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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ياس القابضة، مجموعة الاستثمار الإماراتية، عن حصولها على جائزة الشركة المتنوعة للعام خلال حفل توزيع جوائز انتربرايز أجيليتي 2021 الذي نظمته مجلة رواد الأعمال بنسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، وقدمته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في إمارة دبي مؤخراً.
وتحتفي الفعالية السنوية بالأفراد والمؤسسات الذين قدموا مساهماتٍ بارزة في تطوير منظومة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالمناسبة قال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "نفخر بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، وبإدارتنا وفريقنا الذي يدير بكفاءة مجموعةً متنوعة من القطاعات المتخصصة في المجالات الحيوية".
وبدوره، قال سوريش فيدهياناثان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى مجموعة ياس القابضة: "إن الحصول على هذه الجائزة يعزز جهودنا للارتقاء بشركتنا لتصبح مؤسسة رائدة في تقديم الحلول المرنة والمبتكرة والتقدمية خلال السنوات القادمة".
ومن جانبه، قال وسام يونان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بي إن سي للنشر، الناشر الرسمي لمجلة رواد الأعمال بنسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط: "أجرينا دراسةً معمقة حول الشركات ذات التأثير القوي في قطاع الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثبتت من خلالها ياس القابضة تفوقها في مجال تنوع الأنشطة، بفضل قدرتها على الاستجابة والتعامل بفعالية للاحتياجات المتنامية من خلال الاستراتيجيات والخطط الملائمة".
وأضاف يونان: "يسعدنا تقديم هذه الجائزة للمجموعة الرائدة تقديراً لمساهمتها في تنمية الاقتصاد، ونأمل بأن تكون خطوةً في مسيرتها الواثقة نحو توسيع الأعمال وزيادة تنوعها في المنطقة".
وتجدر الإشارة إلى أن ياس القابضة حققت نمواً لافتاً منذ انطلاقها لتصبح شركة استثمارية بارزة، حيث تستثمر في عدد من القطاعات، بما فيها الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والطيران والعقارات والتكنولوجيا وغيرها.
#بياناتشركات
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