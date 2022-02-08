الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : استقبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وفداً من جمهورية سيراليون برئاسة معالي الدكتور أوستن ديمبي، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بحضور سعادة راشد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة فيما يتعلق بتنمية القطاع الصحي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص التنموية ذات الأولوية للبلاد والتي بدورها ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية سيراليون.

أفاد سعادة محمد سيف السويدي: "يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على دعم مشاريع القطاع الصحي وتنميته في الدول النامية، لما لهذا القطاع أهمية بالغة في تحسين حياة المجتمعات ومساندتها على تحقيق أهدافها التنموية وخاصة فيما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في توفير الصحة الجيّدة والرفاه للشعوب، مؤكداً على دور الصندوق في دعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدول العالم".

ومن جانبه، أوضح معالي الدكتور أوستن ديمبي عن شكره وتقديره للجهود التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاع الصحي على مستوى عالمي خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مختلف المشاريع الإنمائية في سيراليون، والتي ساهمت بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية قد بدأ نشاطه التنموي في جمهورية سيراليون في عام 2012، حيث ساهم بتمويل مشروع طريق توكي لومي بقيمة 20 مليون درهم الذي يساهم في ربط العاصمة مع باقي مناطق الدولة، إضافة إلى تقديمه قرض بقيمة 33 مليون درهم لإنشاء محطة طاقة شمسية في مدينة فريتاون بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ميغاوات.

#بياناتحكومية

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