نخبة من الشركات الويلزية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيص تستعرض أفضل منتجات صناعة علوم الحياة الويلزية لاستكشاف الفرص التجارية الجديدة في دولة الإمارات والمنطقة

تعتزم حكومة ويلز إيفاد بعضٍ من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال علوم الحياة كجزء من وفد تجاري يمثلها للمشاركة في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022"، أحد أهم معارض الرعاية الصحية في العالم، والذي يقام في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وستدعم الحكومة الويلزية تسع شركات للمشاركة في المعرض الذي يقام في الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022، كجزء من الجهود التي تبذلها لتعزيز علاقات هذا القطاع الحيوي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن الأسواق العالمية الأخرى.

وستقوم الشركات والأكاديميون المشاركون في الوفد باستعراض أفضل الابتكارات والتخصصات والتقنيات التي تمتاز بها ويلز في مجال علوم الحياة أمام العملاء المحتملين ومديري الرعاية الصحية وصانعي السياسات والشركاء والباحثين المشاركين في المعرض، لتعريف منطقة الشرق الأوسط بكل ما يمكن أن تقدمه ويلز إلى قطاع الرعاية الصحية.

وفي تعليقه على المشاركة في المعرض، قال فوغان جيثينج، وزير الاقتصاد في حكومة ويلز: "أثبت العامان الماضيان القدرة الكبيرة لقطاع علوم الحياة على التكيّف والتغلّب على التحديات غير المسبوقة التي قد نتعرض لها. وقد سارع المبتكرون في ويلز خلال تلك الفترة التي ازدادت فيها أهمية قطاع الرعاية الصحية بشكل غير مسبوق، إلى دعم متخصصي الرعاية الصحية من جميع الخلفيات والتخصصات. ويمثل معرض ومؤتمر الصحة العربي فرصة مثالية لنا لنظهر للعالم ما تستطيع ويلز أن تقدمه في هذا المجال. كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لشركات الرعاية الصحية الويلزية، إذ أنها توفر ثروة هائلة من الفرص الجديدة أمام مندوبينا، وخاصة في ظل احتضانها لقطاع علوم حياة ناشئ ومتنامٍ خاص بها. وعلاوة على ذلك، يوفر الانتشار العالمي لهذا الحدث فرصة رائعة للوفد الويلزي للقاء شركائنا الحاليين من الأسواق الأخرى، والبحث عن فرص أعمال جديدة".

وأضاف جيثينج: "يتيح لنا معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 فرصة فريدة لاستكشاف هذه الفرص. وبعد التحديات الجمّة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الأعمال بشكل عام، سيكون أمام مندوبينا فرصة ثمينة ليتمكنوا أخيرًا من مقابلة أقرانهم في الصناعة وممثلي الشركات وجهًا لوجه".

دعم الأعمال والتجارة

هذا وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الشركاء التجاريين الدوليين لدولة ويلز، فضلًا عن أنها تمثل حاليًا أكبر سوق لتصدير المنتجات المدنية للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط. وكانت الإمارات قبل جائحة كوفيد-19 أكبر سوق تصدير لدولة ويلز خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع صادرات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون جنيه إسترليني.

إلى ذلك، تتمتع حكومة ويلز بحضور قوي في الإمارات العربية المتحدة، ولديها قاعدة دائمة في الدولة منذ عام 2004، عندما افتتحت مكتبًا خاصًا بها في السفارة البريطانية في دبي. ويعمل المكتب منذ ذلك الحين، على الترويج لدولة ويلز وتمثيل مصالحها التجارية داخل الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

للبقاء على اطلاع بآخر الأخبار والإعلانات والفعاليات حول مشارك حكومة ويلز في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022" إكسبو 2020 دبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالفعاليات التجارية والاستثمارية الويلزية ومتابعة قناة @walesinmena على تويتر، وصفحة ويلز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على لينكد إن.

لمزيد من المعلومات حول الفرص التي توفرها ويلز للمستثمرين الأجانب، يرجى زيارة موقع حكومة للتجارة والاستثمار: tradeandinvest.wales/

لمزيد من المعلومات حول البعثة التجارية والوفد المشارك، أو للتواصل مع إحدى الشركات الويلزية بشكل مباشرة، يرجى زيارة صفحاتهم على https://www.tradeandinvest.wales/arab-health-arabic

#بياناتحكومية

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