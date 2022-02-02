المنامة ، مملكة البحرين: أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعاً لمواصلة العمل في الناقلة الوطنية بذات العزم الذي استمر طوال فترة التصدي لجائحة فيروس كورونا لتحقيق الغايات المنشودة والوصول إلى النتائج الإيجابية، مشيداً في الوقت ذاته بما قدمته الناقلة الوطنية ضمن إطار شراكتها المجتمعية من مجهودات كان لها إسهامها المباشر في استمرار حركة الطيران وتقديم الخدمات دون انقطاع أو تعطيل.

وأكد سعادة الوزير بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة، منوهاً بخدمات منتسبي طيران الخليج وعطائهم المتميز والملموس أثره خلال فترة التصدي للجائحة، ومثمناً حرصهم على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في توفير كافة جوانب الدعم والمساندة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً أن جهود الناقلة الوطنية لازالت مستمرة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، فهي تنطلق من انتمائها الوطني وحسها الدائم بالمسؤولية تجاه مجتمعها المحلي وكافة أفراده.

جاء ذلك لدى تفضل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج اليوم بتسليم "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي" للكوادر الوطنية من منتسبي الناقلة، إنفاذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

وقد هنأ سعادة الوزير الحاصلين على "وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي"، معرباً عن شكره وتقديره لهم لاستحقاقهم هذا الوسام الذي يمثل شرفاً عظيماً، مشيداً بما قدموه من جهود مضنية خلال الفترة الماضية، ومتمنياً لهم كل التوفيق والنجاح والمزيد من العمل الدؤوب لما فيه مصلحة ورفعة الوطن.

ومن جانبهم أعرب منتسبو طيران الخليج الذي تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين أن هذا التقدير يمثل دافعاً وحافزاً كبيراً لبذل المزيد لخدمة الوطن في كافة المجالات، حيث إن هذا الوسام يعد شرفاً لكل من حصل عليه وأمانة ومسؤولية تتطلب مواصلة تقديم الأفضل دائمًا؛ كما أشادوا بما يحظون به من دعم ومساندة وتوجيهات مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية للناقلة.

#بياناتحكومية

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