أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ياس القابضة، مجموعة الاستثمار الإماراتية، عن حصولها على جائزة ساب للابتكار والريادة في إدارة الأصول عن مشروع إدارة أصول الشركات، وذلك خلال فعالية سلاسل الإمداد الرقمية التي أقامتها شركة "ساب" ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وتسلّم الجائزة بالنيابة عن ياس القابضة كلٌ من مينا حكيم، الرئيس التنفيذي لسلسلة الإمداد في المجموعة، وبوريس روزافوف، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات.

وتأتي جائزة ساب تقديراً لجهود ياس القابضة في تطبيق حلها المبتكر لإدارة أصول الشركات ضمن مجموعتها، والذي شرعت بتطبيقه في فبراير العام الماضي متّبعةً أفضل الممارسات في القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "يشكّل هذا التكريم من شركة ساب دليلاً على جودة ممارساتنا في العمل والجهود الدؤوبة التي تبذلها فرقنا. ويسرّنا أن نحصد هذه الجائزة التي ستدفعنا لنواصل تطوير عمليات التحول الرقمي المستمرة في مجموعتنا بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة ضمن شركاتنا، كما نعتزم مواصلة مساعينا لنكون شركةً عنوانها المرونة والابتكار والتقدم".

وبدوره، قال سوريش فيدهياناثان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى مجموعة ياس القابضة: "تتمثل فلسفة مجموعتنا في إدارة أصولنا طيلة فترة عمرها الإنتاجي. ونعلم جيداً أن حل إدارة أصول الشركات من ساب سيعود على الاستثمار بنفعٍ أكبر ويحسّن الكفاءة والتكاليف الإجمالية للملكية".

وتعمل ياس القابضة والشركات التابعة لها في قطاعات مختلفة ضمن الدولة وخارجها، لتوسيع عملياتها وزيادة عدد أصولها الثابتة من أجل تلبية متطلبات مختلف الأعمال. وتم إطلاق تطبيق إدارة أصول الشركات من ساب في إطار خطة التحول الرقمي التي تقودها ياس القابضة، حيث عمدت المجموعة إلى منح التطبيق لمختلف الجهات لتدير دورة حياة الأصول انطلاقاً من الاستحواذ وحتى الاستعمال.

وتسعى هذه الخطوة إلى تمكين ياس القابضة والشركات التابعة لها من إجراء التحسينات اللازمة على مسائل التتبع والإدارة وقدرة الشركة على توقّع مستوى الأداء المستقبلي، وعمليات تخطيط الطلب وتوحيده واستخدام الأصول بأفضل صورة ممكنة. ويهدف التطبيق أيضاً إلى تطوير أداء الأصول، وخفض التكاليف المترتبة على توظيف عمال الصيانة، وإطالة دورة حياة الأصول، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز جودة بيانات الأصول، ورفع إنتاجية أعمال الصيانة، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن ياس القابضة حققت نمواً لافتاً منذ انطلاقها لتصبح شركة استثمارية بارزة، تعتمد على عمليات الاستحواذ والاستثمار للتوسع في عدد من القطاعات، بما فيها الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والطيران والعقارات والتكنولوجيا والخدمات المشتركة في الأسواق، من بينها صربيا والمغرب وموريتانيا وإثيوبيا وسيراليون وإندونيسيا وماليزيا ومصر.

#بياناتشركات

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