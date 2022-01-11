شركة جلوبال ون هيلث كير، الذراع الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية لشركة ياس القابضة، تستكمل عملية الاستحواذ الرئيسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة، إحدى شركات ياس القابضة، عن استحواذها على مستودع الاتحاد للأدوية، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في الإمارات. وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع جهود جلوبال ون هيلث كير القابضة في توسيع نطاق خدمات التوزيع بشكل كبير في الإمارات. تم استكمال عملية الاستحواذ في ديسمبر الماضي، لتصبح جلوبال ون هيلث كير واحدةً من أكبر شركات توزيع الأدوية في الإمارات.

وبالمناسبة قال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يوفر مستودع الاتحاد للأدوية منصةً قويةً تسهم في ترسيخ حضورنا في قطاع المستحضرات الصيدلانية والدوائية. كما يؤكد هذا الاستثمار التزامنا برؤية الإمارات 2030، فضلاً عن انسجامه مع جهودنا لتأسيس مشاريع هامة في قطاع الرعاية الصحية. وكلنا ثقة بأن مستودع الاتحاد للأدوية سيكمل ويتكامل بشكل ملموس مع العمليات التشغيلية لشركات ياس القابضة المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية".

تأسس مستودع الاتحاد للأدوية عام 1968 ويتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات في الإمارات، لتوفير محفظة متنوعة من المنتجات التي تشمل أصنافاً دوائيةً مختلفةً، بما فيها الأدوية المضادة للبكتيريا، وأدوية الربو، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية السكري، والمرخيات العضلية، وأدوية القلب والأوعية الدموية، ومضادات التخثر، والأدوية المضادة للروماتيزم.

ومن جهته، قال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: "تحظى الشركة بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة القائمة على عمليات الاستحواذ والدمج في مجموعتنا المتنامية من الأصول. وتنسجم عملية الاستحواذ مع استراتيجيتنا الشاملة التي ترى في الشركات فرصةً جذابةً للاستفادة من التكامل بشكل جوهري".

وبدوره، قال سوريش فيدهياناثان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى مجموعة ياس القابضة: "إن الوصول إلى المستهلك عبر جميع القنوات يعد عنصراً حاسماً في سلسلة قيمة الرعاية الصحية. ويعزز مستودع الاتحاد للأدوية هذه القدرة بشكل كبير من خلال مجموعة المنتجات المتميزة التي تستكمل منظومتنا المتنامية في قطاع الرعاية الصحية".

شهدت شركة جلوبال ون هيلث كير توسعا لافتاً منذ تأسيسها، مع نجاحها في إتمام ثلاث عمليات استحواذ أخرى خلال العام. ويُعزز استحواذها الاستراتيجي على شركة جلف إنجكت، والذي سبقه الاستحواذ على شركتي جيلتيك هيلث كير وويلفارما للمحاليل الطبية، دور الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

وتشمل محفظة جلوبال ون هيلث كير في قطاع الرعاية الصحية كلاً من المستحضرات الدوائية الحيوية، والتصنيع، وسلسلة التوريد الطبية، وإدارة المستشفيات والعيادات، وتقنيات الرعاية الصحية، والسلامة المهنية والعافية.

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