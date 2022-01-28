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التقى سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم مع سعادة كريستوفر باين رئيس مجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة المالية في دبي. وناقش اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز من آفاق التعاون والشراكة المستقبلية.
وحضر اللقاء من جانب وزارة المالية السيد عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، والسيد ماجد علي عمران مستشار بالوزارة، والسيد يوسف محمد بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وخلال اللقاء، أكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وأستراليا خاصة في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين للعب دور محوري في توطيد أواصر الشراكة بين البلدين.
وقال سعادته: "تحرص دولة الإمارات على مواصلة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأسترالي لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من روابط صداقة متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة. ونتطلع قدماً لاستكمال المحادثات وايجاد حلول للتحديات التي تعرقل توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، والتي سيكون لها دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والآفاق المستقبلية بين البلدين الصديقين."
وتفصيلاً، أكد الجانبين أهمية عقد لجان مشتركة بين البلدين بشكل دوري، ومتابعة الاتفاقيات الصادرة عنهما لتعزيز العمل الثنائي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة. وتشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين على عقد المزيد من الحوارات واللقاءات المتخصصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات الإقتصادية والاستثمارية والتجارية وبما يغطي قطاعات السياحة والتكنولوجيا والعقارات والصناعة والاتصالات والطاقة المتجددة وغيرها.
#بياناتحكومية
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