدولة وقطاع المطاعم. كما أن خططنا التوسعية تسير جنبًا إلى جنب مع خدمات التوصيل للوصول إلى مجموعة أكبر من الزبائن."

وتقدم مطاعم ملك الطاووق، سلسلة الوجبات السريعة اللبنانية الشهيرة، أفضل ساندويشات الطاووق، وخيارات متنوعة من البرغر والاطباق المميزة. وتشتهر هذه العلامة بسندويشات الطاووق الكلاسيكية الكبيرة الحجم التي تقدم بالخبز اللبناني الطازج مع خيارات واسعة من الطلبات الجانبية.

وتسعى الشركة أيضًا إلى الاستحواذ على بعض العلامات التجارية في المنطقة وإضافة علامات تجارية جديدة مميزة في المستقبل القريب. وتولي الشركة سلامة الأغذية وضمان الجودة أولوية قصوى، حيث حصلت مؤخراً على شهادة HACCP التي تؤكد التزام العلامات التجارية بتقديم الأفضل لزبائنها.

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