باقة مذهلة من الفعاليات الاحتفالية الممتعة لغاية 25 ديسمبر

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: يحتفي ياس مول، أكبر مركز تجاري في العاصمة الإماراتية، بموسم الأعياد ويدعو زواره إلى الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الحماسية التي تناسب جميع أفراد العائلة وتستمر لغاية 25 ديسمبر 2021. ولإضفاء المزيد من المتعة على تجربة التسوق، يستضيف المول مجموعة من الفنانين الترفيهيين لإسعاد الزوار ومنحهم ذكريات لا تُنسى وسط ديكورات استثنائية وأنشطة نابضة بالتشويق، وسوف يتمكن الجمهور من الاستفادة من عروض موسم شتاء أبوظبي للتسوّق والحصول على صفقات حصرية وحسومات استثنائية ضمن العديد من المتاجر المشاركة لغاية 31 يناير 2022.

وسيكون زوار المول على موعد مع شخصية "سانتا كلوز" يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً، حيث يمكن للأطفال وعشاق الأعياد لقاؤه وكتابة رسالة إليه بجميع أمنياتهم. وبدوره، سيحقق سانتا كل يوم أمنيات اثنين من الأطفال، وسيزورهم في منازلهم ليقدم لهم الهدايا. أما ركن صنع كعك الزنجبيل، فسيمنح الزوار فرصةً لإطلاق العنان لمواهبهم في تزيين الكعك. كما يخصص المول منصة للرسم على الوجه من أجل إدخال السرور إلى قلوب الأطفال بتصاميم جذابة وألوان نابضة. وسيحظى الزوار بفرصة استثنائية للظفر بجوائز عديدة من خلال نشاط "امسك الهدية" الرقمي.

ويحتفي ياس مول بموسم الأعياد بديكورات مميزة، حيث تملأ الزينة الملونة جميع أرجائه بالإضافة إلى شجرة عيد الميلاد العملاقة التي تضيء ساحة "تاون سكوير"، وتعدّ خلفية مثالية لالتقاط الصور ونشرها على "إنستجرام". كما يقدم المول منطقة كرة الثلج المناسبة لالتقاط الصور بزاوية 360 درجة، أو يمكن للأطفال الاحتفاظ بصور مميزة لهم في مصنع ألعاب الأقزام. في حين يمكن للزوار الاستمتاع بأغاني الميلاد المفضلة لديهم مع صندوق كسّارة البندق الموسيقي. وستقوم فرقة موسيقية جوالة بترفيه الزوار أثناء شرائهم لهدايا الميلاد وتغليفها.

ويقدم "جوديفا كافيه" كوباً مجانياً من الشوكولاته من نافورته مع كل عملية شراء من كشك أو مقهى "جوديفا". ولتسوق أجمل الهدايا هذا الموسم، يدعو المول الزوار إلى زيارة الأكشاك التجارية في ساحة "تاون سكوير"، حيث تعرض منتجات علامات مرموقة مثل "هامليز"، و"ريتوالز"، و"هوم سنتر"، و"كمل كوكيز" و"كانديليشوس".

ومع هذه الباقة الواسعة من العروض الترفيهية المميزة، يعتبر ياس مول الوجهة المثلى لقضاء أوقات ممتعة خلال موسم الأعياد سواء من خلال التسوق، أو الاستمتاع بتناول المأكولات التقليدية أو تجربة الولائم الشهية؛ وكل ذلك في مكان واحد فقط.

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