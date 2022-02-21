يوسف الحربي: المناخ الاستثماري بمصر دفعنا لتدشين مشروعات عقارية مختلفة

هشام ابراهيم: ندرس العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم منتج عقاري مختلف

تستعد شركة "وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري" -إحدى شركات المناور المحدودة بالمملكة العربية السعودية- بالشراكة مع IMS للتطوير وإدارة المشروعات، لبدء نشاطها فى السوق العقاري المصري ضمن خطتها التوسعية فى دول شمال أفريقيا.

وقال يوسف بن سليمان بن محمد الحربي رئيس مجلس إدارة شركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشركة توجهت للاستثمار في القطاع العقاري المصري نظراً لمناخ الاستثمار القوى في مصر، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات لزيادة عوامل جذب الاستثمارات المباشرة.

وأوضح أن شركة "وينفسيتور للاستثمار" تستهدف التوسع بمحفظة مشروعات خلال الفترة المقبلة بمدن شرق وغرب القاهرة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة لما يتمتع به هذا المشروع من مقومات إستثمارية هائلة بالإضافة إلى الإهتمام الحكومى بهذا المشروع وتوفير كافة الأليات لإنجاح هذا المشروع،

وأكد أن السوق العقارى المصرى يمتلك المقومات الأساسية لإستيعاب المزيد من المشروعات العقارية المتميزة والتى تسعى الشركة لتطويرها فى هذا السوق، للتواجد بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام إبراهيم العضو المنتدب لشركة وينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشركة تدرس بدء استثمارها فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن من خلال تدشين مشروع عقارى مختلف من حيث المنتج وبأليات تشييد وأنظمة حديثة.

وأوضح أن المنافسة الشديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، دفع الشركة لدراسة السوق بشكل كبير لتدشين منتج عقارى مختلف لتقديم مشروع يكون إضافة قوية للسوق العقاري.

كما أوضح إبراهيم أن الشركة وضعت خطة إستثمارية تتناسب مع إستراتجيتها فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة وتستهدف التوسع بحزمة مشروعات جديدة واقتناص الفرص الاستثمارية فى مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعين السخنة.

أضاف العضو المنتدب إن توجه الشركة للعاصمة الإدارية الجديدة إيماناً بقوة هذا المشروع القومى والذى من المتوقع أن يجذب المزيد من الإستثمارات الخليجية وضخ مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة حجم الإنشاءات والمشروعات التى تنفذها الدولة لتعكس جدية الحكومة المصرية فى إنجاح هذا المشروع الضخم مشيراً إلى أن السوق العقارى أصبح من الأسواق المتصدرة فى المنطقة وإمتلاكه مزايا تنافسية غير موجودة فى باقى الدول المحيطة .

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- انتهى -

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