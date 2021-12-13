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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة كراسنودار الروسية، إلى قائمة وجهاتها، ولتكون الوجهة الثانية للشركة إلى جانب موسكو من أبوظبي.
وستبدأ "ويز إير أبوظبي" تسيير رحلاتها كراسنودار اعتباراً من 7 فبراير 2022 بمعدل مرتين بالأسبوع يومي الاثنين والجمعة، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها الشركة إلى 34. وجهة وتبدأ أسعار التذاكر من 309 درهم إماراتي*، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.
وتقع كراسنودار في جنوب روسيا على نهر كوبان وبمقربة من البحر الأسود والمنتجعات والمعالم السياحية الرئيسية في البلاد. وتتميز بموقعها الجغرافي المتفرد الذي يجعلها وجهة سفر مميزة ومحطة للانتفال من روسيا إلى أوروبا الشرقية وغرب آسيا. وتتمتع المدينة بالتنوع العرقي، وهي مركز ثقافي وتاريخي مهم داخل روسيا يوفر فرصاً استكشافية لجميع أفراد العائلة.
وبهذه المناسبة، قال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "يسعدنا إضافة وجهة ثانية من روسيا، إذ نحرص على مواصلة تكثيف عملياتنا مع تخفيف قيود السفر من وإلى أبوظبي، ولا شك أن كراسنودار تعتبر وجهة مميزة لما تتمتع به من معالم سياحية وثقافية وتاريخية، ويسرنا توفير خياراً إضافياً للمسافرين وبأسعار مقبولة".
وتابع فان شايك: "لطالما كان المسار بين دولة الإمارات وروسيا رائجاً لفترة طويلة ونتطلع إلى زيادة حركة المرور بين البلدين، وسنواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تخفيف القيود على السفر".
من جانبه، قال أليكسي ستاروستين، المدير التنفيذي لشركة "أيرودايماميكس" المحدودة المسؤولة عن إدارة مطارات سوتشي وكراسنودار وأنابا: "نرحب بشركة طيران جديدة ستبدأ بتسيير رحلاتها بشكل مباشر إلى كراسنودار أحد المطارات التي نشرف على عملياته ونحن على ثقة من أن المسار الجديد سيحظى بشعبية بين سكان كراسنودار والمدن المجاورة لها نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي".
وتابع ستاروستين: "يمكن للمسافرين أيضاً وصل رحلاتهم من مطار أبوظبي إلى وجهات أخرى تسييرها "ويز أير أبوظبي" بما فيها البحرين وسلطنة عمان ودول أخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تصبح كراسنودار وجهة مفضلة للزوار من دولة الإمارات العربية بسبب الطبيعة الفريدة، والمناخ الرائع، والمطبخ الشهي، والمنتجع الصحي المائي وغيرها من الأنشطة الرياضية والصحية المختلفة".
ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.
ويمكن للمسافرين أيضاً الحجز مبكراً على متن خطوط "ويز إير أبوظبي" بفضل خدمة ويز فليكس، التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.
كما طبّقت الشركة إجراءات الصحة والسلامة عبر شبكة طائراتها حرصاً على صحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرة.
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